Amorim lạc quan về chấn thương của Fernandes, tiết lộ phương án thay thế

Manchester United Ruben Amorim

HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận gặp Newcastle vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day) ở vòng 18 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

   

Diễn biến
Amorim nói về vấn đề chuyển nhượng

'Chúng tôi vẫn còn chỗ để bổ sung thêm cầu thủ, nhưng điều rất quan trọng với CLB là phải có một kế hoạch rõ ràng và mang về những cầu thủ mà chúng tôi thực sự hiểu rõ.

Không thể đảm bảo 100% mọi thứ sẽ thành công, nhưng chúng tôi phải chắc chắn về những cầu thủ mà mình đưa về. Nếu không chắc chắn, tốt hơn là đừng ký hợp đồng với ai cả và tiếp tục làm việc với những cầu thủ hiện có. Điều đó là rất rõ ràng với tôi".

Amorim lạc quan về chấn thương của Fernandes, tiết lộ phương án thay thế - 1

Những “chi tiết nhỏ” đang khiến MU phải trả giá mùa này

Chúng tôi đang mất điểm vì một số chi tiết nhỏ. Điều này không giống như mùa giải trước. Mùa trước, tôi cảm thấy chúng tôi không tạo ra đủ cơ hội, phải 'sống sót' ở Europa League lẫn Premier League với đội hình mỏng.

Còn mùa này, chính những chi tiết nhỏ khiến chúng tôi không hoàn hảo và phải trả giá. Nếu nhìn vào lối chơi, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn, tiến bộ ở nhiều khía cạnh, nhưng lại để thủng lưới từ những tiểu tiết".

Amorim thừa nhận Fernandes là nhân tố không thể thay thế

"Không thể thay thế Fernandes, và tôi đã nói điều đó với toàn đội ngay sáng nay.Chúng tôi cần nhìn vào mặt tích cực, nếu có thể gọi là tích cực, và rất nhiều người phải bước lên. Không chỉ ở khâu sáng tạo. Ở mọi tình huống cố định, cậu ấy là người tổ chức, điều phối cả đội. Điều đó cho thấy đây là cơ hội để mọi người bước lên và nhận ra rằng chúng tôi không thể phụ thuộc vào một cầu thủ cho mọi thứ.

Amorim lạc quan về chấn thương của Fernandes, tiết lộ phương án thay thế - 2

Đôi khi chúng tôi dựa quá nhiều vào Fernandes cho cả khâu tổ chức lẫn sáng tạo. Giờ chúng tôi mất Fernandes, Mbeumo và Amad trong các tình huống cố định, điều này là tổn thất rất lớn. Nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội để những cầu thủ khác đứng ra thể hiện vai trò thủ lĩnh mà đội bóng cần.

Fernandes hiểu mọi vị trí trên sân, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ.Trước mỗi tình huống cố định, nếu có sự thay đổi nhân sự, chính cậu ấy là người chỉ đạo các đồng đội cần đứng ở đâu. Vì thế, đây là cơ hội tốt cho Licha [Lisandro Martinez], Luke Shaw và những người khác bước lên, để đội bóng có thêm nhiều thủ lĩnh hơn trong tập thể. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và đó là cơ hội rất lớn cho các cầu thủ còn lại".

Amorim tự tin MU vẫn có thể thắng dù thiếu vắng trụ cột

"Tôi tự tin rằng chúng tôi có thể thắng mọi trận đấu. Đội bóng đang gặp một số vấn đề, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ, kể cả trong bối cảnh hiện tại thiếu vắng khá nhiều người.

Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi tin vào các cầu thủ của mình. Nếu toàn đội thực sự tập trung cho trận đấu, chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng".

Amorim nói về việc vắng Fernandes

"Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ khác. Có lẽ đội bóng cần tìm ra những cách chơi khác. Tôi nghĩ Jack Fletcher đã làm rất tốt, và đó là lý do khi có cơ hội, chúng tôi cần trao đất diễn cho những cầu thủ như Jack cũng như những người khác. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để thi đấu".

Amorim lạc quan về chấn thương của Fernandes, tiết lộ phương án thay thế - 3

Amorim lạc quan về chấn thương của Fernandes và Mainoo

"Không phải cho trận này. Họ vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi không nghĩ họ sẽ phải nghỉ quá lâu. Mainoo có thể trở lại sớm hơn Fernandes, nhưng chắc chắn không phải ở trận này".

Khi được hỏi về thời điểm Fernandes có thể tái xuất, Amorim trả lời thận trọng: "Tôi không muốn nói ra. Dĩ nhiên là tôi có một ý niệm trong đầu".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cập nhật tình hình của De Ligt và Harry Maguire: "Chúng tôi vẫn đang làm việc với họ. Cả hai đều chưa sẵn sàng cho trận đấu này. Hãy chờ xem ở trận kế tiếp".

Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-25/12/2025 01:38 AM (GMT+7)
