Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Đội hình Brazil dự World Cup: Neymar có mặt, Estevao lỡ hẹn

Sự kiện: Đội tuyển Brazil World Cup 2026

TPO - HLV Carlo Ancelotti đã gửi đến FIFA danh sách 55 tuyển thủ Brazil trong đội hình sơ bộ dự World Cup 2026. Neymar có tên và sẽ cạnh tranh khốc liệt để chính thức dự World Cup năm nay.

Neymar và Estevao cùng có tên trong danh sách sơ bộ tuyển Brazil gửi tới FIFA. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ truyền thông xứ Samba, Estevao lỡ hẹn vì không kịp bình phục chấn thương. Tiền vệ 19 tuổi sẽ ở lại Chelsea, tập trung hồi phục chấn thương để chuẩn bị cho chuyến du đấu hè của CLB.

HLV Ancelotti điền tên 15 tiền đạo (không tính Estevao), bao gồm: Vinicius, Neymar, Endrick, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Joao Pedro, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus và Kaio Jorge. Thuyền trưởng Brazil sẽ lọc từ danh sách này chọn ra 8-9 tiền đạo dự World Cup 2026.

Vinicius, Raphinha, Cunha, Martinelli, Joao Pedro, Endrick và Igor Jesus là những tiền đạo được dự đoán có khả năng cao dự World Cup 2026 nếu không chấn thương. Neymar sẽ cạnh tranh khốc liệt với Antony, Richarlison, Henrique, Rayan. Lúc này, tình thế của "tiểu Pele" tại Brazil vẫn mong manh, khi phong độ và thể trạng ở anh chưa ở mức tốt nhất.

Chấn thương của Rodrygo và Estevao đã mở ra cơ hội cho các tiền đạo khác của Brazil. CĐV xứ Samba liên tục kêu gọi HLV Ancelotti trao cho Neymar một cơ hội. Song, thuyền trưởng của Selecao đã 2 lần khẳng định không có chuyện một cá nhân được ưu ái ở đội tuyển dù tầm vóc lớn cỡ nào.

"Cánh cửa dự World Cup mở ra với bất kỳ ai, bao gồm Neymar, miễn là cầu thủ đó có phong độ và thể lực tốt nhất", Ancelotti nói.

Phần còn lại ở danh sách sơ bộ tuyển Brazil dự World Cup 2026 không có bất ngờ. Casemiro, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Danilo, Gabriel Magalhaes, Alisson Becker và Ederson là những vị trí nắm chắc cơ hội dự World Cup 2026.

Thầy trò HLV Ancelotti rơi vào bảng đấu có Morocco, Haiti và Scotland. Morocco là đối thủ khó nhằn nhất cho Brazil. Scotland là ẩn số với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Tuyển Haiti, hạng 83 FIFA, là đội "lót đường" ở bảng này.

Kể từ chức vô địch World Cup 2002, Brazil chưa thể trở lại đỉnh cao thế giới để nối dài kỷ lục là đội có số lần nâng cúp vàng nhiều nhất lịch sử. Đội hình Brazil tại World Cup 2026 được đánh giá không cao so với các ứng viên vô địch hàng đầu như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, thậm chí là Argentina. Tuy nhiên, sự hiện diện của HLV Ancelotti mang đến kỳ vọng lớn cho CĐV xứ Samba.

Tuyển Brazil đối diện thêm cú sốc trước World Cup 2026

TPO - Trung vệ Militao nhiều khả năng bỏ lỡ World Cup 2026 sau khi bị tái phát chấn thương cơ đùi.

Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/05/2026 10:52 AM (GMT+7)
