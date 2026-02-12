Kịch bản trong mơ: Đình Bắc đối đầu Ronaldo ở cuộc đua ngôi vua Cup C2 châu Á

Đình Bắc có cơ hội đấu Ronaldo tại Cúp C2 châu Á

CLB Công an Hà Nội vừa có chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers của Singapore ở đấu trường Cúp C2 châu Á. Chiến thắng này giúp CLB của Việt Nam rộng cửa vào tứ kết dù vẫn còn trận lượt về phía trước. Một điểm rất thú vị là Al Nassr, CLB đang có Cristiano Ronaldo trong đội hình, cũng chơi ở đấu trường này. Họ vừa giành chiến thắng khiêm tốn 1-0 trên sân của Arkadag.

Đình Bắc và Ronaldo có cơ hội đối đầu tại Cúp C2 châu Á

Như vậy, cơ hội để Đình Bắc, Quang Hải có thể đối đầu với siêu sao người Bồ Đào Nha là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Thế nhưng chặng đường vẫn còn khá dài. Điều kiện để hai đội gặp được nhau là cả hai phải vô địch ở nhánh đấu bán kết của mình. Đây là câu chuyện không hề dễ với cả Công an Hà Nội lẫn Al Nassr.

Ở nhánh bán kết phía đông, Công an Hà Nội sẽ phải đối đầu với Bangkok United (Thái Lan) hoặc Macarthur (Australia) ở tứ kết. Đây đều là những đối thủ khó chịu nhưng được đánh giá là ngang cơ với CLB của Việt Nam. Ở nhánh đấu còn lại, Ratchaburi (Thái Lan) có lợi thế cực lớn khi dẫn trước 3 bàn trước Persib Bandung (Indonesia). Đội thắng của cặp đấu này sẽ gặp Pohang Steelers (Hàn Quốc) hoặc Gamba Osaka (Nhật Bản).

Chặng đường còn rất gian nan

Nhiều khả năng, đại diện của Hàn Quốc hoặc Nhật Bản sẽ là đối thủ của Công an Hà Nội nếu như thầy trò HLV Polking vào được đến bán kết. Đây sẽ là thử thách thực sự bởi Pohang Steelers và Gamba Osaka đều là những đội bóng có thực lực.

Các CLB của Việt Nam thường không có thành tích tốt tại giải châu Á. Bởi vậy, các chuyên gia đánh giá CAHN chỉ có khoảng 0,7% cơ hội vào chung kết, đứng áp chót trong số những đội tham dự vòng loại trực tiếp tại Cúp C2 châu Á.

Đội bóng Nhóm % vào Chung kết Gamba Osaka (JPN) A 22% Al Nassr (KSA) A 20% Macarthur FC (AUS) B 13% Al Wasl (UAE) B 11% Pohang Steelers (KOR) B 10% Al Ahli (Qatar) B 9% Persib Bandung (INA) C 6% Tampines Rovers (SGP) C 4% Arkadag (TKM) C 3% Sepahan (IRN) C 2% Esteghlal (IRN) C 2% Al-Zawraa (IRQ) C 1% Ratchaburi (THA) C 1% Bangkok United (THA) D 0.8% Công An Hà Nội (VNM) D 0.7% Al-Hussein (JOR) D 0.5%

Ở phía Al Nassr, mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn là bao. Nếu vượt qua được Arkadag, họ sẽ phải đối đầu với Al Zawraa (Iraq) hoặc Al Wasl (U.A.E). Hai đội bóng này cũng không thiếu ngoại binh chất lượng. Al Nassr sẽ phải tận dụng tốt trận đấu trên sân nhà nếu như không muốn vất vả trong chuyến làm khách xa xôi.

Ở nhánh bán kết còn lại, Sepahan (Iran) hay Al Ahli Doha (Qatar) cũng đều là những đối thủ không hề dễ chịu. Đội bóng bị đánh giá thấp nhất là Al Hussein lại vừa gây bất ngờ khi thắng ngay trên sân của Esteghlal. Bởi vậy, chặng đường tới trận chung kết của Al Nassr còn rất gian nan. Mặc dù vậy, cơ hội để Đình Bắc chạm trán Ronaldo không phải là không thể.