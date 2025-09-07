Cunha báo tin vui cho MU, sẵn sàng đấu Man City ở derby Manchester

⚠️ Chấn thương gân kheo sau trận gặp Burnley

Matheus Cunha dính chấn thương gân kheo trong hiệp 1 trận Man United thắng kịch tính Burnley 3-2 ngay trước loạt trận FIFA Days. Dù anh có thể tự rời sân mà không cần đến sự hỗ trợ bằng cáng, tân binh trị giá 62,5 triệu bảng của Man United sau đó đã phải rút khỏi đợt tập trung của ĐTQG Brazil để nghỉ dưỡng thương.

Cunha chấn thương ở trận Man United thắng Burnley

HLV Ruben Amorim khi đó xác nhận: “Chúng tôi mất Cunha và cả Mason Mount, cậu ấy chơi 30 phút cuối trận với chấn thương. Điều đó khiến tôi lo lắng, vì họ rất quan trọng với Man United. Chúng tôi cần họ để cạnh tranh thực sự”.

🕐 Thông điệp 4 chữ: "The time is flying"

Mới đây, Cunha đăng tải hình ảnh trong phòng tập, ngồi trên xe đạp tập thể lực cùng dòng trạng thái: "The time is flying" (Tạm dịch: Thời gian trôi rất nhanh).

Điều này được người hâm mộ hiểu như một lời khẳng định rằng anh đang hồi phục tốt và sẽ sớm trở lại, có thể kịp cho trận đại chiến với Manchester City, diễn ra lúc 22h30 ngày 14/9 (giờ Hà Nội).

Cunha miệt mài tập luyện để phục hồi chấn thương

🥋 Gửi lời cảm ơn qua Instagram

Không chỉ vậy, Cunha còn chia sẻ một bức ảnh khác đeo vòng tay UFC, kèm dòng chữ tiếng Bồ Đào Nha:“Obrigado pela moral” (Tạm dịch: “Cảm ơn vì sự động viên”).

Dường như anh đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ “Quỷ đỏ” trong giai đoạn hồi phục này.

🧠 Khả năng ra sân ở derby vẫn bỏ ngỏ

Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía CLB về khả năng ra sân của Cunha trong trận gặp Man City, nhưng những cập nhật từ chính cầu thủ 26 tuổi cho thấy anh đang hồi phục tích cực và có thể góp mặt ít nhất trên băng ghế dự bị.

Trong bối cảnh Man United không có phong độ thực sự tốt ở chặng đầu mùa, sự trở lại của Cunha sẽ là một cú hích lớn về mặt tinh thần và chiến thuật cho HLV Ruben Amorim.

Cunha có vai trò quan trọng trong lối chơi của Man United

📅 Lịch thi đấu: Man United vs Man City – Ngày 14/9

Trận derby Manchester đầu tiên mùa này sẽ diễn ra vào ngày 14/9, ngay sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Đây không chỉ là trận đấu danh giá mà còn là màn kiểm chứng tham vọng thực sự của thầy trò Amorim tại Premier League 2025/26.

Liệu Matheus Cunha có kịp trở lại và tạo dấu ấn trong trận cầu 6 điểm sắp tới? Người hâm mộ “Quỷ đỏ” sẽ hồi hộp chờ đợi thông tin chính thức từ nội bộ đội bóng trong những ngày tới.