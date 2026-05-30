Đỉnh cao chung kết Cúp C1: Rice đấu Kvaratskhelia, định đoạt đua Quả bóng vàng?

Chung kết lịch sử của Arsenal và PSG

Arsenal đang khao khát lần đầu tiên vô địch Champions League trong lịch sử, trong khi Paris Saint-Germain hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở mùa trước. Cả hai đội đều đã đăng quang tại giải quốc nội mùa 2025/26 và bước vào trận đấu tại Puskas Arena với tham vọng hoàn tất cú đúp danh hiệu.

Arsenal quyết trả món nợ đã vay PSG ở bán kết Champions League mùa trước

HLV Luis Enrique sẽ dẫn dắt PSG ở trận chung kết Champions League thứ ba trong sự nghiệp, còn với Mikel Arteta, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện ở một trận chung kết cúp châu Âu trên cương vị HLV trưởng. Dù Arsenal có phong độ ổn định suốt mùa giải, PSG vẫn được đánh giá nhỉnh hơn sau khi lần lượt loại Chelsea, Liverpool và Bayern Munich trên hành trình tới Budapest.

Declan Rice: Trái tim tuyến giữa Arsenal

Declan Rice tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế trong màu áo Arsenal. Tiền vệ người Anh đã ra sân 55 trận cấp CLB mùa này, ghi 5 bàn và đóng góp 11 kiến tạo. Đây dĩ nhiên là thành tích ấn tượng với một tiền vệ trung tâm.

Rice là điểm tựa của Arsenal

Không chỉ mạnh ở khả năng tranh chấp và điều tiết thế trận, Rice còn là vũ khí lợi hại của Arsenal trong các tình huống cố định. Anh thường xuyên áp đảo khu trung tuyến và trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất của “Pháo thủ”, bên cạnh David Raya, William Saliba và Gabriel Magalhaes.

Sau khi đã giành chức vô địch Premier League, Rice hoàn toàn có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng nếu Arsenal đăng quang Champions League và tuyển Anh chơi tốt tại World Cup 2026.

Kvaratskhelia: Cơn ác mộng của mọi hàng thủ

Khác với Declan Rice, Khvicha Kvaratskhelia không có cơ hội thể hiện tại World Cup cùng tuyển Georgia. Điều đó khiến trận chung kết Champions League trở nên đặc biệt quan trọng với hy vọng giành Quả bóng vàng của anh.

HLV Arteta cần có phương án để ngăn chặn Kvaratskhelia

Ngôi sao PSG ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo tại Ligue 1 mùa này, nhưng màn trình diễn ở Champions League mới thực sự đưa anh lên tầm siêu sao. Sau vòng bảng với 3 bàn và 3 kiến tạo, Kvaratskhelia bùng nổ dữ dội ở giai đoạn knock-out với 7 bàn cùng 3 kiến tạo chỉ trong 8 trận.

Chelsea, Liverpool rồi Bayern Munich đều trở thành nạn nhân của cầu thủ người Georgia. Anh thậm chí còn nổi bật hơn cả Ousmane Dembele, Harry Kane, Michael Olise hay Luis Diaz ở bán kết. Nếu tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết, Kvaratskhelia hoàn toàn có thể vượt lên trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Ai sẽ thắng trong cuộc chiến Quả bóng vàng?

Dù Quả bóng vàng là danh hiệu cá nhân, cả Rice lẫn Kvaratskhelia đều gần như phải vô địch Champions League để nuôi hy vọng đăng quang.

Rice có lợi thế lớn nhờ còn sân khấu World Cup vào mùa hè này, trong khi Kvaratskhelia buộc phải tạo dấu ấn đặc biệt ở trận chung kết nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ như Harry Kane, Lamine Yamal hay Michael Olise.

Tiền vệ Arsenal ổn định hơn trong suốt mùa giải, nhưng Kvaratskhelia lại sở hữu khả năng tạo đột biến bùng nổ ở những trận cầu lớn. Chính phong cách chơi đầy tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ PSG khiến anh được đánh giá là người có thể thắp sáng trận chung kết tại Budapest.

Dẫu vậy, nếu cả hai không thể tạo khác biệt ở sân khấu lớn nhất châu Âu, cuộc đua Quả bóng vàng nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội cho Kane, Yamal hoặc Olise – những cái tên cũng đã có mùa giải xuất sắc không kém.