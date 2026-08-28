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Bốc thăm Europa League: AC Milan so tài 2 đội bóng Anh, HLV Amorim âu lo

Sự kiện: Europa League 2026-27 AC Milan

Kết quả bốc thăm mang đến những nỗi âu lo cho HLV Ruben Amorim và CLB AC Milan. Bởi lẽ, họ sẽ phải đối đầu 2 đội bóng Anh là Bournemouth và Sunderland.

Video bốc thăm Europa League

Kết quả bốc thăm của 2 ông lớn AC Milan và Juventus

AC Milan: Benfica (Sân nhà), Olympiacos (Sân khách), Ferencvaros (Sân nhà), Salzburg (Sân khách), Sunderland (Sân nhà), Bournemouth (Sân khách), Ararat Armenia (Sân nhà), Levski Sofia (Sân khách)

Juventus: Real Sociedad (Sân nhà), Az Alkmaar (Sân khách), Rennes (Sân nhà), Ferencvaros (Sân khách), Omonia (Sân nhà), Celta (Sân khách), N.E.C (Sân nhà), H.Beer-Sheva (Sân khách)

Kết quả bốc thăm Europa League của các đội bóng Vương quốc Anh

Celtic: Marseille (Sân nhà), Benfica (Sân khách), Ferencvaros (Sân nhà), Union Saint-Gilloise (Sân khách), Celta Vigo (Sân nhà), Omonia (Sân khách), Besiktas (Sân nhà), Torreense (Sân khách)

Crystal Palace: Real Sociedad (Sân nhà), Lyon (Sân khách), Sparta Prague (Sân nhà), Red Bull Salzburg (Sân khách), Lech Poznan (Sân nhà), Jagiellonia (Sân khách), Hoffenheim (Sân nhà), Besiktas (Sân khách)

Bournemouth: AC Milan (Sân nhà), Real Sociedad (Sân khách), Viktoria Plzen (Sân nhà), Sparta Prague (Sân khách), Sturm Graz (Sân nhà), Celta (Sân khách), Hapoel Be'er Sheva (Sân nhà), Lillestrom (Sân khách)

Sunderland: AZ Alkmaar (Sân nhà), AC Milan (Sân khách), GNK Dinamo (Sân nhà), Anderlecht (Sân khách), Jagiellonia (Sân nhà), Lech Poznan (Sân khách), Levski Sofia (Sân nhà), Torreense (Sân khách)

Kết quả bốc thăm Conference League của các đội bóng Vương quốc Anh

Brighton: Monaco (Sân nhà), Panathinaikos (Sân khách), Universitatea Craiova (Sân nhà), Getafe (Sân khách), Kauno Zalgiris (Sân nhà), Jablonec (Sân khách)

Hearts: Monaco (Sân nhà), Pafos (Sân khách), Borac (Sân nhà), Trabzonspor (Sân khách), Nordsjaelland (Sân nhà), Thun (Sân khách)

Video bốc thăm Europa League

Bournemouth viết lịch sử, Sunderland trở lại sân chơi châu Âu

Bournemouth sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được thi đấu tại một giải đấu cấp CLB của châu Âu sau khi khép lại Premier League ở vị trí thứ sáu. Trong khi đó, Sunderland giành suất trực tiếp vào vòng phân hạng Europa League nhờ vị trí thứ bảy, ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất nước Anh.

Crystal Palace chỉ đứng thứ 15 tại Premier League mùa trước, nhưng vẫn giành quyền dự Europa League nhờ chức vô địch Conference League. Palace đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 1-0 tại Leipzig trong trận đấu cuối cùng của HLV Oliver Glasner trên cương vị thuyền trưởng đội bóng.

Brighton đại diện nước Anh tại Conference League

Brighton là đại diện duy nhất của bóng đá Anh góp mặt tại Conference League mùa này. Đội bóng vượt qua vòng play-off một cách thuyết phục khi đánh bại CLB Tromso của Na Uy với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Ở Scotland, Celtic sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm Europa League. Đội bóng này đã đánh rơi lợi thế dẫn trước tới 4 bàn trước LASK ở vòng play-off Champions League, qua đó chỉ còn Europa League là sân chơi châu Âu của bóng đá Scotland sau tháng 8 năm nay.

Thể thức Europa League và Conference League có gì mới?

Tại Europa League, mỗi đội sẽ đối đầu với 8 đối thủ khác nhau, gồm 2 đội đến từ mỗi trong 4 nhóm hạt giống. Mỗi CLB thi đấu 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Trong khi đó, tại Conference League, mỗi đội chạm trán 6 đối thủ, mỗi nhóm hạt giống đóng góp một đội. Các CLB sẽ chơi 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách.

Ở cả hai giải đấu, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 8 trên bảng xếp hạng sẽ giành quyền vào thẳng vòng 16 đội. Những đội đứng từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ phải thi đấu vòng play-off để tranh vé vào vòng 16 đội.

Europa League 2026/27: Lịch thi đấu vòng bảng

Vòng đấu 1: 16-17 tháng 9 năm 2026

Vòng đấu 2: 15 tháng 10 năm 2026

Vòng đấu 3: 22 tháng 10 năm 2026

Vòng đấu 4: 5 tháng 11 năm 2026

Vòng đấu 5: 26 tháng 11 năm 2026

Vòng đấu 6: 10 tháng 12 năm 2026

Vòng đấu 7: 21 tháng 1 năm 2027

Vòng đấu 8: 28 tháng 1 năm 2027

Europa League 2026/27: Lịch thi đấu vòng bảng

Vòng Playoff: Ngày 18 và 25 tháng 2 năm 2027

Vòng 16 đội: Ngày 11 và 18 tháng 3 năm 2027

Tứ kết: Ngày 8 và 15 tháng 4 năm 2027

Bán kết: Ngày 29 tháng 4 và 6 tháng 5 năm 2027

Chung kết: Ngày 26 tháng 5 năm 2027 tại sân vận động Waldstadion ở Frankfurt
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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 18:39 PM (GMT+7)
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