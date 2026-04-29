Arsenal nhắm kỷ lục bất bại ở Cúp C1, Arteta quyết không thủ hòa Atletico

Arteta quyết không thủ hòa Atletico trên sân khách

Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi Champions League gặp Atletico (2h, 30/4), HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal sẽ hướng đến chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách:

“Đây là sân khấu mà chúng tôi muốn xuất hiện và chúng tôi đã đạt được nhờ nỗ lực phi thường, đam mê và chất lượng trong 9 tháng qua. Giờ là thời điểm để khẳng định bản thân, thể hiện chúng tôi xuất sắc đến mức nào, khao khát chiến thắng ra sao và biến điều đó thành hiện thực.

HLV Arteta tự tin vào cơ hội chiến thắng của Arsenal

Cơ hội đang ở trước mắt và chúng tôi phải nắm bắt nó. Chúng tôi đã chuẩn bị để giành chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Chúng tôi hiểu trận đấu khó khăn thế nào, nhưng chúng tôi đã chứng minh ở châu Âu, ở bất kỳ sân nào, chúng tôi có khả năng để giành chiến thắng".

Ca ngợi Simeone

Bên cạnh đó, Arteta cũng hết lời ca ngợi đồng nghiệp Diego Simeone, người đã dẫn dắt Atletico đến hai trận chung kết Champions League trong suốt 17 năm cầm quyền (2014 và 2016, đều thua Real Madrid):

"Simeone đã thay đổi hoàn toàn câu lạc bộ trong 15 năm qua. Tôi luôn ngưỡng mộ cách ông ấy làm mọi việc. Ông ấy rất gắn bó với câu lạc bộ. Ông ấy là một hình mẫu tuyệt vời".

Arsenal tiến gần kỷ lục bất bại

Arsenal đang tiến gần tới trận chung kết châu Âu lần đầu tiên sau 20 năm, trong bối cảnh họ chưa từng giành chức vô địch giải đấu này. Mùa trước, Arsenal từng dừng bước ở bán kết với tổng tỷ số 1-3 trước đương kim vô địch PSG (thua 0-1 ở lượt đi và 1-2 ở lượt về).

Thống kê chỉ ra, Arsenal và Atletico là hai đội bóng chơi nhiều trận ở Champions League nhất mà chưa từng vô địch, với lần lượt 223 trận (Arsenal) và 190 trận (Atletico). Đại diện Ngoại hạng Anh hiện trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp ở giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

Nếu không thua vào đêm nay, họ sẽ cân bằng kỷ lục về chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử CLB (13 trận, từ tháng 3/2005 đến tháng 4/2006). Mùa này, hai đội gặp nhau ở giai đoạn vòng bảng, kết quả Arsenal thắng đậm 4-0.