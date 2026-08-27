Bốc thăm vòng bảng Cúp C1: MU lo lịch đấu “tử thần”, chờ siêu đại chiến châu Âu

Bốc thăm ngay sau khi vòng play-off khép lại

Theo lịch của UEFA, lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2026/27 diễn ra lúc 23h ngày 27/8, chỉ một ngày sau khi loạt trận play-off lượt về kết thúc. Đây là thời điểm 36 đội bóng góp mặt ở giai đoạn chính thức biết được tám đối thủ mà họ sẽ chạm trán.

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Vòng phân hạng dự kiến khởi tranh từ ngày 8/9/2026, với lượt trận đầu tiên diễn ra trong các ngày 8-10/9. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại của sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB sau mùa hè chuyển nhượng sôi động.

Champions League 2026/27 quy tụ 36 đội ở vòng phân hạng. Trong số này, 29 CLB giành vé trực tiếp, trong khi bảy suất còn lại được xác định thông qua vòng loại và play-off.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều tên tuổi lớn Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal, Man City, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Inter Milan và Napoli.

Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại của MU sau khi đã vắng bóng mùa trước. Với tư cách đội nhóm 2, “Quỷ đỏ” chắc chắn sẽ có 2 trận đấu với các CLB thuộc nhóm 1.

Với quy định các CLB không gặp đội bóng cùng quốc gia, MU tránh được việc sớm đụng độ các đối thủ Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Man City hay Liverpool. Tuy nhiên, chờ đợi đội chủ sân Old Trafford là các ông lớn còn lại của nhóm 1, gồm PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid hoặc Inter Milan.

Mỗi đội gặp 8 đối thủ, đá 4 trận sân nhà

Theo thể thức mới của UEFA, 36 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 9 đội. Mỗi CLB sẽ gặp hai đối thủ đến từ từng nhóm, trong đó có một trận sân nhà và một trận sân khách.

Như vậy, mỗi đội thi đấu tổng cộng 8 trận trước 8 đối thủ khác nhau, thay cho thể thức cũ khi một CLB đối đầu ba đối thủ theo thể thức lượt đi và lượt về.

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UEFA cũng đưa ra những giới hạn nhằm tránh các cặp đấu quá quen thuộc. Các đội bóng cùng quốc gia không được gặp nhau ở vòng phân hạng. Ngoài ra, mỗi CLB chỉ có thể chạm trán tối đa hai đại diện đến từ cùng một quốc gia khác.

Quy trình bốc thăm kết hợp giữa thao tác thủ công và hệ thống phần mềm tự động. Tên các đội được rút bằng bóng vật lý, sau đó hệ thống máy tính xác định tám đối thủ và phân bổ quyền thi đấu sân nhà hoặc sân khách, bảo đảm tuân thủ toàn bộ điều kiện của giải đấu.

Thể thức này giúp Champions League tăng số trận đấu và tạo ra nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ vòng phân hạng. Những đội bóng lớn vì thế có thể sớm phải chạm trán nhau thay vì chờ đến vòng knock-out.

Cuộc đua giành vé vào vòng 1/8

Sau khi kết thúc vòng phân hạng, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 phải bước vào vòng play-off để tranh tám suất còn lại.

Trong khi đó, những CLB đứng từ vị trí thứ 25 trở xuống sẽ bị loại khỏi Champions League và không có cơ hội tiếp tục hành trình tại giải đấu.

Với thể thức này, mỗi trận đấu ở vòng phân hạng đều mang ý nghĩa quan trọng, bởi điểm số và hiệu số có thể quyết định trực tiếp vị trí của các đội trên bảng xếp hạng chung. Một chuỗi kết quả không tốt có thể khiến ngay cả những tên tuổi lớn phải bước vào vòng play-off hoặc thậm chí sớm nói lời chia tay.

Mùa giải Champions League 2026/27 sẽ khép lại bằng trận chung kết tại sân Metropolitano ở Madrid vào ngày 5/6/2027. Trước khi hướng đến trận đấu cuối cùng, tất cả 36 đội sẽ biết rõ con đường của mình ngay sau lễ bốc thăm tại Monaco ngày 27/8.