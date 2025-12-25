Amorim lạc quan về chấn thương của Fernandes, tiết lộ phương án thay thế

Amorim thừa nhận Fernandes là nhân tố không thể thay thế

"Không thể thay thế Fernandes, và tôi đã nói điều đó với toàn đội ngay sáng nay.Chúng tôi cần nhìn vào mặt tích cực, nếu có thể gọi là tích cực, và rất nhiều người phải bước lên. Không chỉ ở khâu sáng tạo. Ở mọi tình huống cố định, cậu ấy là người tổ chức, điều phối cả đội. Điều đó cho thấy đây là cơ hội để mọi người bước lên và nhận ra rằng chúng tôi không thể phụ thuộc vào một cầu thủ cho mọi thứ.

Đôi khi chúng tôi dựa quá nhiều vào Fernandes cho cả khâu tổ chức lẫn sáng tạo. Giờ chúng tôi mất Fernandes, Mbeumo và Amad trong các tình huống cố định, điều này là tổn thất rất lớn. Nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội để những cầu thủ khác đứng ra thể hiện vai trò thủ lĩnh mà đội bóng cần.

Fernandes hiểu mọi vị trí trên sân, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ.Trước mỗi tình huống cố định, nếu có sự thay đổi nhân sự, chính cậu ấy là người chỉ đạo các đồng đội cần đứng ở đâu. Vì thế, đây là cơ hội tốt cho Licha [Lisandro Martinez], Luke Shaw và những người khác bước lên, để đội bóng có thêm nhiều thủ lĩnh hơn trong tập thể. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và đó là cơ hội rất lớn cho các cầu thủ còn lại".