Brazil chốt đội hình dự World Cup: Neymar được triệu tập, sao Chelsea bị loại sốc

Neymar được xướng tên

Rạng sáng 19/5 (giờ Việt Nam), HLV Carlo Ancelotti đã công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trong đó quyết định đáng chú ý nhất là việc điền tên Neymar.

Neymar đã được HLV Ancelotti triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026

Neymar trở thành tâm điểm trước thời điểm Ancelotti công bố danh sách, khi tương lai ĐTQG của anh bị đặt dấu hỏi lớn do chưa thi đấu cho Brazil kể từ năm 2023. Bên cạnh đó, những chấn thương liên tiếp cũng khiến khả năng trở lại đội tuyển của cựu sao Barcelona bị nghi ngờ.

Tuy nhiên, Brazil vẫn quyết định đặt niềm tin vào Neymar cho chiến dịch World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Giải thích về quyết định này, Ancelotti cho biết: “Neymar sẽ là cầu thủ quan trọng với chúng tôi tại World Cup. Chúng tôi đã theo dõi Neymar trong suốt cả năm qua. Ban huấn luyện nhận thấy trong giai đoạn gần đây cậu ấy thi đấu liên tục và đạt tình trạng thể lực tốt”.

Với quyết định đó, Neymar sẽ cùng “Selecao” tham dự World Cup 2026 mùa hè này. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của tiền đạo 34 tuổi, sau các lần góp mặt vào các năm 2014, 2018 và 2022.

Sau 13 trận đấu cho Brazil tại sân chơi World Cup, Neymar đã ghi 8 bàn thắng và có thêm 4 pha kiến tạo.

Sự trở lại của anh được người hâm mộ Brazil chào đón nồng nhiệt. Cựu hậu vệ trái Marcelo cũng đăng tải phản ứng đầy phấn khích trên mạng xã hội sau thông báo từ Ancelotti.

Cú sốc Joao Pedro

Trong khi Neymar được hiện thực hóa giấc mơ trở lại World Cup, một số cầu thủ khác lại phải ngậm ngùi lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc Joao Pedro không thể góp mặt trong danh sách Brazil tham dự World Cup là một bất ngờ lớn

Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền đạo Joao Pedro bên phía Chelsea, cái tên gây bất ngờ lớn khi không xuất hiện trong danh sách cuối cùng của đội tuyển Brazil.

Dù đã ghi 15 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này và góp mặt trong cả 2 trận giao hữu gần nhất của Brazil trước giải đấu, Joao Pedro vẫn không được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Ancelotti chia sẻ: “Tôi cảm thấy tiếc cho những cầu thủ bị loại, như Joao Pedro. Họ vẫn sẽ còn cơ hội trong tương lai”.

Joao Pedro hiện có 8 lần khoác áo Brazil và từng được kỳ vọng sẽ là một phần trong hàng công “Selecao” tại World Cup mùa hè này.

Thay vào đó, những cái tên như Igor Thiago của Brentford, Rayan của Bournemouth, Gabriel Martinelli của Arsenal hay Matheus Cunha của MU đã được lựa chọn.

Danh sách đội hình Brazil tham dự World Cup 2026: