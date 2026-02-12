Kịch bản trong mơ: Đình Bắc đối đầu Ronaldo ở cuộc đua ngôi vua Cup C2 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Kịch bản trong mơ: Đình Bắc đối đầu Ronaldo ở cuộc đua ngôi vua Cup C2 châu Á

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Nguyễn Đình Bắc

Khả năng Đình Bắc và Quang Hải được đối đầu với Ronaldo tại Cúp C2 châu Á là bao nhiêu phần trăm?

Đình Bắc có cơ hội đấu Ronaldo tại Cúp C2 châu Á

CLB Công an Hà Nội vừa có chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers của Singapore ở đấu trường Cúp C2 châu Á. Chiến thắng này giúp CLB của Việt Nam rộng cửa vào tứ kết dù vẫn còn trận lượt về phía trước. Một điểm rất thú vị là Al Nassr, CLB đang có Cristiano Ronaldo trong đội hình, cũng chơi ở đấu trường này. Họ vừa giành chiến thắng khiêm tốn 1-0 trên sân của Arkadag.

Đình Bắc và Ronaldo có cơ hội đối đầu tại Cúp C2 châu Á

Đình Bắc và Ronaldo có cơ hội đối đầu tại Cúp C2 châu Á

Như vậy, cơ hội để Đình Bắc, Quang Hải có thể đối đầu với siêu sao người Bồ Đào Nha là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Thế nhưng chặng đường vẫn còn khá dài. Điều kiện để hai đội gặp được nhau là cả hai phải vô địch ở nhánh đấu bán kết của mình. Đây là câu chuyện không hề dễ với cả Công an Hà Nội lẫn Al Nassr.

Ở nhánh bán kết phía đông, Công an Hà Nội sẽ phải đối đầu với Bangkok United (Thái Lan) hoặc Macarthur (Australia) ở tứ kết. Đây đều là những đối thủ khó chịu nhưng được đánh giá là ngang cơ với CLB của Việt Nam. Ở nhánh đấu còn lại, Ratchaburi (Thái Lan) có lợi thế cực lớn khi dẫn trước 3 bàn trước Persib Bandung (Indonesia). Đội thắng của cặp đấu này sẽ gặp Pohang Steelers (Hàn Quốc) hoặc Gamba Osaka (Nhật Bản).

Chặng đường còn rất gian nan

Nhiều khả năng, đại diện của Hàn Quốc hoặc Nhật Bản sẽ là đối thủ của Công an Hà Nội nếu như thầy trò HLV Polking vào được đến bán kết. Đây sẽ là thử thách thực sự bởi Pohang Steelers và Gamba Osaka đều là những đội bóng có thực lực.

Các CLB của Việt Nam thường không có thành tích tốt tại giải châu Á. Bởi vậy, các chuyên gia đánh giá CAHN chỉ có khoảng 0,7% cơ hội vào chung kết, đứng áp chót trong số những đội tham dự vòng loại trực tiếp tại Cúp C2 châu Á. 

Đội bóng Nhóm % vào Chung kết
Gamba Osaka (JPN) A 22%
Al Nassr (KSA) A 20%
Macarthur FC (AUS) B 13%
Al Wasl (UAE) B 11%
Pohang Steelers (KOR) B 10%
Al Ahli (Qatar) B 9%
Persib Bandung (INA) C 6%
Tampines Rovers (SGP) C 4%
Arkadag (TKM) C 3%
Sepahan (IRN) C 2%
Esteghlal (IRN) C 2%
Al-Zawraa (IRQ) C 1%
Ratchaburi (THA) C 1%
Bangkok United (THA) D 0.8%
Công An Hà Nội (VNM) D 0.7%
Al-Hussein (JOR) D 0.5%

Ở phía Al Nassr, mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn là bao. Nếu vượt qua được Arkadag, họ sẽ phải đối đầu với Al Zawraa (Iraq) hoặc Al Wasl (U.A.E). Hai đội bóng này cũng không thiếu ngoại binh chất lượng. Al Nassr sẽ phải tận dụng tốt trận đấu trên sân nhà nếu như không muốn vất vả trong chuyến làm khách xa xôi.

Ở nhánh bán kết còn lại, Sepahan (Iran) hay Al Ahli Doha (Qatar) cũng đều là những đối thủ không hề dễ chịu. Đội bóng bị đánh giá thấp nhất là Al Hussein lại vừa gây bất ngờ khi thắng ngay trên sân của Esteghlal. Bởi vậy, chặng đường tới trận chung kết của Al Nassr còn rất gian nan. Mặc dù vậy, cơ hội để Đình Bắc chạm trán Ronaldo không phải là không thể.

Ngưỡng mộ Đình Bắc với bộ sưu tập danh hiệu năm 2025
Ngưỡng mộ Đình Bắc với bộ sưu tập danh hiệu năm 2025

ANTD.VN - Không quá khi nói Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ Việt Nam thành công nhất trong năm Ất Tỵ thông qua bộ sưu tập danh hiệu tập thể, cá nhân đồ sộ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/02/2026 11:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN