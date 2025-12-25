Boxing Day "điên rồ" nhất lịch sử bóng đá Anh: 66 bàn/10 trận, MU thua thảm 1-6

Truyền thống Boxing Day của Ngoại hạng Anh

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Giáng Sinh (25/12) và Boxing Day (26/12) tại Anh. Không giống như những năm trước, Ngoại hạng Anh sẽ chỉ có đúng 1 trận (Man United - Newcastle, 3h, 27/12, giờ Việt Nam). Lịch thi đấu này lạ lùng đến nỗi tất cả các tờ báo của Anh phải có ít nhất 1 bài để giải thích vì sao truyền thống tặng "bữa tiệc bóng đá" vào Boxing Day lại bị hủy bỏ.

MU đối đầu với Newcastle là trận đấu duy nhất của Ngoại hạng Anh trong ngày Boxing Day 2025

Nguyên nhân của câu chuyện này tới từ bản quyền truyền hình. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã cam kết tổ chức phần lớn các trận đấu vào hai ngày cuối tuần trong khi Boxing Day rơi vào ngày thứ sáu. Ngoại hạng Anh đã cố gắng bù đắp bằng việc cho 2 đội bóng giàu truyền thống là Man United và Newcastle đối đầu.

Truyền thống thi đấu trong ngày Boxing Day (26/12) đã có từ ngày giải vô địch quốc gia của Anh được tổ chức. Kỷ lục ghi bàn trong một vòng đấu cũng đang thuộc về ngày Boxing Day của năm 1963. Cho đến nay, kỷ lục "điên rồ" ấy vẫn chưa bị phá vỡ.

Ngày Boxing Day "điên rồ" nhất lịch sử

Cụ thể, 10 trận đấu của giải hạng Nhất Anh (hạng đấu cao nhất khi đó) diễn ra trong ngày 26/12/1963 đã có tới 66 bàn thắng, tức là trung bình có tới hơn 6 bàn thắng/trận. Đó thực sự là bữa tiệc bóng đá với người hâm mộ tại "Xứ sở sương mù".

10 trận đấu diễn trong ngày Lễ tặng quà năm 1963 có tới 66 bàn thắng

Nhìn vào kết quả của những trận đấu ngày ấy, có thể dễ dàng nhận ra rất nhiều cái tên quen thuộc. Đáng chú ý là Man United để thua tới 1-6 trước Burnley. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những thất bại nặng nề nhất mà "Quỷ đỏ" phải nhận trong ngày Lễ tặng quà.

Trong khi đó Chelseachiến thắng 5-1 trước Blackpool, Fulham thắng 10-1 trước Ipswich Town. Liverpool đè bẹp Stoke City với tỉ số 6-1, Tottenham hòa West Brom với tỉ số 4-4, Blackburn thắng 8-2 trước West Ham. Trong khi 2 trận đấu giữa Nottingham - Sheffield United, Wolves - Aston Villa đều có tỉ số là 3-3.

Hai cuộc đối đầu có ít bàn thắng nhất là trận thắng 2-0 của Leicester City trước Everton và Sheffield Wednesday đả bại Bolton với tỉ số 3-0.

Đây có thể nói là Boxing Day có một không hai trong lịch sử. Mặc dù các đội bóng luôn có xu hướng cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng trong ngày này để tặng khán giả, tuy nhiên ghi nhiều như Boxing Day 1963 quả thực là ngoại lệ và khó có thể bị phá vỡ.