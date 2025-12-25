Dàn sao ăn chơi mùa Giáng sinh: Haaland về quê, độc - lạ anh em Bellingham

Dàn sao MU tưng bừng đón Giáng sinh

Những cái tên hiện tại và cựu sao Manchester United là những người tiên phong chia sẻ khoảnh khắc Giáng sinh với người hâm mộ.

Casemiro đón Giáng sinh cùng gia đình

Casemiro, đón Noel tại Manchester, đăng tải lên Instagram Stories loạt ảnh gia đình cực ấm áp trong bộ đồ ngủ Giáng sinh ton-sur-ton. Gia đình là số 1, đúng kiểu Casemiro.

Marcus Rashford, lần đầu đón Giáng sinh xa quê hương Manchester, tiếp tục cho thấy anh đang tận hưởng cuộc sống tại Tây Ban Nha.

Ngôi sao người Anh chia sẻ hình ảnh nụ cười rạng rỡ khi trang trí cây thông Noel, kèm chú thích đầy cảm xúc: “Christmas Eve vibes ⭐🎄”. Nhẹ nhàng mà vẫn đủ “mood”.

Rashford đón Giáng sinh ở Barcelona

❄️ Haaland về quê

Cỗ máy săn bàn của giải Ngoại hạng Anh Erling Haaland cũng nhanh chóng hòa mình vào không khí lễ hội khi trở về quê nhà Na Uy nghỉ ngắn ngày.

Tiền đạo 25 tuổi chụp ảnh cùng bạn gái – nữ cầu thủ Isabel Johansen – và đăng tải lên Instagram trước thềm trận Man City gặp Nottingham Forest cuối tuần này.

Haaland đón Giáng sinh cùng bạn gái

Còn cậu bạn thân Foden lại bay đến qua hương của Ông già Noel

Trong khi đó, Phil Foden tận dụng quãng nghỉ do Pep Guardiola cho phép để bay tới Lapland – quê hương của ông già Noel. Ngôi sao sinh ra tại Manchester khoe loạt ảnh lãng mạn bên bạn gái Rebecca Cooke dưới cực quang, thậm chí còn “giao lưu” với cả tuần lộc.

🎁 Saka đón Noel cùng… cún cưng

Virgil van Dijk dường như vẫn đang “bay cao” sau chuỗi phong độ khởi sắc của CLB chủ quản Liverpool. Trung vệ người Hà Lan đăng Instagram với nụ cười thoải mái bên cây thông Noel, kèm lời chúc Giáng sinh gửi tới người hâm mộ.

Nét phấn khởi của Van Dijk

Bukayo Saka thì nhập cuộc không khí lễ hội từ rất sớm. Trước trận Arsenal gặp Crystal Palace tại League Cup, ngôi sao trẻ đăng ảnh đôi giày New Balance quen thuộc bên chú chó cưng được diện đồ ngủ ông già Noel.

🐪 Tay chơi Bellingham đón Giáng sinh kiểu "không đụng hàng"

Nhân vật có màn đón Giáng sinh khác biệt nhất chính là Jude Bellingham. Tiền vệ Real Madrid bay tới Dubai nghỉ giữa mùa, kết hợp thư giãn cùng em trai Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).

Jude khiến fan thích thú khi chia sẻ loạt ảnh tại Trung Đông: tắm nắng, khám phá sa mạc và thậm chí cưỡi lạc đà. Hai anh em còn chụp ảnh gia đình trong trang phục áo trắng đồng điệu và kiểu tóc giống hệt nhau ngay trước ngày Giáng sinh.

Bóng đá tạm nghỉ, nhưng mạng xã hội thì không. Noel của các ngôi sao – mỗi người một nơi, một phong cách, nhưng điểm chung là: tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Anh em nhà Bellingham đang ở... Trung Đông đón Giáng sinh