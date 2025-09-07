Báo Đức tiết lộ Kane sắp rời Bayern Munich, quay lại Tottenham hay sang MU?

⏳ 3 năm là đủ

Harry Kane đang có mùa giải thứ 3 thi đấu tại Bayern Munich và anh đã có sự ổn định tại nước Đức, cả về cuộc sống gia đình lẫn cơ hội thi đấu. Mùa 2024/25 kết thúc với chức vô địch Bundesliga cho Bayern và Kane đã có danh hiệu đầu tiên sau rất nhiều năm chờ đợi.

Kane đang hạnh phúc ở Bayern nhưng anh sẽ có lựa chọn quay về Premier League sau World Cup 2026

Tuy nhiên mùa 2025/26 có thể sẽ là mùa giải cuối của Kane tại Munich trước khi anh lên đường về nhà. Tờ Bild (Đức) cho biết kế hoạch của Kane là đá nốt mùa này và sau World Cup 2026, anh sẽ rời CLB để tiếp tục hành trình chinh phục các cột mốc bàn thắng tại Premier League.

Nguồn tin cho biết trong hợp đồng của Kane với Bayern có điều khoản cho phép anh rời đội bóng trong mùa hè 2026 để quay về Anh. Mặc dù con số không được tiết lộ cụ thể, nhưng khi điều khoản được kích hoạt, đội bóng nào muốn có Kane sẽ trả một khoản phí chuyển nhượng cố định để mời anh gia nhập. Khoản phí này được đặt ở mức vừa phải để Kane có thể ra đi một cách không quá khó khăn, và nếu có đội trả khoản phí đó thì Bayern không được từ chối.

Theo Bild, Bayern Munich theo đuổi tiền đạo Nick Woltemade trong hè 2025 chính là chuẩn bị cho việc Kane có thể chia tay CLB. Tuy nhiên họ sẽ phải chuyển sang mục tiêu khác sau khi Woltemade chọn gia nhập Newcastle.

🔴 Kane về MU thành hiện thực?

Điều thú vị sẽ là Kane nếu về Anh sẽ chọn gia nhập CLB nào. Cần nói rằng trong điều khoản với Bayern, Tottenham có quyền được trả ngang mức giá cao nhất của bất cứ đội nào hỏi mua Kane, khi đó Tottenham sẽ được ưu tiên đàm phán để đưa trung phong kỳ cựu của ĐT Anh trở lại mái nhà xưa.

Kane về MU từng là một sự ảo tưởng, nhưng nó có thể thành sự thật vào năm sau

Nhưng nếu Tottenham không mua lại Kane? Anh có lựa chọn ở lại London, nhưng gia nhập những đội lớn như Chelsea hay Arsenal chắc chắn sẽ gây ra phản ứng tức giận từ các fan Tottenham. Chuyển lên miền Bắc sẽ dễ hơn chút, Man City đã có Erling Haaland nên họ không thực sự quan tâm đến Kane lắm, nhưng MU và Newcastle thì rất có thể.

MU đã gặp vấn đề ở vị trí trung phong trong nhiều năm và Benjamin Sesko đang là canh bạc mới nhất của MU ở vị trí này. Nếu Sesko không đạt thì không chừng Kane sẽ chuyển tới Old Trafford. Newcastle cũng sẽ trông cậy vào Woltemade và nếu chân sút người Đức không tỏa sáng như kỳ vọng, Kane sẽ khiến quyết định sang Anh của tiền đạo này trở nên đầy trớ trêu.