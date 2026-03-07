Trọng tài Malaysia bắt trận thư hùng xác định kỷ lục V-League

Ngày 6-3, Công ty VPF - đơn vị tổ chức V-League 2025/26 cho biết đã mời hai trọng tài người Malaysia là Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (36 tuổi) và Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (31 tuổi) điều khiển trận Hà Nội và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 8-3 tới.

Đây không chỉ là trận derby Thủ đô hấp dẫn, tâm điểm của vòng 15 mà còn là màn thư hùng giữa hai đội bóng giữ kỷ lục về chuỗi điểm tốt nhất lịch sử V-League.

Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (Ảnh: VPF)

Theo đó, Hà Nội FC từng giành 35 điểm/13 trận ở mùa 2018 với 11 trận thắng và 2 hòa. CLB Công an Hà Nội vừa làm điều tương tự ở mùa này, với 35 điểm/13 trận và cũng với 11 thắng, 2 hòa.

8 năm trước, Hà Nội khép lại kỷ lục bằng thua đậm Sài Gòn 2-5 ở trận thứ 14. Và lúc này, Công an Hà Nội chỉ cần tối thiểu 1 kết quả hòa để đi vào lịch sử với tư cách đội khởi đầu giải với chuỗi điểm tốt nhất.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch mùa này, ban tổ chức đã mời trọng tài Malaysia tham gia điều hành, một người cầm còi trên sân, một người đảm trách phòng VAR.

Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế và từng nhiều lần làm nhiệm vụ tại các trận đấu ở V-League.