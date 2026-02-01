Áp lực của Đình Bắc

“Em xin lỗi nhưng…”

Gần 1 tuần đã trôi qua kể từ thời điểm U23 Việt Nam trở về nước, sau tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026. Nhiều cầu thủ được CLB chủ quản tạo điều kiện nghỉ ngơi, hoặc tập luyện với cường độ vừa phải. Điều này giúp cho đại đa số gương mặt trong đội hình “Những chiến binh trẻ Sao vàng” có dịp hồi phục thể trạng trước khi tái xuất V.League 2025/26.

Sự quan tâm của người hâm mộ vừa là niềm vui nhưng cũng là áp lực cho chính Đình Bắc.

Nhưng điều đó không diễn ra với Nguyễn Đình Bắc. Kể từ khi trở về nước vào tối 24/1, tiền đạo quê Nghệ An phải “chạy show” từ sự kiện này đến tham gia quảng cáo cho nhãn hàng khác. Đây là điều không bất ngờ, khi Bắc là gương mặt chói sáng nhất của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia. Anh ghi tới 4 bàn thắng, kiến tạo 2 lần cho đồng đội lập công, trong hành trình U23 châu Á. Thông số đáng khen ngợi kể trên cũng giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên của Việt Nam giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Cột mốc này đem đến sự nổi tiếng cho Đình Bắc. Ở bất cứ sự kiện giao lưu nào, cầu thủ thuộc biên chế của CLB Công an Hà Nội cũng thu hút rất lớn lượng cổ động viên. Hình ảnh Đình Bắc phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh, đi giữa số đông người hâm mộ và vòng vây máy ảnh diễn ra liên tục trong gần 1 tuần vừa rồi. Nhưng sức người có hạn. Ngay cả là một cầu thủ dạn dày sương gió, tiền đạo 22 tuổi cũng không thể dẻo dai để ngày nào cũng tham dự sự kiện, quảng cáo, trả lời phỏng vấn hay giao lưu với người hâm mộ.

Câu nói: “Em xin lỗi, nhưng…” vô hình trung trở thành cửa miệng của Đình Bắc tại thời điểm này. Trước số lượng đề nghị đến từ nhiều phía tăng đến chóng mặt, tuyển thủ quốc gia Việt Nam không thể đáp ứng nguyện vọng của tuyệt đại đa số. Cũng chính vì thế mà anh thường xuyên phải từ chối một cách lịch sự, với hy vọng nhận được sự thông cảm mọi người xung quanh.

Câu chuyện tối 28/1 là một ví dụ. Trước sự quan tâm quá lớn của bà con lối xóm, gia đình Đình Bắc quyết định tổ chức hơn 100 mâm cỗ để cảm ơn tình cảm người hâm mộ. Đó cũng là thời điểm mà cả nhà Đình Bắc hớt hải từ sắp xếp cỗ bàn cho đến ký tặng, chụp hình, giao lưu… Có thời điểm vì quá mệt mỏi, Bắc đành phải nói lớn vào micro: “Em xin lỗi, nhưng em không thể chụp hình với tất cả mọi người. Mong bà con thông cảm!”.

Một chuyện khác tương tự, nhưng là liên quan đến giới truyền thông. Đình Bắc nhận được nhiều tin nhắn đề nghị phỏng vấn kéo dài cả tuần rồi. Cũng vì thế mà Bắc nhờ một người anh làm phóng viên hỗ trợ tổ chức một bữa ăn. “Anh có thể giúp em mời các anh chị phóng viên được chứ. Em muốn gặp và cảm ơn tất cả trong một dịp. Em xin lỗi nhưng ở thời điểm này, em không thể gặp riêng từng người để có thể trao đổi, chia sẻ được. Mong mọi người thông cảm”.

Cái khó của Đình Bắc

Đình Bắc đã có sự trưởng thành trong việc giao tiếp với giới truyền thông và người hâm mộ. Dẫu vậy cũng từ cách xin lỗi, từ chối khéo của Đình Bắc cũng chỉ ra một vấn đề khác mà bản thân anh không muốn song buộc phải trải qua. Mặt trái của sự nổi tiếng khiến cho anh không có được thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Trong khi đồng đội đã có những ngày được ở bên gia đình, người thân, bạn bè… và lấy lại năng lượng cần thiết để sẵn sàng cho giai đoạn thi đấu cấp CLB thì hiện tại, Đình Bắc không có được 1 ngày nghỉ trọn vẹn, trước khi trở lại đại bản doanh của Công an Hà Nội.

Đình Bắc nổi tiếng sau VCK U23 châu Á 2026.

Điều này có thể ảnh hưởng khá nhiều đến cách tìm lại nhịp độ của Đình Bắc. Nếu vội vàng trở lại trong trạng thái không sung sức, tiền đạo này có thể phải trả giá đắt bằng chấn thương. Nên nhớ ở thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vết đau tại vùng háng. HLV Mano Polking có thể thông cảm với cậu học trò. Nhưng áp lực về lịch trình sẽ khiến cho ông không thể cứ để Đình Bắc ngồi trên ghế dự bị ở giai đoạn hiện nay. Nhất là khi CLB Công an Hà Nội vừa bị loại ngay từ vòng bảng giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Áp lực về thành tích buộc ông Polking cần đến Đình Bắc – nhân tố hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ càng nhanh càng tốt.

Ở góc độ khác, sự quan tâm quá lớn đến từ giới mộ điệu cũng là áp lực lớn với Đình Bắc khi tái xuất V.League. Bất cứ nhất cử nhất động của anh trên sân cỏ hay hậu trường cũng sẽ là “đề tài” để giới truyền thông, mạng xã hội chú ý. Hiển nhiên, nếu thi đấu không được như kỳ vọng, Bắc sẽ lại đối diện với sự quay lưng của một bộ phận cổ động viên. Thậm chí nghiêm trọng hơn, anh có thể bị gán với mác “bệnh ngôi sao”, giống như điều từng xảy ra sau khi bản thân cầu thủ này ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại VCK Asian Cup 2023.

Bóng đá là cuộc chơi đầy nghiệt ngã. Ở đó, thành công và thất bại được đo lường trực tiếp bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Đình Bắc đã toả sáng rực rỡ như thế khi tham dự VCK U23 châu Á 2026. Nhưng ở thời điểm này, anh lại không có xuất phát điểm đủ tốt để tạo bước nhảy trở lại cấp độ CLB.

Đình Bắc muốn cống hiến nhiều hơn cho Công an Hà Nội “Khi mới về đội Công an Hà Nội, tôi chấn thương tới 8 tháng ngay trong năm đầu tiên”, Đình Bắc chia sẻ với báo giới. “Giờ thì sau giải châu Á này, tôi trở về CLB và sẽ tiếp tục nỗ lực để ban huấn luyện trao cho mình cơ hội thi đấu, cả từ V.League tới Champions League Two châu Á. Đó là một sự cảm tạ cho những gì mà đội bóng kiên nhẫn chờ đợi tôi”. Đình Bắc khẳng định anh chưa thể bằng Nguyễn Quang Hải, đội trưởng và cũng là đàn anh của mình tại CLB Công an Hà Nội. “Sự so sánh giữa tôi với anh Quang Hải là khập khiễng. Bản thân tôi luôn dành cho anh Quang Hải sự tôn trọng rất lớn. Anh Hải là hình mẫu lý tưởng để tôi học hỏi và tôi đã học được rất nhiều từ những cầu thủ giỏi như anh ấy khi thi đấu ở đội Công an Hà Nội. Lứa U23 này cũng vậy, tôi không thể đưa ra so sánh giữa lứa này với các đàn anh đâu. Chúng tôi hay các anh thì cũng đều đặt mục tiêu chung là mang về vinh quang cho Tổ quốc thôi”.