Bayern Munich ghi gần 100 bàn ở hiệp 2, mang "đại pháo" đấu PSG Cúp C1

Sức mạnh ngang ngửa

Màn tỉ thí PSG – Bayern Munich ở bán kết Champions League đang rất được giới mộ điệu chờ đón, đây là cuộc đấu giữa nhà đương kim vô địch với đội bóng ghi bàn nhiều nhất châu Âu. Một bên có đương kim Quả bóng Vàng (Dembele) và bên còn lại có chân sút gần như chắc chắn sẽ đoạt Giày vàng châu Âu mùa này (Harry Kane).

PSG và Bayern sẽ đối dầu nhau với phong độ đạt đỉnh và sức mạnh ngang cơ

Bayern Munich đã trở thành một vật cản đáng sợ cho PSG trong nhiều năm qua, trong đó có trận chung kết Cúp C1 năm 2020, tới mức người Paris đã đặt riêng cho Bayern biệt danh “Bête Noire” (Dã thú đen), ý chỉ một vật hoặc một kẻ ta rất ghét vì làm phiền ta bất cứ khi nào chạm trán. Nhưng dưới thời Luis Enrique, PSG đã vươn lên thành nhà vô địch châu Âu và giờ họ sẽ nhắm tới mục tiêu hạ Bayern ở đấu trường số 1 châu lục.

Hàng tiền đạo của hai đội đã đủ khiến người xem phải chú ý: Kane – Olise – Diaz đã làm rung lưới gần như mọi hàng thủ họ đối đầu và giúp Bayern có 170 bàn trên mọi mặt trận, nhưng PSG vẫn có Dembele – Kvaratskhelia – Doue làm đối trọng xứng tầm. PSG mùa này ghi bàn không quá tưng bừng ở mọi đấu trường, nhưng vẫn nã 12 bàn ở 2 cặp đấu knock-out gần nhất.

Trên phương diện phòng ngự, PSG không còn tỏ ra chắc chắn như mùa trước vì nhiều nguyên nhân, họ vẫn có những trận thua khá đau như trước Lyon, Monaco ở Ligue 1 hay Paris FC ở Coupe de France, và họ chỉ vượt qua Monaco ở vòng playoff Cúp C1 với cách biệt tổng tỷ số tối thiểu, thủng lưới 4 bàn trong 2 trận dù trận nào Monaco cũng bị thẻ đỏ.

PSG tiếp tục trình diễn lối chơi ấn tượng mùa này dù không còn quá áp đảo

Bayern cũng có nhiều khoảnh khắc mà hàng phòng ngự mắc những sai lầm khó tin, trong đó phong độ của cặp trung vệ Tah – Upamecano dù nhìn chung ổn định nhưng đến các trận đấu lớn lại hay lỗi. Ngay cả thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer cũng mắc sai lầm nghiêm trọng ở tứ kết lượt về gặp Real Madrid.

Dẫu vậy về tổng thể, hai đội không bên nào hơn kém nhau về khâu phòng thủ. Bayern lọt 52 bàn sau 49 trận, còn PSG lọt 48 bàn sau 49 trận. Do vậy chúng ta sẽ được xem 2 trận đấu mà hai đội có sức mạnh tấn công và phòng thủ gần như ngang nhau đụng độ.

Bước ngoặt sẽ ở hiệp 2?

Hai đội đang đạt phong độ ổn định vào đúng thời điểm nên rất khó để dự đoán bên nào sẽ thắng. Bayern đã chơi tưng bừng cả mùa giải, nhưng PSG sau những chật vật ở giai đoạn nửa đầu mùa thì hiện đã thi đấu với hiệu quả cao, đặc biệt trong những trận quan trọng.

Bayern đã ghi 170 bàn, trong đó 94 bàn đến ở hiệp 2

Dù vậy Bayern sẽ có chút lợi thế hơn trong cuộc đấu này. Hàng công của họ không chỉ mạnh, họ đã có 19 cầu thủ ghi bàn mùa này ở mọi đấu trường. Đội 1 của Bayern chỉ có Sacha Boey là không ghi được bàn nào và hậu vệ này cũng đã được cho mượn từ tháng 1, còn những cầu thủ trẻ (thậm chí mới 16 tuổi) thì ra sân quá ít để đáng được tính.

Nhưng đáng kể hơn cả là khả năng săn bàn của Bayern trong hiệp 2. Hiện Bayern đã ghi được 94 bàn thắng trong nửa sau trận đấu, chiếm 55,3% tổng số bàn thắng ghi được. Trong các bàn thắng đó, có 16 lần Bayern đã vượt lên dẫn trước, và 9 lần gỡ hòa.

Chỉ riêng từ phút 75 trở đi là lúc Bayern ghi bàn còn đáng sợ hơn các khoảng thời gian còn lại trong hiệp 2. Họ đã ghi tổng cộng 41 bàn bắt đầu từ phút 75, trong đó 33 bàn ở Bundesliga. Riêng ở thời gian bù giờ đã 10 lần Bayern có bàn thắng, trong đó có 2 bàn đến rất muộn ở phút 90+9.

Lennart Karl ăn mừng bàn thắng trước Freiburg hôm 4/4. Bayern bị dẫn 1-2 nhưng ghi 2 bàn ở các phút 90+2 & 90+9 để thắng ngược 3-2

Nhờ đó mà những lần Bayern bị dẫn trước sau hiệp 1 của mùa này đều không mang lại chiến thắng cho các đối thủ. Cả 4 lần Bayern bị dẫn bàn ở Bundesliga mùa này thì tới 3 lần họ thắng và trận còn lại hòa. Còn ở sân chơi Champions League, lần duy nhất Bayern bị dẫn trước là ở trận tứ kết lượt về gặp Real Madrid, trận đấu mà họ ngược dòng ở những phút cuối hiệp 2.

Sức mạnh hiệp 2 của Bayern cho thấy nhiều điều. Bên cạnh sự sáng tạo trên hàng công, Bayern còn duy trì được áp lực liên tục lên đối phương với sức bền dẻo dai , và HLV Kompany cũng tỏ ra chính xác trong điều chỉnh đấu pháp khi có dấu hiệu bị đối thủ bắt bài hoặc có biến cố trên sân.