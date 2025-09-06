MU, Man City đều mua thủ môn, soi “khoản đầu tư vàng ròng” của 2 đại gia

Danh tiếng của Donnarumma đươc đánh giá có thể “át vía” Lammens, nhưng chưa chắc đâu đã là thương vụ sáng suốt hơn của 2 đội.

Thành Manchester đại tu “kẻ gác đền”

Tại Etihad, Manchester City đồng ý chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ PSG với mức phí khoảng 27 triệu euro. Thủ môn 26 tuổi người Ý ký hợp đồng 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, nhận mức lương khởi điểm 15 triệu euro/năm, tăng dần lên 17 triệu euro ở hai năm cuối. Donnarumma đến để thay thế Ederson, người quyết định chia tay “The Citizens” sau 8 năm gắn bó và chuyển sang khoác áo Fenerbahce.

Trong khi đó, tại Old Trafford, Manchester United cũng kịp hoàn tất chữ ký của thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, “Quỷ đỏ” trả 21 triệu euro kèm phụ phí để có được sự phục vụ của thủ môn 23 tuổi trong 5 năm. Ban đầu, “Quỷ đỏ” đồng thời tiếp cận Emiliano Martinez của Aston Villa, nhưng mức đòi hỏi lên tới 40 triệu bảng từ đối tác khiến CLB quyết định chọn Lammens.

Câu hỏi lớn với Man “xanh”

Quyết định chiêu mộ Donnarumma của Man City khiến Pep Guardiola đối diện hàng loạt dấu hỏi từ giới mộ điệu, đồng thời đây trở thành thương vụ gây tranh cãi bậc nhất mùa hè 2025. Bởi lẽ, suốt gần một thập kỷ qua, chính Guardiola là người đã “làm cách mạng” vị trí thủ môn tại Premier League, biến những “người gác đền” không chỉ dùng tay thượng hạng mà còn phải đóng vai trò như mắt xích phát động lối chơi từ sân nhà.

Ederson (áo hồng) là niềm tự hào của Guardiola (áo đen) gần thập kỷ qua.

Cái tên gắn đậm với triết lý ấy được giao phó cho thủ thành Ederson Moraes, nghệ sĩ của xứ sở Samba có thể coi như một “nhạc trưởng lùi sâu” của Man City. Những con số không biết nói dối về vai trò của Ederson với trung bình 31,7 đường chuyền/90 phút, trong đó 9,4 đường chuyền dài với độ chính xác lên tới 86,26%. Ở Man City, Ederson không chỉ là thủ môn, mà còn là cầu nối, mở ra những pha tấn công mang tính định đoạt.

Ngược lại, Donnarumma, dù nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm thủ môn hàng đầu thế giới, nhưng lại chỉ nổi trội ở khả năng phản xạ và cứu thua. Anh đạt tỷ lệ 74,94% cứu thua với 312 lần cản phá trong 4 mùa gần nhất, vượt xa Ederson (65,7%).

Về khía cạnh chơi chân, thủ thành người Ý thực sự “cách Ederson cả dặm”, trung bình chỉ 23,4 đường chuyền/90 phút, số đường chuyền dài dừng ở mức 6,0, độ chính xác thấp hơn đáng kể. Không ít lần tại PSG và tuyển Ý, Donnarumma trở thành điểm yếu trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới.

Sự đối lập ấy biến thương vụ này thành nghịch lý. Bởi chính Guardiola từng thẳng tay gạt bỏ Joe Hart, công thần từng cùng đội chủ sân Etihad lập nên chiến công hiển hách, vô địch Premier League 2011/12 chỉ vì không đáp ứng được tiêu chí chuyền bóng phục vụ hệ thống chiến thuật của ông thầy người Tây Ban Nha.

Donnarumma là canh bạc của Man City.

Phải chăng đây là ngoại lệ hiếm hoi của Pep? Hay sâu xa hơn, nhà cầm quân 54 tuổi đang dần thay đổi tư duy, chấp nhận quay về với giá trị cốt lõi của vị trí thủ môn, cứu thua trước khi “chơi chân”, đặc biệt sau những sai lầm của James Trafford trong các trận đấu gần đây.

“De Gea 2.0” có làm rạng danh Man United?

Không đình đám như Donnarumma, nhưng Lammens được nhận định có thể đem đến cho Man United niềm hy vọng dài hạn ở vị trí thủ môn. Ở tuổi 23, thủ thành người Bỉ có thể không phải bản hợp đồng gây sốt truyền thông, song chính sự “âm thầm” ấy lại mở ra một dự án tiềm năng ít rủi ro.

Man United chỉ phải bỏ 21 triệu euro, bao gồm phụ phí, để sở hữu Lammens, một mức phí mềm nếu so với giá trị thị trường ngày càng leo thang. Bản hợp đồng này cũng không đòi hỏi mức lương cao, giúp CLB giảm thiểu gánh nặng tài chính. Đặt trong bối cảnh “Quỷ đỏ” vẫn cần cân bằng giữa tái thiết và kiểm soát chi tiêu, đây có thể coi là thương vụ “đáng để đánh cược”.

Điểm mạnh nhất của Lammens nằm ở khả năng phản xạ và cứu thua bằng chân, phẩm chất khiến anh được ví như De Gea thời đỉnh cao.

Ở giải VĐQG Bỉ mùa trước, Lammens thực hiện 127 pha cứu thua, đạt tỷ lệ thành công 81,4%, thống kê tốt nhất giải. Anh giúp Antwerp tránh khỏi tới 14,5 bàn thua kỳ vọng, vượt trội phần lớn thủ môn tại châu Âu. Trên chấm 11m, Lammens càng chứng tỏ sự xuất sắc với 4/6 lần cản phá thành công, tương đương hiệu suất 80%, nằm trong nhóm 7% thủ môn bắt phạt đền hay nhất lục địa già.

Chưa hết, Lammens còn thể hiện sự chủ động trong khâu không chiến. Anh bắt gọn 44 quả tạt mùa trước, nhiều nhất giải VĐQG Bỉ, giúp đội nhà kiểm soát tối đa không gian cấm địa. Với chiều cao 1,93 m, thủ thành này hứa hẹn bổ sung điểm mạnh mà Onana và Bayindir còn thiếu: khả năng thống trị các tình huống bóng bổng.

Man United có thể yên tâm với Lammens

Về khả năng chơi chân, dù Antwerp không phải đội ưa triển khai bóng từ tuyến dưới, Lammens vẫn để lại dấu ấn. Anh có trung bình 43,46 lần chạm bóng mỗi trận, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 76,5%. Lối phát động bằng ném tay dài nơi cầu thủ sinh năm 2002 cũng khiến người ta liên tưởng đến phong cách của huyền thoại Peter Schmeichel.

Dẫu vậy, Lammens không phải không có điểm hạn chế. Sự tự tin thái quá đôi lúc biến thành chủ quan, như tình huống suýt trả giá trước Mehdi Taremi ở Champions League. Anh cũng cần cải thiện kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, bởi Ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn rất nhiều so với giải Bỉ.

Tuy nhiên, nhìn vào mức phí và tiềm năng phát triển, Man United gần như không chịu nhiều rủi ro. Nếu Lammens chơi hay, họ không chỉ sở hữu một “món hời lịch sử”, mà còn có lời giải lâu dài cho vị trí gác đền, thứ “Quỷ đỏ” vẫn loay hoay tìm kiếm kể từ sau thời De Gea. Ngược lại, sự hiện diện của Lammens cũng đủ tạo sức ép cạnh tranh, buộc Onana phải nghiêm túc hơn với sự nghiệp tại Old Trafford.

Với tất cả yếu tố ấy, “Quỷ đỏ” có quyền hy vọng rằng Senne Lammens chính là “dự án vàng” tiếp theo, một lựa chọn có thể mang lại sự ổn định cho khung thành trong cả thập kỷ tới.