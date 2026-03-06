Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFC sẽ áp dụng hình phạt nào cho Malaysia, ĐT Việt Nam ngóng chờ tin vui

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển nước này đang đối mặt với án phạt được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra.

Malaysia đối mặt án phạt nặng từ AFC

Như đã biết, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau khi xác định những cái tên này liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. Sau phán quyết được CAS công bố hôm 5/3, vụ việc đã được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC để xem xét thêm trước khi đưa ra bất kỳ hình thức xử lý nào.

AFC sẽ áp dụng hình phạt nào cho Malaysia, ĐT Việt Nam ngóng chờ tin vui - 1

Theo Tổng thư ký AFC Windsor John, Malaysia cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với án phạt từ AFC

Datuk Seri Windsor Paul John, Tổng thư ký AFC người Malaysia, cho biết ủy ban này dự kiến cần khoảng một tuần để đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Windsor John cảnh báo rằng không loại trừ khả năng đội tuyển Malaysia có thể bị trừ điểm, đặc biệt liên quan đến các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ Bharian (Malaysia) dẫn lời vị Tổng thư ký AFC: “AFC sẽ chuyển hồ sơ cho Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để tiếp tục xem xét và xử lý. Quá trình này có thể mất khoảng một tuần trước khi có quyết định chính thức.

Nếu căn cứ theo quy định, một trong những án phạt có thể áp dụng đối với FAM và đội tuyển Harimau Malaya (biệt danh của ĐT Malaysia) là trừ điểm, cùng với một số hình thức kỷ luật khác. Tuy nhiên, tôi chưa thể khẳng định điều gì vào lúc này vì mọi quyết định sẽ do Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đưa ra”.

Bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia vướng vào bê bối làm giả giấy tờ gồm Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Những cầu thủ này đã ra sân trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và ĐT Việt Nam, nơi đội tuyển Malaysia đều giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 2-0 và 4-0.

Họ cũng góp mặt trong ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, tuy nhiên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau đó đã hủy bỏ kết quả của các trận đấu này và xử Malaysia thua 0-3. Ngoài ra, FAM còn bị phạt thêm số tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (hơn 300 triệu đồng).

Trong trường hợp ĐT Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào 31/3 tới.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

06/03/2026 19:03 PM (GMT+7)
