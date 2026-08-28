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Đội của Salah & thủ môn Onana thua tan nát ở cúp châu Âu, phải đá giải "hạng 3"

Sự kiện: Europa League 2026-27 Mohamed Salah

Mohamed Salah có màn ra mắt đáng quên tại đấu trường châu Âu cùng Trabzonspor, khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thua đậm trong trận cầu với 4 bàn thắng, 2 thẻ đỏ.

  

Trabzonspor nhận thất bại nặng nề

Mohamed Salah trải qua một đêm "thảm họa" cùng câu lạc bộ mới Trabzonspor. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để thua Ferencvaros của Hungary với tỷ số 0-4 tại sân Groupama Arena (Budapest, Hungary), trong trận lượt về vòng loại Europa League.

Trabzonspor bước vào trận đấu với bất lợi sau khi để thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi. Vì vậy, thất bại 0-4 ở lượt về khiến họ nhận tổng tỷ số 0-5 sau hai trận và chính thức bị loại khỏi Europa League.

Salah được xếp đá chính trong trận đấu tại Budapest. Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập không tạo được nhiều dấu ấn và rời sân ở phút 64.

Salah, Onana bất lực nhìn&nbsp;Trabzonspor thảm bại với tổng tỷ số 0-5 ở vòng loại Europa League

Salah, Onana bất lực nhìn Trabzonspor thảm bại với tổng tỷ số 0-5 ở vòng loại Europa League

Hai thẻ đỏ khiến Trabzonspor sụp đổ

Khó khăn của Trabzonspor càng trở nên nghiêm trọng bởi những vấn đề về kỷ luật. Ruslan Malinovskyi nhận thẻ đỏ ngay ở phút 13, khiến đội khách phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Đến phút 57, Sydney Lopez Cabral tiếp tục bị truất quyền thi đấu. Trabzonspor khi đó chỉ còn 9 người trên sân, khiến nhiệm vụ lật ngược tình thế gần như trở nên đặc biệt khó khăn.

Có thể nói, đây là trận đấu đáng quên với những ngôi sao hàng đầu Trabzonspor. Ngoài 2 thẻ đỏ, đội bóng Thổ Nhĩ  Kỳ còn nhận thêm 2 thẻ vàng của Stefan Savic (cựu trung vệ Atletico, Man City) và thủ môn Andre Onana (khoác áo Trabzonspor dưới dạng cho mượn từ MU).

Ngậm ngùi đá giải "hạng 3" châu Âu

Ferencvaros tận dụng lợi thế quân số để kiểm soát trận đấu. Callum O'Dowda mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 19, trước khi Marius Corbu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54.

Chỉ 5 phút sau bàn thắng thứ hai, Ferencvaros được hưởng phạt đền. Yusuf Bamidele thực hiện thành công quả đá 11 m ở phút 59, đưa đội chủ nhà dẫn trước 3-0.

Trabzonspor không thể tìm được bàn thắng trong thời gian còn lại. Đến phút 86, Krisztian Lisztes ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Ferencvaros.

Với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận, Ferencvaros giành quyền đi tiếp, trong khi Trabzonspor phải dừng bước tại Europa League. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường châu Âu ở UEFA Europa Conference League. 

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 08:04 AM (GMT+7)
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