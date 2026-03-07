Trọng tài Malaysia bắt trận thư hùng xác định kỷ lục V-League

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trọng tài Malaysia bắt trận thư hùng xác định kỷ lục V-League

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hà Nội FC CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Dưới sự điều hành của trọng tài Malaysia, trận đấu giữa Hà Nội và Công an Hà Nội ngày 8-3 tới có thể xác lập một kỷ lục mới cho V-League.

   

Ngày 6-3, Công ty VPF - đơn vị tổ chức V-League 2025/26 cho biết đã mời hai trọng tài người Malaysia là Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (36 tuổi) và Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (31 tuổi) điều khiển trận Hà Nội và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tối 8-3 tới.

Đây không chỉ là trận derby Thủ đô hấp dẫn, tâm điểm của vòng 15 mà còn là màn thư hùng giữa hai đội bóng giữ kỷ lục về chuỗi điểm tốt nhất lịch sử V-League.

Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (Ảnh: VPF)

Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (Ảnh: VPF)

Theo đó, Hà Nội FC từng giành 35 điểm/13 trận ở mùa 2018 với 11 trận thắng và 2 hòa. CLB Công an Hà Nội vừa làm điều tương tự ở mùa này, với 35 điểm/13 trận và cũng với 11 thắng, 2 hòa.

8 năm trước, Hà Nội khép lại kỷ lục bằng thua đậm Sài Gòn 2-5 ở trận thứ 14. Và lúc này, Công an Hà Nội chỉ cần tối thiểu 1 kết quả hòa để đi vào lịch sử với tư cách đội khởi đầu giải với chuỗi điểm tốt nhất.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch mùa này, ban tổ chức đã mời trọng tài Malaysia tham gia điều hành, một người cầm còi trên sân, một người đảm trách phòng VAR.

Đây đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế và từng nhiều lần làm nhiệm vụ tại các trận đấu ở V-League.

Video bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Vỡ òa phút bù giờ (V-League)
Video bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Vỡ òa phút bù giờ (V-League)

Trận đấu tưởng như không có bàn thắng nhưng bất ngờ lại tới ở phút bù giờ cuối cùng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 13:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN