Đình Bắc đá phạt tung lưới U23 Hàn Quốc & nhận thẻ đỏ, dẫn đầu đua vua phá lưới U23 châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc U23 Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc đã có ngày thi đấu đáng nhớ trong ngày U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

U23 Hàn Quốc đơn giản là không thể ngăn cản Đình Bắc ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026. Phút 30, hàng thủ của đội bóng xứ Kim chi bất lực trong việc theo kèm ngôi sao này ở hành lang cánh trái. Nhờ đó, Đình Bắc đã có tình huống kiến tạo thuận lợi để Quốc Việt ghi bàn mở điểm. 

Chưa dừng lại ở đó, Đình Bắc còn tự mình ghi bàn vào phút 71. Cầu thủ sinh năm 2004 thực hiện cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc, đánh bại thủ môn của U23 Hàn Quốc. 

Đình Bắc ăn mừng cùng đồng đội - Ảnh: Ted Trần

Đình Bắc ăn mừng cùng đồng đội - Ảnh: Ted Trần

Bàn thắng đó có ý nghĩa rất lớn đối với U23 Việt Nam. Lý do bởi trước đó đoàn quân HLV Kim Sang Sik bị Lee Tae Won chọc thủng lưới ở phút 69.

Đình Bắc đang có rất nhiều cơ hội để trở thành Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 sau khi sút tung lưới U23 Hàn Quốc. Anh đã tích lũy được 4 bàn thắng để vọt lên dẫn đầu cuộc đua này, con số ngang với Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon). 

Ryunosuke Sato là người sáng cửa nhất để đua Vua phá lưới U23 châu Á 2026 với Đình Bắc. Ngôi sao của U23 Nhật Bản đã có 3 bàn thắng và sắp bước vào cuộc đấu gặp U23 Trung Quốc trong trận chung kết (22h, 24/1).

Thật tiếc khi Đình Bắc không thể chơi trọn vẹn trận đấu này. Phút 86, Đình Bắc trong lúc tham bóng đã đạp vào ống đồng của Lee Chan Wook, khiến anh bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 00:04 AM (GMT+7)
