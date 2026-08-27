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Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27

Cựu sao Arsenal, Matteo Guendouzi có màn khiêu khích khiến CĐV Lyon muốn "ăn thua đủ" ngay trên sân.

  

Cựu sao Arsenal mừng quá khích tạo nên hỗn loạn

Vòng sơ loại của UEFA Champions League đã kết thúc với những trận chung kết playoff cực kỳ hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa Lyon và Fenerbahce diễn ra trên đất Pháp đã kết thúc trong sự hỗn loạn khi cổ động viên lẫn cầu thủ chủ nhà lao vào tấn công Matteo Guendouzi.

Guendouzi liên tục khiêu khích CĐV Lyon

Guendouzi liên tục khiêu khích CĐV Lyon

Sự việc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu (Fenerbahce thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận), tiền vệ người Pháp đã có màn ăn mừng khiêu khích cực kỳ lộ liễu trước mặt hàng nghìn cổ động viên Lyon. Các cầu thủ chủ nhà không giữ nổi bình tĩnh và lao về tiền vệ này khiến cục diện trở nên hỗn loạn. Mọi chuyện có chút lắng xuống sau đó.

Tuy nhiên, Guendouzi vẫn không chịu dừng lại. Cầu thủ này tiếp tục vừa rời sân vừa khiêu khích cổ động viên Lyon. Hành động thiếu khôn ngoan này khiến cục diện trở nên hỗn loạn một lần nữa. Một CĐV Lyon lao vào tiền vệ người Pháp nhưng bị chặn lại. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm cổ động viên Lyon phá rào, vượt qua sự truy cản của các cảnh sát có mặt tại hiện trường để định ăn thua đủ với Guendouzi nhưng không thành công.

Matteo Guendouzi từng thi đấu cho Marseille và hiềm khích với Lyon từ trước. Theo một số nguồn tin, tiền vệ người Pháp đã khiêu khích cổ động viên chủ nhà từ trước khi trận đấu bắt đầu. Những màn ăn mừng cuồng nhiệt trong trận cũng hướng về người hâm mộ Lyon nên dễ hiểu với sự kích động sau đó.

Guendouzi tiết lộ lý do

Trả lời phỏng vấn sau đó, Guendouzi không hề hối hận mà thẳng thắn nói rằng đó là màn đáp trả cho những gì cầu thủ này phải nhận trong suốt 90 phút. “Chẳng có gì là tôn trọng ở đây cả. Muốn gây hấn với tôi thì tôi chiều tất. Họ dùng lời lẽ để tấn công mẹ tôi và gia đình trong suốt 90 phút và khi tôi thắng, tôi không được quyền ăn mừng theo cách của mình ư?

Khi 60.000 người la ó và chửi bới gia đình tôi, mẹ tôi, con cái của tôi, không ai để ý. Ngay cả trọng tài cũng chẳng có động thái nào. Điều đó khiến tôi khó chịu.

Chùm ảnh vụ hỗn loạn do Guendouzi tạo ra

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 2

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 3

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 4

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 5

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 6

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 7

Cựu sao Arsenal ăn mừng khiêu khích, bị hàng trăm CĐV đối thủ truy đuổi ở cúp C1 - 8

Đua vé dự Cúp C1: Đội Greenwood gây sốc, 36 anh hào chính thức lộ diện
Đua vé dự Cúp C1: Đội Greenwood gây sốc, 36 anh hào chính thức lộ diện

Fenerbahce của Mason Greenwood đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Lyon, qua đó giành quyền vào vòng phân hạng Champions League 2026/27.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 15:21 PM (GMT+7)
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