Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal nhắm kỷ lục bất bại ở Cúp C1, Arteta quyết không thủ hòa Atletico

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Atletico Madrid

HLV Mikel Arteta phát biểu đầy tự tin khi Arsenal tái đấu Atletico Madrid ở bán kết Champions League.

  

Arteta quyết không thủ hòa Atletico trên sân khách

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi Champions League gặp Atletico (2h, 30/4), HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal sẽ hướng đến chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách:

“Đây là sân khấu mà chúng tôi muốn xuất hiện và chúng tôi đã đạt được nhờ nỗ lực phi thường, đam mê và chất lượng trong 9 tháng qua. Giờ là thời điểm để khẳng định bản thân, thể hiện chúng tôi xuất sắc đến mức nào, khao khát chiến thắng ra sao và biến điều đó thành hiện thực.

Cơ hội đang ở trước mắt và chúng tôi phải nắm bắt nó. Chúng tôi đã chuẩn bị để giành chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Chúng tôi hiểu trận đấu khó khăn thế nào, nhưng chúng tôi đã chứng minh ở châu Âu, ở bất kỳ sân nào, chúng tôi có khả năng để giành chiến thắng".

Ca ngợi Simeone

Bên cạnh đó, Arteta cũng hết lời ca ngợi đồng nghiệp Diego Simeone, người đã dẫn dắt Atletico đến hai trận chung kết Champions League trong suốt 17 năm cầm quyền (2014 và 2016, đều thua Real Madrid):

"Simeone đã thay đổi hoàn toàn câu lạc bộ trong 15 năm qua. Tôi luôn ngưỡng mộ cách ông ấy làm mọi việc. Ông ấy rất gắn bó với câu lạc bộ. Ông ấy là một hình mẫu tuyệt vời".

Arsenal tiến gần kỷ lục bất bại

Arsenal đang tiến gần tới trận chung kết châu Âu lần đầu tiên sau 20 năm, trong bối cảnh họ chưa từng giành chức vô địch giải đấu này. Mùa trước, Arsenal từng dừng bước ở bán kết với tổng tỷ số 1-3 trước đương kim vô địch PSG (thua 0-1 ở lượt đi và 1-2 ở lượt về). 

Thống kê chỉ ra, Arsenal và Atletico là hai đội bóng chơi nhiều trận ở Champions League nhất mà chưa từng vô địch, với lần lượt 223 trận (Arsenal) và 190 trận (Atletico). Đại diện Ngoại hạng Anh hiện trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp ở giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

Nếu không thua vào đêm nay, họ sẽ cân bằng kỷ lục về chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử CLB (13 trận, từ tháng 3/2005 đến tháng 4/2006). Mùa này, hai đội gặp nhau ở giai đoạn vòng bảng, kết quả Arsenal thắng đậm 4-0. 

Dự đoán tỷ số Atletico - Arsenal: Bại binh phục hận, "Cáo già" đấu sức trẻ (Cúp C1)
Dự đoán tỷ số Atletico - Arsenal: Bại binh phục hận, "Cáo già" đấu sức trẻ (Cúp C1)

(2h, 30/4, bán kết lượt đi) Atletico Madrid lỳ lợm, quái chiêu hay Arsenal đầy kỷ luật sẽ gìành chiến thắng trong trận đại chiến trên đất Tây Ban Nha?

Bấm xem >>

