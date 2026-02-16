Nguyễn Đình Bắc 11 trận gần nhất ghi 9 bàn: Từ ngôi sao sẽ sớm thành siêu sao?

Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng thế nào trong thời gian qua?

Nguyễn Đình Bắc hiện là cái tên nổi bật nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc trong năm 2025 và đầu năm 2026 đã có những cống hiến thực sự ấn tượng cho U22 và U23 Việt Nam ở những giải đấu quan trọng. Ngay sau đó, cầu thủ này tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo CLB CAHN tại đấu trường châu lục.

Nguyễn Đình Bắc trong 11 trận đấu gần nhất đã ghi tới 9 bàn thắng. Cụ thể, Nguyễn Đình Bắc đã có 3 bàn thắng tại SEA Games 33, góp công giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng. Đến VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình bắc còn chơi xuất sắc hơn nữa. Với 4 pha lập công, Nguyễn Đình Bắc không chỉ giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng mà còn đoạt danh hiệu Vua phá lưới cùng một số giải thưởng cá nhân khác.

Nguyễn Đình Bắc giành giải thưởng Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Ngay khi trở về khoác áo CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc đã ghi bàn tại AFC Champions League Two. Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc giúp CLB CAHN thắng đậm Tampines Rovers 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two. Nếu tính đầy đủ hơn, Nguyễn Đình Bắc đã có 2 lần ghi bàn ở sân chơi này.

Trong thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Bắc đã không ít lần khẳng định khát khao được sang Nhật Bản chơi bóng. Theo Nguyễn Đình Bắc, môi trường bóng đá của J-League phù hợp với phong cách của anh và có thể mang tới những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đã được mời tham dự rất nhiều sự kiện. Không ít người hâm mộ cũng như các chuyên gia tỏ ra e ngại về khả năng Nguyễn Đình Bắc mắc “bệnh ngôi sao”. Nhưng ngay sau khi ghi bàn cho CLB CAHN, trên trang cá nhân, Nguyễn Đình Bắc đã đưa ra thông điệp đầy ẩn ý với nội dung: “Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ?”.

Nguyễn Đình Bắc đăng tải thông điệp thể hiện sự nghiêm túc với sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Chi tiết này cho thấy Nguyễn Đình Bắc đang có sự tập trung cần thiết cho sự nghiệp. Nguyễn Đình Bắc hứa hẹn sẽ chơi thi đấu hay hơn nữa trong năm 2026. Mới hơn 21 tuổi, Nguyễn Đình Bắc (sinh ngày 19/8/2004) hoàn toàn đủ khả năng bứt phá mạnh mẽ hơn, từ ngôi sao trở thành siêu sao bóng đá của Việt Nam.