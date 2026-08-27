Đua vé dự Cúp C1: Đội Greenwood gây sốc, 36 anh hào chính thức lộ diện

Fenerbahce gây sốc trước Lyon

Sau khi hòa 1-1 ở lượt đi tại Istanbul một tuần trước, Fenerbahce đã dẫn trước Lyon 2-0 ngay trong hiệp 1 ở trận lượt về trên sân khách tại nước Pháp. Vedat Muriqi mở tỷ số, trước khi Greenwood kiến tạo cho người đồng hương Archie Brown nhân đôi cách biệt.

Malick Fofana thắp lại hy vọng cho Lyon trong hiệp 2, nhưng các pha lập công của Lois Openda và Kail Boudache đều bị từ chối vì lỗi việt vị, trước khi Fenerbahce bảo toàn thành công lợi thế.

Fenerbahce giành vé dự Cúp C1

Tại một trận đấu khác, tiền đạo người Hungary Barnabas Varga lập cú đúp, còn cựu tiền đạo Real Madrid Luka Jovic ghi thêm một bàn, giúp AEK Athens dễ dàng giành vé vào vòng phân hạng Cúp C1 sau chiến thắng 4-0 trước Levski Sofia.

Razvan Marin, người Romania, cũng ghi bàn từ chấm phạt đền, qua đó giúp đội bóng Hy Lạp giành quyền đi tiếp sau trận hòa 0-0 ở lượt đi tại Bulgaria.

Viking Stavanger ngược dòng từ thế bị dẫn bàn trong trận lượt về để đánh bại Dinamo Zagreb 3-1 trên sân nhà tại Na Uy, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-3. Đây sẽ là lần đầu tiên Viking Stavanger góp mặt ở vòng phân hạng Champions League.

Arber Hoxha, cầu thủ người Albania, đưa Dinamo Zagreb vượt lên dẫn trước từ sớm, nhưng Zlatko Tripic gỡ hòa cho Viking Stavanger từ chấm phạt đền chỉ 8 phút sau đó. Hai bàn thắng trong vòng 2 phút đầu hiệp 2 của Edvin Austbo và Tobias Moi đã định đoạt tấm vé đi tiếp cho đại diện Na Uy.

Trong khi đó, Cristian Martinez ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, giúp Slovan Bratislava giành quyền vào vòng phân hạng Champions League lần thứ hai trong ba mùa giải. Hai năm trước, Slovan Bratislava để thua cả 8 trận nhưng vẫn đứng thứ hai từ dưới lên, xếp trên Young Boys nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Andraz Sporar đưa đại diện Slovakia vượt lên dẫn trước từ sớm trên sân của Celje, nhưng Svit Seslar gỡ hòa cho đội bóng Slovenia từ chấm phạt đền. Martinez ghi bàn quyết định trong trận lượt về, giúp Slovan Bratislava giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2.

Danh sách các đội góp mặt ở vòng phân hạng Champions League 2026/27 cũng đã được xác định. Fenerbahce, Viking, AEK Athens và Slovan Bratislava là 4 đội cuối cùng giành quyền đi tiếp sau loạt trận play-off diễn ra vào rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), trước lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 23h (giờ Việt Nam) cùng ngày tại Monaco. Trước đó, Sabah, Bodo/Glimt và LASK đã giành vé hôm 26/8.