Đêm Paris huyền ảo ở Cúp C1: Đại tiệc bàn thắng, Dembele & "Maradona mới" nhảy múa

Cuộc đối đầu giữa PSG và Bayern Munich sôi động ngay từ đầu và đội khách sớm có lợi thế khi Diaz bị đốn ngã trong vòng cấm

Harry Kane lãnh trọng trách sút 11m và đem về bàn mở tỉ số

Tuy nhiên, PSG sớm có lời đáp trả với bàn gỡ hoà của Kvaratskhelia

Joao Neves giúp chủ nhà có lần đầu tiên vượt lên ở phút 32

Trận đấu tiếp tục trở nên hấp dẫn khi Olise đem về bàn gỡ hoà cho Bayern Munich

Trước khi hiệp một kết thúc, Dembele giúp PSG vượt lên với cú sút 11m thành bàn

PSG tiếp tục vượt lên ở phút 58 và cá nhân Kvaratskhelia hoàn thành cú đúp

Dembele cũng không chịu kém cạnh khi hoàn thành cú đúp chỉ sau đó 2 phút

Upamecano giúp Bayern Munich sống lại hy vọng với cú đánh đầu cận thành

Chỉ 2 phút sau, Diaz đem về bàn thắng thứ 4 cho Bayern Munich

Những phút cuối Bayern Munich rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ

Chung cuộc PSG giành chiến thắng 5-4 đầy kịch tính với màn toả sáng của "Quả bóng vàng" Dembele và "Maradona mới" Kvaratskhelia.