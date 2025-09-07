Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cực sốc: MU đạt thỏa thuận cho mượn thủ môn Onana, HLV Amorim chơi liều

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thủ môn Andre Onana đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp khi Manchester United đã đạt thỏa thuận miệng cho anh sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, sau khi Senne Lammens cập bến Old Trafford.

   

⚽ Onana mất chỗ đứng ngay đầu mùa

Andre Onana chưa bắt chính bất kỳ trận nào tại Premier League mùa này, khi HLV Ruben Amorim ưu tiên sử dụng Altay Bayindir. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục của Bayindir cũng khiến ban lãnh đạo MU gấp rút bổ sung thủ môn mới.

Mua được Lammens (bên phải), MU đồng ý để Onana ra đi

Mua được Lammens (bên phải), MU đồng ý để Onana ra đi

Ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU chi 18,4 triệu bảng để đưa Senne Lammens từ Royal Antwerp về, đồng nghĩa Onana không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của đội bóng.

📝 Thỏa thuận miệng với Trabzonspor

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United và Trabzonspor đã đạt thỏa thuận miệng về việc cho mượn Onana đến hết mùa giải.

Thủ thành 29 tuổi hiện phải cân nhắc: Rời nước Anh để sang Thổ Nhĩ Kỳ bắt chính thường xuyên, hay tiếp tục kiên trì chiến đấu cho vị trí số một tại Old Trafford.

Onana mắc lỗi ở trận thua Grimsby Town

Onana mắc lỗi ở trận thua Grimsby Town

Nguồn tin từ TalkSPORT cũng khẳng định, MU sẽ không ngăn cản nếu Onana lựa chọn ra đi. Ở trận thua đội hạng 4 Grimsby Town, Onana chơi rất tệ. Anh để lọt lưới 2 bàn thắng đều trong khả năng có thể ngăn cản. Sau đó, Onana cũng không thể ghi điểm trong mắt HLV Amorim khi chỉ có thể cản phá 1 trong 13 lượt sút luân lưu sau đó.

⏳ Thị trường Anh đóng, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở

Dù phiên chợ hè tại Anh đã khép lại lúc 19h ngày 1/9 (giờ địa phương), nhưng cửa sổ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mở tới ngày 12/9. Điều này giúp Trabzonspor còn thời gian để hoàn tất thương vụ.

Trabzonspor không cần gấp rút “chốt đơn” bởi họ không tham gia cúp châu Âu mùa này.

HLV Onana liều lĩnh khi chấp nhận để Onana ra đi mà không có thêm nhân sự bổ sung

HLV Onana liều lĩnh khi chấp nhận để Onana ra đi mà không có thêm nhân sự bổ sung

🧤 HLV Amorim chơi bài liều

Hiện tại, HLV Ruben Amorim có tới 4 thủ môn trong đội hình: Onana, Lammens, Bayindir và Tom Heaton. Việc chia suất bắt chính cho cả 4 gần như bất khả thi, và theo báo chí Anh, Onana là cái tên nhiều khả năng phải ra đi để ổn định phòng thay đồ.

Trước đó, Onana đã yêu cầu ban lãnh đạo MU ký hợp đồng mới để tăng lương cho mình. Thủ môn người Cameroon không hài lòng với việc bị giảm 20% mức lương hiện tại, do "Quỷ đỏ" không có vé dự Champions League mùa tới. Đây có thể là giọt nước làm tràn ly, dẫn đến quyết định ban lãnh đạo MU tống khứ bản hợp đồng "bom tấn" dưới thời Erik Ten Hag.

06/09/2025 23:02 PM (GMT+7)
