Video bóng đá Angers - PSG: 3 bàn và thẻ đỏ, điểm nhấn "kép phụ" (Ligue 1)

Để chuẩn bị cho trận đại chiến với Bayern Munich ở bán kết Champions League vào tuần tới, PSG quyết định tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị khi đối đầu Angers. Dù vậy, nhà đương kim vô địch vẫn tỏ ra áp đảo, thậm chí có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ công của Lee Kang In.

Thế trận lấn lướt tiếp tục được PSG duy trì từ hiệp 1 cho tới nửa đầu hiệp 2. Kết quả, họ có thêm 2 bàn nhờ công của Mayulu (39') và Beraldo (52').

Phút 74, PSG phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ cùa Goncalo Ramos nhưng vẫn bảo toàn thành công tỷ số 3-0 tới hết trận.

Cũng ở vòng 31, đội nhì bảng Lens bị Brest cầm hoà 3-3, vì vậy PSG (69 điểm/30 trận) đã nới rộng cách biệt với đối thủ lên 6 điểm. Trong bối cảnh 2 đội đều còn 4 trận chưa đá, cơ hội để thầy trò HLV Luis Enrique bảo vệ thành công ngôi vương rất lớn.