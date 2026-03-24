Cựu sao Ngoại hạng Anh đến Hà Nội, sẵn sàng so tài Xuân Son của ĐT Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Sau thời gian chờ đợi vì bận lịch thi đấu cấp CLB, tiền vệ Hamza Choudhury đã hội quân cùng đội tuyển Bangladesh. Dù chỉ có rất ít thời gian chuẩn bị, cầu thủ từng chơi tại Ngoại hạng Anh vẫn là mối đe dọa lớn với ĐT Việt Nam.

Ngôi sao từng chinh chiến đỉnh cao châu Âu

Chiều 24/3, đội tuyển đội tuyển Bangladesh có buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Hamza Choudhury, cái tên được xem là ngôi sao lớn nhất của đội khách.

Hamza Choudhury (trái) có mặt trên sân cùng ĐT Bangladesh chiều ngày 24/3.

Theo ghi nhận, Hamza Choudhury vừa đáp chuyến bay tới Hà Nội trong chiều cùng ngày và lập tức ra sân tập để hội quân cùng toàn đội. Tuy nhiên, do vừa trải qua hành trình di chuyển dài, cầu thủ sinh năm 1997 chưa thể tham gia trọn vẹn các bài tập, chủ yếu đứng ngoài quan sát, trao đổi với ban huấn luyện và theo dõi đồng đội tập luyện.

Hamza Choudhury trưởng thành từ lò đào tạo của Leicester City và từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong sự nghiệp, tiền vệ này đã cùng Leicester giành FA Cup mùa 2020/21, Siêu cúp Anh 2021 và vô địch giải hạng Nhất Anh mùa 2023/24.

Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu ở cấp CLB, Choudhury còn từng khoác áo U21 Anh trước khi lựa chọn cống hiến cho Bangladesh. Sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ và khả năng tranh chấp ấn tượng, anh được kỳ vọng sẽ nâng tầm tuyến giữa của đội bóng Nam Á.

Các cầu thủ Bangladesh họp chiến thuật trước buổi tập.

Việc hội quân muộn khiến Hamza Choudhury nhiều khả năng chỉ có một buổi tập trọn vẹn cùng đội tuyển Bangladesh trước khi bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam. Đây là bất lợi không nhỏ khi anh cần thời gian để làm quen với lối chơi cũng như hoà nhập cùng các đồng đội.

Dù vậy, với đẳng cấp đã được khẳng định ở môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu, Choudhury vẫn là nhân tố có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong những tình huống tranh chấp và tổ chức lối chơi ở khu trung tuyến.

Bangladesh mang lực lượng mạnh sang Việt Nam

Trước đó, đội tuyển Bangladesh đã hội quân từ ngày 16/3 với danh sách sơ bộ lên tới 38 cầu thủ, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Sau quá trình sàng lọc, HLV trưởng đã chốt danh sách 23 cầu thủ, được xem là lực lượng mạnh nhất hiện tại.

Bangladesh tập bài đá phạt góc chuẩn bị đấu ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, Bangladesh sở hữu nhiều cầu thủ trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Mỹ, Canada, Phần Lan hay Đan Mạch. Những cái tên như Shamit Shome, Cuba Mitchell hay Jamal Bhuyan góp phần giúp đội bóng này có lối chơi hiện đại, giàu thể lực và không dễ bị đánh bại.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Với sự góp mặt của cựu sao ngoại hạng Anh Hamza Choudhury, màn so tài này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách đáng kể cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

-24/03/2026 18:35 PM (GMT+7)
