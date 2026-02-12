Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

Trong trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội Tampines Rovers (Singapore). Cú đúp bàn thắng của Quang Hải cùng hai pha lập công của Rogério Alves dos Santos và Đình Bắc giúp đội chủ nhà thắng đậm 4-0.

Kết quả ở trận lượt đi tạo lợi thế khá lớn với thầy trò ông Polking trước trận lượt về, tái đấu đối thủ này vào ngày 18-2. Bên cạnh đó, "siêu phẩm" của Đình Bắc còn được The AFC ngợi khen với cụm từ "bàn thắng ấn tượng".

Nội dung trong bài viết của The AFC viết: "Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng thứ tư tuyệt đẹp ở phút bù giờ cuối trận, giúp Công an Hà Nội tiến gần hơn đến tấm vé vào tứ kết. Hai đội sẽ gặp lại nhau tại Singapore vào tuần tới, và đoàn quân của HLV Noh Rahman sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước đại diện đến từ V-League".

Truyền thông châu Á ấn tượng với cách lập công của Đình Bắc cùng dòng mô tả: "Từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, tuyển thủ Việt Nam khống chế gọn gàng và tung cú sút chân phải hiểm hóc vào góc cao khung thành từ khoảng cách 10 m. Pha lập công của Đình Bắc thể hiện khả năng săn bàn thượng hạng".

Với lịch thi đấu dày, CLB Công an Hà Nội sẽ phải ăn Tết Nguyên đán 2026 xa nhà. Cụ thể, vào ngày 18-2 (mồng 2 Tết), Đình Bắc và đồng đội phải làm khách trên sân Jalan Besar (Singapore) trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026.

Quang Hải cho biết: "Đây không phải lần đầu chúng tôi thi đấu xa nhà vào dịp Tết. Có nhiều cảm xúc rất khó diễn tả, kỷ niệm đặc biết đối với cầu thủ Việt Nam đón Tết ở xa nhà. Chúng tôi mong rằng khi thi đấu trong dịp này, toàn đội sẽ cùng nhau hướng tới kết quả tốt nhất, coi như một lời chúc mừng năm mới gửi đến tất cả mọi người, biến những ngày Tết xa nhà thành dấu mốc đáng nhớ".