Dự đoán tỷ số PSG - Bayern Munich: Thư hùng cân tài cân sức, chờ "mưa" bàn thắng (Cúp C1)

Chờ màn đôi công hấp dẫn

PSG và Bayern Munich đều mang đến sự phấn khích ở tứ kết Cúp C1. Trong khi gã nhà giàu nước Pháp đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận, thì "Hùm xám" xứ Bavaria giải mã ma thuật ngược dòng của Real Madrid.

Thực tế, PSG hiện đang sở hữu chuỗi phong độ tốt nhất tại đấu trường châu Âu mùa này với bốn chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và Liverpool. Chưa hết, họ ghi tới 12 bàn thắng để lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết Cúp C1.

Sau chiến thắng tại Anfield, PSG bất ngờ để thua Lyon 1-2 với đội hình đã xoay tua. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại phong độ ở Ligue 1 bằng hai chiến thắng liên tiếp cùng với tỷ số 3-0 trước Nantes và Angers.

PSG sắp có cuộc đấu dự báo đầy hấp dẫn trước Bayern Munich

Xét về phong độ, Bayern Munich cũng chẳng hề tỏ ra thua kém đối thủ. Không đội nào tại Cúp C1 có phong độ tốt hơn đội chủ sân Allianz Arena kể từ đầu năm 2026. Đội bóng của Kompany đã thắng 7 trận liên tiếp tại giải đấu.

Ở vòng bảng hồi tháng 11 năm ngoái, Bayern từng đánh bại PSG 2-1 ngay tại sân Công viên các Hoàng tử. Đây cũng là chiến thắng thứ 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội. PSG vì thế không chỉ muốn phục hận thất bại trong trận chung kết Cúp C1 năm 2020 mà còn cần đòi lại món nợ gần đây.

Chỉ có 2 trong 8 lần đối đầu gần nhất giữa PSG và Bayern chứng kiến cả hai đội cùng ghi bàn. Nhưng với dàn sao tấn công đẳng cấp thế giới hiện tại, trận lượt đi nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở và nhiều bàn thắng.

Cả 2 HLV đều có điều kiện xoay tua đội hình cuối tuần qua. Dù thiếu vắng Kompany trên băng ghế chỉ đạo do ông nhận đủ thẻ vàng, Bayern Munich vẫn đủ sức tạo ra thế trận ngang ngửa với PSG để rời sân của đối thủ với ít nhất là kết quả hòa.

PSG đón nhiều tin vui về nhân sự hơn Bayern

Về lực lượng, PSG chịu tổn thất nhất định sau trận lượt về với Liverpool khi Desire Doue và Nuno Mendes dính chấn thương, nhưng cả 2 đã trở lại danh sách đăng kí thi đấu trước Angers và nhiều khả năng kịp ra sân ở trận tới. Trong khi đó, tiền vệ trụ cột Vitinha vẫn còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương gót chân gặp phải trước Lyon và mới chỉ tập riêng trước trận cuối tuần.

Tin vui cho tuyến giữa là Fabian Ruiz đã trở lại sau 2 tháng nghỉ vì chấn thương đầu gối và sẵn sàng đá chính sau khi thi đấu 45 phút trước Angers.

Về chấn thương của các trụ cột của Bayern Munich, Serge Gnabry, Tom Bischof và Sven Ulreich đều không thể ra sân, trong khi tài năng trẻ Lennart Karl đang hồi phục và vẫn còn cơ hội góp mặt.

Joshua Kimmich và Dayot Upamecano dự kiến trở lại đội hình sau khi được cho nghỉ ở trận thắng Mainz. Tiền đạo Harry Kane cũng ghi bàn thắng thứ 53 mùa này khi vào sân từ ghế dự bị và đang hướng tới việc ghi bàn ở trận Cúp C1 thứ 6 liên tiếp.