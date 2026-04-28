Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Trực tiếp bóng đá PSG - Bayern Munich: Xứng danh "chung kết sớm" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Bayern Munich

(2h, 29/4, bán kết lượt đi) Màn đọ sức giữa đương kim vô địch PSG và nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

  

C1 - Champions League | 2h, 29/4 | SVĐ Parc Des Princes

PSG
0 - 0
Bayern Munich
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Kvaratskhelia, Doue, Dembele
Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Diaz, Musiala, Kane

Danh sách đăng ký thi đấu của PSG

Dễ có “mưa” bàn thắng

Đó là điều khó tránh khỏi. Trong khi Bayern Munich đã thiết lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Bundesliga, PSG bước vào trận đấu này với thành tích ghi ít nhất 2 bàn ở 8 trận knock-out Champions League gần nhất. Không chỉ vậy, đây cũng là hai đội có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại Champions League mùa này, Bayern đạt trung bình 3,2 bàn/trận, còn PSG là 2,7 bàn/trận.

Lịch sử ủng hộ Bayern

PSG đã để thua cả 5 lần đối đầu gần nhất với Bayern Munich tại Champions League, và lần gần nhất họ đánh bại “Hùm xám” trên sân nhà đã từ năm 2017.

Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng bảng hồi tháng 11, PSG đã bị Bayern áp đảo hoàn toàn trong hiệp một. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Luis Diaz khiến “Hùm xám” phải vất vả bảo toàn chiến thắng 2-1.

Bayern đang phong độ rất cao

Kể từ trận chung kết thời COVID-19 năm 2020, Bayern chưa một lần chinh phục Cúp C1, liên tiếp dừng bước 4 lần ở tứ kết và 1 lần ở bán kết. Đáng lo hơn, họ đã thua cả 5 cặp bán kết Champions League theo thể thức hai lượt gần nhất kể từ chức vô địch mùa 2012/13 (bán kết 2019/20 chỉ đá 1 trận).

Dẫu vậy, không đội nào còn lại tại giải có phong độ châu Âu tốt hơn Bayern kể từ đầu năm 2026. Đội bóng của Kompany toàn thắng 7 trận Champions League gần nhất, bao gồm các chiến thắng 2-1 và 4-3 trước Real Madrid ở tứ kết. Chiến thắng 4-3 trước Mainz cuối tuần qua cũng giúp “Hùm xám” nâng chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên con số 9.

PSG hướng tới cột mốc lịch sử

Thi đấu vất vả hơn dự kiến trong hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 và đôi lúc chệch choạc ở vòng bảng, PSG không còn duy trì hình ảnh “bất khả chiến bại” như mùa 2024/25. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique thời gian gần đây lại liên tục phô diễn bản lĩnh của nhà vô địch Champions League.

Thực tế, PSG đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng nhất tại đấu trường châu Âu mùa này với 4 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và Liverpool, ghi tới 12 bàn thắng, qua đó tiến vào bán kết Champions League năm thứ ba liên tiếp.

Chưa từng có đội bóng Pháp nào làm được điều này trước khi Enrique giúp PSG đánh bại Liverpool với hai chiến thắng 2-0 liên tiếp. Đại diện nước Pháp thậm chí có thể thắng đậm hơn ở lượt đi, nhưng tinh thần chiến đấu của “Lữ đoàn đỏ” ở lượt về cũng không đủ để ngăn cản cú đúp của Ousmane Dembele.

Giờ đây, PSG đang hướng tới một cột mốc lịch sử khác khi đứng trước cơ hội trở thành CLB Pháp đầu tiên cán mốc 100 chiến thắng tại Champions League; đáng chú ý, chiến thắng đầu tiên của họ ở kỷ nguyên hiện tại của giải đấu cũng đến trước chính Bayern, ở vòng bảng mùa 1994/95.

Xứng danh “chung kết sớm”

Cặp tứ kết giữa Bayern và Real Madrid đã đủ để đi vào hàng kinh điển, nhưng màn đại chiến này thậm chí còn có tiềm năng vượt xa. Đây xứng đáng là trận “chung kết sớm” của Cúp C1 mùa này. Thầy trò Luis Enrique đang hướng tới việc tạo nên lịch sử, trong khi Bayern đứng trước cơ hội khép lại một trong những mùa giải ấn tượng nhất kỷ nguyên hiện đại bằng danh hiệu cao quý nhất.

Rất khó để định đoạt cục diện ngay tại Paris, khi hai đội được dự báo sẽ tạo nên màn đôi công nghẹt thở suốt 180 phút. PSG mùa này có phần mong manh hơn so với chính họ ở mùa trước, và Bayern có lẽ là đội hiếm hoi trên thế giới lúc này đủ khả năng sánh ngang sức công phá gần như “thần giao cách cảm” của đại diện nước Pháp.

Hội nghị thượng đỉnh

PSG vẫn nuôi hy vọng trở thành đội thứ hai trong kỷ nguyên Champions League hiện đại bảo vệ thành công chức vô địch, sau khi vượt qua Liverpool ở tứ kết. Hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 ở cả hai lượt trận giúp PSG tiến vào bán kết một cách thuyết phục, trong khi Bayern Munich suýt nữa đã gục ngã trước “DNA Champions League” của Real Madrid.

Cặp tứ kết kinh điển giữa Bayern Munich và Real Madrid chỉ được định đoạt bởi hai bàn thắng muộn, sau khi Eduardo Camavinga phải nhận thẻ đỏ. Luis Diaz ghi bàn mang tính bước ngoặt ở những phút cuối, trước khi Michael Olise ấn định kết quả, hoàn tất màn kịch tính đỉnh cao.

Đây mới là lần thứ hai Bayern góp mặt ở bán kết Cúp C1 kể từ khi họ lên ngôi dưới thời Hansi Flick năm 2020. “Hùm xám” đã thống trị bóng đá Đức mùa này với hiệu suất ghi bàn mang tính lịch sử, và đoàn quân của Vincent Kompany cũng từng đánh bại PSG ngay tại Parc des Princes ở mùa 2025-26.

Ở lần chạm trán tại vòng bảng hồi tháng 11, nhà đương kim vô địch PSG đã bị Bayern áp đảo hoàn toàn trong hiệp một. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Luis Diaz khiến “Hùm xám” phải vất vả bảo toàn chiến thắng 2-1.

Dự đoán tỷ số PSG - Bayern Munich: Thư hùng cân tài cân sức, chờ "mưa" bàn thắng (Cúp C1)

(2h, 29/4, bán kết lượt đi Cúp C1) PSG và Bayern Munich được kỳ vọng tạo nên màn rượt đuổi đầy nghẹt thở ở trận đấu tới.

-28/04/2026 17:50 PM (GMT+7)
