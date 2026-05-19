Cựu nhân viên ngân hàng tranh tài ở World Cup 2026

Vừa làm ngân hàng vừa đá bóng

Sinh ra và lớn lên tại Dublin (Cộng hòa Ireland), Roberto Lopes từng có một cuộc sống khá bình lặng. Khi còn khoác áo Bohemians hồi 2016, anh chỉ là một cầu thủ bán thời gian, không được ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Giống như nhiều đồng nghiệp cùng cảnh ngộ, hậu vệ sinh năm 1992 này phải kiếm việc tay trái. Lopes làm việc tại chi nhánh ngân hàng EBS ở khu vực Blanchardstown với vai trò giao dịch viên, và thậm chí đã theo học để lấy chứng chỉ trở thành một cố vấn thế chấp.

Những ngày tháng đó là chuỗi thời gian dài căng thẳng và kiệt sức. Anh chia sẻ thường xuyên phải làm việc tại ngân hàng đến 5h30 chiều. Ngay khi vừa kết thúc ca làm, thay vì được nghỉ ngơi, chàng thanh niên lại phải vội vã thu dọn đồ đạc, lao ra xe để kịp có mặt tại sân tập hoặc sân vận động Dalymount Park thi đấu cho Bohemians vào lúc 6h00 tối.

Lopes từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy "bị mắc kẹt giữa hai thế giới". Dù có một công việc mang lại sự ổn định tạm thời song anh lại không hề cảm thấy hạnh phúc khi phải ngồi sau quầy giao dịch. Bóng đá mới thực sự là niềm đam mê cháy bỏng mà anh muốn hướng tới.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp CLB của anh đến vào cuối năm 2016. Shamrock Rovers, một thế lực của bóng đá Ireland, đã quyết định chìa ra bản hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài 1 năm với Lopes. Đứng trước cơ hội lịch sử này, Lopes không ngần ngại nộp đơn xin nghỉ việc tại ngân hàng để toàn tâm toàn ý theo đuổi bóng đá.

Anh chấp nhận từ bỏ con đường an toàn của một nhân viên công sở để đánh cược vào năng lực của bản thân trên thảm cỏ xanh. Đó là một quyết định dũng cảm và thực tế đã chứng minh, nó là bước đệm đưa sự nghiệp của Roberto Lopes lên một tầm cao mới.

Từ bất đồng ngôn ngữ đến thăng hoa dưới màu áo Cape Verde

Nếu như quyết định nghỉ việc ngân hàng mở ra cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp thì con đường đưa Lopes đến với bóng đá quốc tế lại là một trong những giai thoại khó tin nhất. Cầu thủ này sinh ở CH Ireland nhưng rốt cuộc lại khoác áo Cape Verde.

Cha của anh, ông Carlos, vốn là một đầu bếp trên tàu biển. Ông đã rời quê hương Cape Verde từ năm 16 tuổi, rong ruổi qua nhiều nơi trước khi cập bến Ireland, đem lòng yêu một người phụ nữ bản địa và định cư tại đây.

Đó là lý do mà dù mang trong mình dòng máu Cape Verde, Lopes lại không biết ngôn ngữ quê hương, và điều đó dẫn tới những hiểu nhầm suýt làm đứt đoạn sự nghiệp của hậu vệ này.

Năm 2018, HLV đội tuyển quốc gia Cape Verde khi đó là Rui Aguas đang nỗ lực tìm kiếm những tài năng gốc gác nước này. Ông đã tìm thấy hồ sơ của Roberto Lopes và quyết định gửi cho anh một tin nhắn bằng tiếng Bồ Đào Nha để mời gọi anh lên tuyển.

Khi đọc được đoạn tin nhắn lạ, do đã quen với những trò lừa đảo qua mạng và hoàn toàn không hiểu nội dung nên Lopes đinh ninh đó là một tin nhắn rác hoặc spam nên đã lạnh lùng phớt lờ. Phải đến gần 1 năm sau, khi HLV Rui Aguas tiếp tục gửi một tin nhắn thứ hai bằng tiếng Anh với nội dung hỏi thăm xem anh đã suy nghĩ về lời đề nghị trước đó hay chưa. Và trung vệ này mới tá hỏa nhận ra mình vừa suýt ném đi cơ hội ngàn năm có một.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Lopes chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và lập tức nhắn tin xin lỗi rối rít. Anh thừa nhận sự bất đồng ngôn ngữ và bày tỏ khát khao mãnh liệt được cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia quê cha.

Sau sự cố dở khóc dở cười ấy, Roberto Lopes chính thức ra mắt đội tuyển Cape Verde vào tháng 10/2019. Vượt qua những rào cản ban đầu về giao tiếp, anh nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội nhờ nỗ lực học ngôn ngữ và sử dụng thứ ngôn ngữ chung tuyệt vời nhất là bóng đá.

Sự xuất hiện của Lopes đã mang đến sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cho đội tuyển quốc đảo. Anh đã cùng Cape Verde tham dự Cúp châu Phi và gặt hái được những thành công vang dội ở đấu trường quốc tế, đỉnh cao là giúp Cape Verde đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đã 7 năm trôi qua và Lopes đã khoác áo đội tuyển Cape Verde 44 trận. Ngần ấy trận đấu cho thấy sự gắn kết của cầu thủ 34 tuổi này với màu áo xanh. Trước mắt anh là hành trình ở vòng chung kết, và có thể nói “cựu nhân viên ngân hàng” Roberto Lopes sẽ có cơ hội để lại dấu ấn cho riêng mình.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN CAPE VERDE DỰ WORLD CUP 2026

Thủ môn: Carlos dos Santos (San Diego), ‌Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

Hậu vệ: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan ​Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), ‌Kelvin Pires (SJK Seinajoki), Stopira (Torreense)

Tiền vệ: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (FCSB), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense)

Tiền đạo: Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul ⁠Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), ⁠Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio ‌Varela (Maccabi Tel Aviv)