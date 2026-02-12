Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

Sự kiện: Nguyễn Đình Bắc AFC Cup CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - Tạo "siêu phẩm" giúp Công an Hà Nội thắng đậm Tampines Rovers đến 4 bàn không gỡ hôm 11-2, Nguyễn Đình Bắc được truyền thông châu Á ngợi khen

Trong trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội Tampines Rovers (Singapore). Cú đúp bàn thắng của Quang Hải cùng hai pha lập công của Rogério Alves dos Santos và Đình Bắc giúp đội chủ nhà thắng đậm 4-0.

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - 1

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - 2

Kết quả ở trận lượt đi tạo lợi thế khá lớn với thầy trò ông Polking trước trận lượt về, tái đấu đối thủ này vào ngày 18-2. Bên cạnh đó, "siêu phẩm" của Đình Bắc còn được The AFC ngợi khen với cụm từ "bàn thắng ấn tượng".

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - 3

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - 4

Nội dung trong bài viết của The AFC viết: "Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng thứ tư tuyệt đẹp ở phút bù giờ cuối trận, giúp Công an Hà Nội tiến gần hơn đến tấm vé vào tứ kết. Hai đội sẽ gặp lại nhau tại Singapore vào tuần tới, và đoàn quân của HLV Noh Rahman sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước đại diện đến từ V-League".

Truyền thông châu Á ấn tượng với cách lập công của Đình Bắc cùng dòng mô tả: "Từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, tuyển thủ Việt Nam khống chế gọn gàng và tung cú sút chân phải hiểm hóc vào góc cao khung thành từ khoảng cách 10 m. Pha lập công của Đình Bắc thể hiện khả năng săn bàn thượng hạng".

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - 5

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - 6

Với lịch thi đấu dày, CLB Công an Hà Nội sẽ phải ăn Tết Nguyên đán 2026 xa nhà. Cụ thể, vào ngày 18-2 (mồng 2 Tết), Đình Bắc và đồng đội phải làm khách trên sân Jalan Besar (Singapore) trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026.

Quang Hải cho biết: "Đây không phải lần đầu chúng tôi thi đấu xa nhà vào dịp Tết. Có nhiều cảm xúc rất khó diễn tả, kỷ niệm đặc biết đối với cầu thủ Việt Nam đón Tết ở xa nhà. Chúng tôi mong rằng khi thi đấu trong dịp này, toàn đội sẽ cùng nhau hướng tới kết quả tốt nhất, coi như một lời chúc mừng năm mới gửi đến tất cả mọi người, biến những ngày Tết xa nhà thành dấu mốc đáng nhớ".

