Tiêu điểm bốc thăm Cúp C1: "Tam giác đại chiến" Barca - PSG - Man City, Mourinho trở lại "ám ảnh" Arsenal?

UEFA Champions League đã tổ chức bốc thăm cho vòng đấu League Phase và sẽ có rất nhiều cặp đấu thú vị chờ đón các CLB tên tuổi.

Những trận đại chiến đáng xem

Kết quả bốc thăm đã tạo ra một "tam giác" đại chiến giữa nhà đương kim vô địch PSG, Barcelona và Man City. Nhưng lần này năng lực của Man City sẽ thực sự bị thách thức khi Pep Guardiola không còn dẫn dắt, thay vào đó là Enzo Maresca và một đội hình có khá nhiều thay đổi. Đáng chú ý nhất là sự ra đi của Rodri, người giờ sẽ đụng độ Man City với tư cách cầu thủ Barca.

Barcelona - PSG, duyên nợ đại chiến

Barcelona dĩ nhiên không lạ lẫm gì PSG, nhưng có một điều họ cũng không lạ lẫm khác: Ferran Torres. Người cũ của họ vừa gia nhập đã ghi bàn lập công lớn cho PSG, và dự kiến sẽ là một màn đối đầu khốc liệt giữa những người bạn cũ, một bên là Fabian Ruiz & Ferran Torres, bên kia là những thành viên Barca đã giúp tuyển TBN vô địch World Cup 2026.

Arsenal năm ngoái đã chơi tưng bừng ở League Phase và sau đó vào chung kết, nên họ không thực sự quá ngán khi gặp ngay Bayern Munich lẫn Real Madrid. Arsenal sẽ đón tiếp Real Madrid và đội bóng này không còn là tập thể măng non ngây thơ ngày nào mà Jose Mourinho hay bắt nạt, họ thậm chí vẫn chưa thua Real Madrid ở một trận chính thức trong lịch sử đối đầu. Đó là chưa kể việc họ không mua được Vinicius hè qua.

Bayern Munich không chỉ gặp Arsenal mà còn có màn đối đầu duyên nợ với MU, đội cũng gặp phải CLB xứ Bavaria ở lần trở lại Cúp C1 trước. Dù vậy sức mạnh của MU e chưa đủ tầm để lấy 1 điểm chứ chưa nói thắng Bayern, khi MU đã thua sạch cả 3 trận gần nhất trước gã khổng lồ của bóng đá Đức, bao gồm 2 lượt trận năm 2023.

Người cũ gặp nhau

Bên cạnh Ferran Torres đối đầu Barca, Jose Mourinho cùng Real Madrid sẽ gặp 2 CLB Italia là Inter Milan và Roma. Trong khi trận gặp Inter diễn ra ở Bernabeu, cuộc gặp với Roma có thể sẽ đưa "Người đặc biệt" trở lại Thành phố Vĩnh cửu, nơi ông đã được tôn vinh cho danh hiệu Conference League với CLB. Đáng nói là bên cạnh Rome, Mourinho cũng sẽ trở lại Stamford Bridge dù Chelsea không dự giải: Shakhtar Donestk sẽ đón tiếp Real Madrid nhưng do chiến tranh nên họ mượn Stamford Bridge làm sân nhà.

Mourinho bên danh hiệu Conference League cùng Roma năm 2022

Man City dự kiến sẽ làm điều gì đó thật trang trọng để chào Kevin De Bruyne trong ngày anh trở về Etihad, nếu anh vẫn khỏe mạnh cho tới lúc cùng Napoli sang Anh. Và có một chuyến về nhà cũng thú vị khác: Cesc Fabregas là người Catalan, nhưng ông sẽ coi trận gặp Barcelona tại Nou Camp như cơ hội khoe năng lực cầm quân của mình tại Como, để biết đâu sau này chính ông sẽ thực sự quay về dẫn dắt đội bóng quê hương.

Những màn người cũ gặp nhau khác gồm có HLV Unai Emery lại cùng Aston Villa đấu PSG, sau khi ông đã thua CLB cũ sát nút ở tứ kết năm 2025 và trận Siêu cúp châu Âu vừa diễn ra tháng này. Đáng nói là Lucas Digne có thể sẽ phải trở lại Villa Park đối mặt với các fan của CLB cũ, không rõ họ sẽ dành sự đón tiếp thế nào với anh sau khi chuyển về Paris.

Trong khi đó, Yan Diomande sẽ có cơ hội chào hỏi các đồng đội cũ ở Leipzig khi đội bóng Đức đến thăm Real Madrid, và Curtis Jones cũng đụng độ CLB cũ Liverpool ở ngôi nhà mới San Siro của Inter Milan.

Andoni Iraola & Inigo Perez tại Rayo Vallecano. Họ sẽ gặp nhau lần đầu tiên trên cương vị đối thủ

Chúng ta còn có cả một cuộc đụng độ giữa những người bạn cũ cùng ngồi trên băng ghế huấn luyện. Andoni Iraola và Inigo Perez không những là đồng đội ở Athletic Bilbao (Á quân Cúp nhà Vua & Á quân Europa League), họ thậm chí còn học chiến thuật với nhau và Perez là trợ lý cho Iraola tại Rayo Vallecano mùa 2022/23, mùa giải họ đánh bại cả Barcelona và Real Madrid tại sân nhà.

Perez suýt nữa đã sang Bournemouth làm trợ lý cho Iraola nhưng bị từ chối giấy phép lao động. Perez thay vào đó lên làm HLV trưởng cho Rayo, đưa CLB này tới ngôi Á quân Conference League mùa trước, trước khi sang Villarreal dẫn dắt và được số phận sắp đặt để gặp lại chiến hữu cũ trên cương vị HLV trưởng Liverpool.

Những hành trình trong mơ

Sabah mới chỉ thành lập cách đây 8 năm và giờ họ đã góp mặt ở Cúp C1, không những vậy lá thăm đặt họ vào những cặp đấu trước Barcelona, Arsenal, Dortmund, MU, Napoli. Khả năng qua được vòng League Phase là rất nhỏ, nhưng các cầu thủ và ban huấn luyện Sabah sẽ coi đây như cơ hội học hỏi và giao lưu hiếm có.

Valdas Dambrauskas (giữa, đeo kính) ăn mừng sau khi đưa Sabah tới Cúp C1

Không chỉ được thành lập rất non trẻ, CLB của Azerbaijan này có một HLV trưởng có hành trình kỳ lạ. Valdas Dambrauskas kiếm được số tiền thưởng lớn từ chương trình "Ai là triệu phú?" phiên bản Lithuania và dùng tiền đó sang Anh học làm HLV. Giờ ông sẽ có dịp đưa các học trò của mình đến thăm hai thánh địa bóng đá Anh là Arsenal & MU, trong khi sẽ được tiếp đón các siêu sao Barcelona trên sân nhà.

Trong khi đó, Yaya Toure sau hơn 5 năm vật lộn với nghề huấn luyện đã được bổ nhiệm ở Slovan Bratislava hè năm nay. Và tiền vệ lừng danh của bóng đá Bờ Biển Ngà đã kéo Bratislava qua 3 cặp đấu vòng loại để góp mặt ở vòng League Phase, với cơ hội trước mắt là gặp gỡ Inter Milan, PSG, Roma và Real Betis.

CLB Viking FK có lịch sử lâu đời và là một trong những đội thành công nhất của bóng đá Na Uy. Họ đã từng gây tiếng vang ở các giải châu Âu, trong đó có kỳ tích loại Chelsea khỏi UEFA Cup mùa 2002/03. Nhưng kể từ sau khi bị Barcelona đánh bại ở vòng 1 mùa 1992/93, Viking đã không trở lại Cúp C1 cho tới bây giờ khi họ thắng Dinamo Zagreb ở vòng playoff và giành tấm vé lịch sử trở lại sân chơi này.