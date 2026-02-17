Điều ước của Đình Bắc năm 2026: Giữ đôi chân trên mặt đất sau một năm trong mơ

🏆 Một năm không ai dám mơ trọn vẹn

Năm 2025 khép lại như một giấc mơ với Đình Bắc, khi những danh hiệu và vinh quang nối tiếp nhau đến dồn dập. Nhưng bước sang năm 2026, tiền đạo trẻ của CLB Công an Hà Nội không nói nhiều về hào quang, mà nhắc nhiều hơn đến sức khỏe, sự cân bằng và khát vọng được tiếp tục cống hiến trên hành trình dài của sự nghiệp.

Đình Bắc có một năm rực rỡ ngoài sức tưởng tượng.

Trong bức tranh toàn cảnh của bóng đá Việt Nam năm 2025, Đình Bắc là một trong những gam màu nổi bật nhất. Từ cấp độ CLB đến các đội tuyển trẻ, dấu giày của tiền đạo sinh năm 2004 xuất hiện ở hầu hết những cột mốc đáng nhớ.

Anh cùng CLB Công an Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, tiến ra sân chơi khu vực và giành Á quân giải các CLB Đông Nam Á. Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc tiếp tục là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games, trước khi cùng đồng đội khép lại hành trình U23 châu Á 2026 với vị trí hạng ba – một thành tích phản ánh rõ sự trưởng thành của thế hệ trẻ.

Song song với những vinh quang tập thể là các danh hiệu cá nhân đầy giá trị: VĐV trẻ xuất sắc năm 2025, Quả bóng bạc Việt Nam. Nhìn lại hành trình ấy, chính Đình Bắc cũng phải thừa nhận: “Năm 2025 là năm thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi”.

⭐ Khi vị thế thay đổi chỉ sau một năm

Thành công liên tiếp khiến Đình Bắc bước sang một vị thế hoàn toàn khác. Ngày trở lại CLB Công an Hà Nội sau các giải đấu cùng U23 Việt Nam, anh không còn là một cầu thủ trẻ đi tìm cơ hội, mà là ngôi sao trẻ đang được săn đón, thu hút mọi sự chú ý của truyền thông, của người hâm mộ hay cả giới chuyên môn.

Sức hút của Đình Bắc thể hiện rõ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trang cá nhân của anh tăng vọt lên khoảng 580 nghìn người theo dõi, gấp 3 lần so với trước thời điểm thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam. Với một cầu thủ mới ngoài 20 tuổi, sự chú ý ấy vừa là niềm tự hào, vừa là thử thách không nhỏ.

Hiểu rõ điều đó, CLB Công an Hà Nội không để Đình Bắc “tự bơi” giữa làn sóng hào quang. Ban huấn luyện chủ động xây dựng phương án giúp tiền đạo trẻ giữ được sự cân bằng, tránh bị cuốn theo những giá trị bên ngoài sân cỏ.

Trợ lý Phạm Thành Lương của CLB Công an Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi ở gần và hiểu Đình Bắc. Đội có phương án giữ thăng bằng cho cầu thủ để hoàn thiện bản thân hơn. Đình Bắc đã tiến bộ nhiều khi đến CLB CAHN. Đội có nhiều người đủ kinh nghiệm để giúp Đình Bắc đi đúng hướng”.

Đình Bắc và bài toán giữ đôi chân trên mặt đất sau giải U23 châu Á 2026.

⚖️ Ánh hào quang và bài toán giữ đôi chân trên mặt đất

Đằng sau một năm rực rỡ là cái giá không hề nhỏ. Đình Bắc thẳng thắn nhìn nhận bản thân từng rơi vào trạng thái quá tải sau chuỗi ngày thi đấu dày đặc, đặc biệt là tại U23 châu Á 2026. Chia sẻ về giai đoạn này, anh nói: “Bản thân tôi có vẻ như quá tải khi thi đấu ở giải U23 châu Á 2026.

Nhưng đến thời điểm này, tôi đã cố gắng dần lấy lại thể trạng, để quay lại và tiếp tục hành trình cùng CLB Công an Hà Nội ở chặng đường còn lại của mùa giải 2025/26”. Đó là lời thừa nhận chân thành, cho thấy Đình Bắc không né tránh thực tế. Với anh, trở lại V-League lúc này không đơn thuần là tiếp tục thi đấu, mà là một cuộc chiến với chính bản thân mình – từ thể trạng, tâm lý đến sự ổn định lâu dài.

🎯 Điều ước giản dị cho năm 2026

Khi được hỏi về mong muốn trong năm mới, Đình Bắc không nói về những cột mốc hoành tráng. Điều ước của anh rất đời thường: “Năm 2026 hy vọng có thật nhiều sức khỏe, có cơ hội được ra sân thi đấu và cống hiến nhiều ở CLB Công an Hà Nội, ĐTQG Việt Nam ở những giải đấu quan trọng trong năm 2026”.

Điều ước ấy càng trở nên ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp. Đình Bắc hiểu rằng, hào quang quá khứ không mang lại suất đá chính ở hiện tại. “Tôi không để hào quang hiện tại khiến mất tập trung sự nghiệp, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Cống hiến hết mình ở phần còn lại mùa giải”, Đình Bắc nói.

Và anh nhấn mạnh một thực tế không thể né tránh: “Như mọi đồng đội ở U23 Việt Nam, phải chiến đấu để cạnh tranh suất đá chính ở V-League”. Giữa những ngày đầu năm mới, khi nhìn lại hành trình đã qua, Đình Bắc chọn cách nói về sự biết ơn nhiều hơn là kể công.

“Tôi luôn biết ơn mọi người tạo điều kiện đồng hành, cổ vũ. Bản thân tôi nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để cống hiến cho bóng đá nước nhà. Thành công đạt được ngoài sức tưởng tượng”. Sau một năm sống trong ánh đèn rực rỡ, Đình Bắc bước vào năm 2026 với tâm thế chín chắn hơn. Không vội vã, không mơ xa, không để mình trôi theo hào quang.