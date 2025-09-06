MU ráo riết thanh lý 3 "hàng tồn", Maguire được 2 đại gia Saudi Arabia săn đón

🏷️MU rao bán 3 sao thất sủng

Theo ESPN, MU vẫn đang “tìm lối thoát” cho Tyrell Malacia và nhiều khả năng một giải pháp sẽ xuất hiện trong những ngày tới. Hậu vệ trái người Hà Lan không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, khi vị trí này đã có Luke Shaw, Patrick Dorgu và tân binh Diego Leon. Tuy nhiên, cơ hội để Malacia ra đi vẫn rộng mở bởi thị trường chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Saudi Arabia, Hy Lạp, Thụy Sĩ và Serbia vẫn còn hoạt động.

MU đang tìm cách đẩy đi hai thủ môn Onana và Bayindir

Malacia là cầu thủ duy nhất trong nhóm “bomb squad” của MU chưa tìm được bến đỗ. Thổ Nhĩ Kỳ được xem là điểm đến khả dĩ nhất, khi nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh gần đây đã chọn sang thi đấu tại đây. Một khả năng khác là các CLB được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư ở Saudi Arabia có thể đưa ra lời đề nghị.

Tờ The Sun tiết lộ rằng MU cũng đang tìm cách đẩy đi hai thủ môn không đáp ứng kỳ vọng là Andre Onana và Altay Bayindir. Cả hai đều mất chỗ đứng sau khi thủ môn tân binh Senne Lammens cập bến từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Thủ thành 23 tuổi người Bỉ được xem là phương án cho tương lai và sẽ cạnh tranh cùng Tom Heaton.

Onana từng được Saudi Arabia quan tâm đầu hè và suýt gia nhập Galatasaray vào ngày chót như một phương án thay thế Ederson, trước khi thủ môn Brazil cập bến Fenerbahce từ Man City. Dù Galatasaray đã ký hợp đồng với Ugurcan Cakir, Onana vẫn có khả năng ra đi ngay tháng 9 này để tránh bị cuốn vào tranh cãi khi trở về phục vụ Cameroon ở CAN 2025 (21/12 – 18/1).

Bayindir cũng nằm trong danh sách thanh lý và có thể sớm trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh từng khẳng định tên tuổi trước khi sang Anh.

🎯Maguire lọt tầm ngắm Saudi Arabia

Trong khi đó, Harry Maguire đang trở thành mục tiêu theo đuổi của hai CLB tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, trung vệ người Anh đã khẳng định chỉ cân nhắc ra đi khi mùa giải này khép lại. Thị trường chuyển nhượng ở Saudi Arabia mở đến ngày 23/9, song Maguire muốn hoàn tất năm cuối trong hợp đồng hiện tại với đội chủ sân Old Trafford.

Maguire vẫn có khả năng rời MU

Hợp đồng của tuyển thủ Anh đã hết hạn mùa trước, nhưng “Quỷ đỏ” đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm, giữ anh ở lại Old Trafford đến 2026. Maguire cũng để ngỏ khả năng gắn bó lâu dài hơn nếu MU thực sự mong muốn.