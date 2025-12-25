Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa: Các đại gia Ngoại hạng Anh cần mua gì?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Chuyển nhượng mùa Đông

Các đại gia Ngoại hạng Anh cần mua sắm những gì khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa?

   

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới gần và các CLB Premier League đều có nhu cầu tuyển quân nhằm khỏa lấp những vấn đề lực lượng trước khi thi đấu nửa sau mùa giải. Vậy các đội mạnh của Premier League đang cần những gì?

Arsenal

Arsenal nhiều khả năng sẽ chỉ tập trung tuyển các cầu thủ trẻ có tiềm năng dành cho tương lai. Đội hình 1 của họ có chiều sâu rất tốt, sắp tới trung vệ Gabriel và tiền đạo Kai Havertz sẽ trở lại nên HLV Mikel Arteta vị trí nào cũng sẽ đủ quân số.

Arsenal rất dày quân ở thời điểm hiện tại và không cần mua ai cho đội 1

Arsenal rất dày quân ở thời điểm hiện tại và không cần mua ai cho đội 1

Cầu thủ đang quan tâm: Rodrigo Mendoza (tiền vệ - Elche), Davide Bartesaghi (hậu vệ biên – AC Milan), Jean-Matteo Bahoya (tiền đạo – Frankfurt).

Man City

Về ngắn hạn, Man City nhiều khả năng sẽ tuyển mộ một tiền đạo trái. Họ từng hỏi mua Rodrygo mùa hè qua và tìm cách bán Savinho, người giờ đã gia hạn nhưng thi đấu không tốt mỗi khi vào sân. Antoine Semenyo của Bournemouth đang là mục tiêu hàng đầu của Man City cho vị trí đó.

Về dài hạn, Mateo Kovacic đã có tuổi và hay chấn thương, trong khi Bernardo Silva sắp hết hợp đồng, nên vị trí tiền vệ trung tâm sẽ được Man City nhắm bổ sung.

Bên cạnh đó, vị trí trung vệ cũng sẽ được quan tâm do Nathan Ake sắp sang tuổi 31 còn John Stones cũng đã già và sang năm là hết hợp đồng, chưa kể Ruben Dias gần đây cũng đã xuống phong độ. Không ngạc nhiên nếu Man City để ý tới Marc Guehi, nhưng Guehi nhiều khả năng chưa vội rời Crystal Palace trong tháng 1.

Ake &amp; Stones, 2 hậu vệ đang dần già đi trong đội hình Man City

Ake & Stones, 2 hậu vệ đang dần già đi trong đội hình Man City

Cầu thủ đang quan tâm: Antoine Semenyo (tiền đạo cánh – Bournemouth), Marc Guehi (trung vệ - Crystal Palace).

Aston Villa

Luật tài chính khiến Aston Villa gần như chắc chắn sẽ không mua ai để bổ sung vào đội 1, họ chỉ mua nếu bán ai đó nhưng đội bóng thành Birmingham không có kế hoạch bán ai giữa lúc đang thắng như chẻ tre ở mọi mặt trận. Villa trong tháng 1 có thể sẽ chỉ trả Harvey Elliott về Liverpool.

Về lâu dài, “The Villans” thực ra đã chốt thương vụ mua tiền đạo cánh Alysson mới 19 tuổi từ Gremio với giá khoảng 10 triệu bảng. Cầu thủ này sẽ chỉ dành cho các mùa tới.

Ollie Watkins mới ghi có 3 bàn ở Premier League từ đầu mùa, nhưng Aston Villa chưa có kế hoạch thay đổi ở vị trí trung phong

Ollie Watkins mới ghi có 3 bàn ở Premier League từ đầu mùa, nhưng Aston Villa chưa có kế hoạch thay đổi ở vị trí trung phong

Chelsea

Chelsea vừa hỏi mua Semenyo với Bournemouth nhưng câu hỏi là họ cần thêm tiền đạo cánh để làm gì khi đã có khá nhiều cầu thủ đội 1 ở các vị trí đó. Ngoài Semenyo, Chelsea có lẽ sẽ chỉ tập trung bán những người thừa như Raheem Sterling hay Axel Disasi, dù khả năng thành công rất thấp.

Tyrique George là một cầu thủ khác cũng có thể ra đi, dù với George thì Chelsea rất muốn giữ. Ngôi sao trẻ này khó được đá chính và đã đề đạt nguyện vọng ra đi, Fulham hồi hè đã suýt mua được George và họ có thể trở lại trong tháng 1 tới để hỏi mua anh lần nữa.

Cầu thủ đang quan tâm: Antoine Semenyo (tiền đạo cánh – Bournemouth).

Liverpool

Liverpool mới chính là một trong những CLB có nhu cầu mua Semenyo, trong bối cảnh họ cần làm rõ tương lai của Mohamed Salah do phong độ kém của tiền đạo người Ai Cập lẫn những phát ngôn chỉ trích HLV Arne Slot cách đây không lâu. Tuy nhiên vị trí của Salah vẫn có Federico Chiesa, và Slot cũng có thể kéo Florian Wirtz hay Jeremie Frimpong sang đá ở đó.

Salah có thể rời Liverpool&nbsp;trong tháng 1

Salah có thể rời Liverpool trong tháng 1

Vị trí trung vệ còn cần thiết hơn, do Giovanni Leoni đã nghỉ hết mùa, Joe Gomez hay chấn thương còn cặp Konate – Van Dijk đồng loạt xuống phong độ. Marc Guehi vẫn là mục tiêu của Liverpool, nhưng các CLB khác đã nhảy vào cạnh tranh chữ ký của trung vệ người Anh.

Liverpool ngoài ra cũng cần thêm 1 tiền vệ giữa, nhất là một người có khả năng phát động từ xa. Tuy nhiên hiện tại chưa rõ họ có đang nhắm ai cho vị trí này.

Cầu thủ đang quan tâm: Marc Guehi (trung vệ - Crystal Palace), Antoine Semenyo (tiền đạo cánh – Bournemouth).

MU

MU đang quan tâm tới Semenyo nhưng khả năng tranh tiền đạo này khá thấp, không chỉ bởi vị thế đã bị hạ thấp của “Quỷ Đỏ”, mà còn vì vấn đề không rõ ràng vị trí. Hơn nữa đó không phải vị trí cần thiết của MU, họ cần một tiền vệ trung tâm hợp với sơ đồ của HLV Ruben Amorim.

Tình hình của Ugarte và Mainoo đồng nghĩa MU cần mua tiền vệ trung tâm hơn tiền đạo

Tình hình của Ugarte và Mainoo đồng nghĩa MU cần mua tiền vệ trung tâm hơn tiền đạo

MU nhiều khả năng sẽ nhắm đến các cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt và biết phát động tấn công nhanh từ xa. Adam Wharton, Angelo Stiller, Elliot Anderson đều đang được chú ý, dù chưa rõ các CLB chủ quan có đội nào chịu nhả các cầu thủ này trong thị trường tháng 1. Hiện cũng chưa rõ MU có còn quan tâm đến Carlos Baleba, sau khi phong độ của tiền vệ này sa sút trong màu áo Brighton ở nửa đầu mùa giải.

Với việc Bruno Fernandes đã chấn thương, Kobbie Mainoo có thể sẽ được giữ lại để thử sức ở vị trí của Fernandes. Tuy nhiên nếu không đạt yêu cầu, Mainoo có thể sẽ được cho mượn trong tháng tới.

Cầu thủ đang quan tâm: Adam Wharton (tiền vệ trung tâm - Crystal Palace), Angelo Stiller (tiền vệ trung tâm - Stuttgart), Elliot Anderson (tiền vệ trung tâm - Nottingham Forest), Antoine Semenyo (tiền đạo cánh – Bournemouth).

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

24/12/2025 23:04 PM (GMT+7)
