LĐBĐ Malaysia chính thức lên tiếng sau khi CAS bác bỏ kháng cáo, thừa nhận sai phạm

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đã nhận được phần kết luận của phán quyết do Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ban hành liên quan đến đơn kháng cáo của FAM cùng bảy cầu thủ.

Kháng cáo của FAM bị bác bỏ

Theo nội dung phán quyết, đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ. Trong khi đó, đơn kháng cáo của các cầu thủ được chấp nhận một phần khi án phạt dành cho họ được điều chỉnh. Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn bị cấm thi đấu ở các giải chính thức trong 12 tháng.

Hiện tại, bản giải thích chi tiết cho phán quyết vẫn chưa được công bố. Vì vậy, FAM cho biết sẽ chỉ đưa ra bình luận cụ thể hơn sau khi xem xét đầy đủ cơ sở và lập luận của quyết định từ CAS.

LĐBĐ Malaysia ra thông báo chính thức sau phán quyết của CAS

FAM cho rằng án phạt chưa tương xứng

Dù tôn trọng thẩm quyền của CAS, FAM cho rằng mức án được đưa ra dường như chưa tương xứng, đặc biệt khi so sánh với các hình phạt trong những vụ việc tương tự từng được CAS xử lý trước đây.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định sẽ đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này sau khi toàn bộ phán quyết chính thức được công bố.

FAM thừa nhận sai sót trong khâu quản lý

Trong suốt quá trình tố tụng, FAM đã thừa nhận trách nhiệm liên quan đến những sai sót trong công tác giám sát và quản lý. Các cuộc điều tra từ các cơ quan liên bang tại Malaysia cũng như từ FIFA vẫn đang được tiến hành.

FAM cho biết sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình làm rõ vụ việc.

Nỗi thất vọng lớn với các cầu thủ

Kết quả của vụ việc vẫn là điều gây thất vọng sâu sắc, đặc biệt đối với các cầu thủ. Theo FAM, họ không tham gia vào các thủ tục hành chính và cũng không hề biết về những vấn đề liên quan đến khâu quản trị.

Các cầu thủ này đều là công dân Malaysia, đã được cấp quốc tịch theo đúng quy định của pháp luật Malaysia.

Lời cảm ơn tới người hâm mộ

Khép lại thông báo, FAM gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn sát cánh và ủng hộ đội tuyển trong giai đoạn khó khăn này.

Liên đoàn khẳng định đội tuyển quốc gia vẫn tập trung vào các mục tiêu phía trước và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển của bóng đá Malaysia.

CAS ra phán quyết cuối cùng ra sao?

Trước đó vào chiều 5/3, CAS thông báo đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đối với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), liên quan đến các án phạt vì làm giả hồ sơ. Hội đồng Trọng tài CAS phán quyết rằng 7 cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu trong 12 tháng, nhưng chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, không phải toàn bộ hoạt động liên quan đến bóng đá.

Sau khi xem xét chứng cứ, Hội đồng Trọng tài CAS xác định hành vi làm giả tài liệu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) là có thật. Lệnh cấm thi đấu 12 tháng được xem là hợp lý và tương xứng, xét đến trách nhiệm đồng phạm của các cầu thủ trong vụ việc.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC), CAS quyết định lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, không áp dụng cho toàn bộ hoạt động bóng đá. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ này vẫn được phép tập luyện cùng CLB chủ quản trong thời gian bị cấm. Vì vậy, kháng cáo của các cầu thủ được chấp nhận một phần và án phạt được điều chỉnh tương ứng.

Phán quyết được CAS công bố cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM, đồng thời bác đơn kháng cáo của liên đoàn này.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 5/3/2026, đồng thời được trừ thời gian đã chấp hành từ 25/9/2025 đến 26/1/2026. Phán quyết chính thức của CAS sẽ được công bố trong thời gian tới.