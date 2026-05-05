Chelsea thua Nottingham Forest: Gibbs-White không đá, Palmer vẫn bị lu mờ và dễ vắng World Cup

Chelsea có thể vẫn đứng trên Nottingham Forest trên BXH Premier League, nhưng "The Blues" ngày càng đi xuống và mới đây đã thua ê mặt 1-3 trên sân nhà Stamford Bridge trước đội cách đây vài tháng còn là ứng viên xuống hạng. Còn tồi tệ hơn nữa khi Cole Palmer bỏ lỡ một quả penalty trong trận đấu mà anh thực sự mờ nhạt.

Gibbs-White sẽ đe dọa suất dự World Cup của Palmer?

Trận đấu này được xem là cuộc đấu giữa Cole Palmer – Morgan Gibbs-White, nhưng Gibbs-White thậm chí không đá do được cho nghỉ chờ dưỡng sức gặp Aston Villa ở Europa League. Sự sa sút của Palmer chỉ càng giúp Gibbs-White gây ấn tượng khi làm phép so sánh giữa 2 cầu thủ, và ảnh hưởng đến cơ hội đi World Cup của họ.

Kẻ sa cơ, người lên đời

9 bàn và 1 kiến tạo ở Premier League không phải con số ấn tượng cho những gì Palmer có thể làm được, so với các cầu thủ đá cùng vị trí và cả so với tiêu chuẩn chính anh tạo ra từ khi về Chelsea mùa 2023/24. Đáng chú ý là Palmer vẫn ghi được 9 bàn trong khoảng 1600 phút, tức tương ứng khoảng 17 trận đấu, tức cũng chưa phải là quá kém.

Tổng số phút đá ở Premier League của Palmer mùa này chỉ tương ứng khoảng 17 trận

Chấn thương háng của Palmer cũng giống những gì Lamine Yamal, Nico Williams hay cả Antony phải đối mặt trong mùa này, nó khiến họ không linh hoạt trong chuyển động cơ thể do những cơn đau nhói lên mỗi khi phải xử lý bóng. Việc Palmer đá liền không nghỉ từ sau Club World Cup khiến anh càng không có nhiều thời gian bình phục, để rồi đến nửa sau mùa giải anh lại bị đau dây chằng, dấu hiệu rõ rệt của sự quá tải.

Trong khi đó Gibbs-White như “bốc hỏa” về mặt phong độ. Số 10 của Nottingham Forest vào phom đúng lúc mùa giải sắp kết thúc, 10 bàn anh ghi được ở Premier League trong năm 2026 khiến anh đang đồng đứng đầu danh sách lập công của giải từ đầu năm dương lịch. Chưa kể anh đã có bàn thắng quan trọng đưa đội vượt qua Porto ở tứ kết Europa League.

Gibbs-White hiện đã có 13 bàn & 3 kiến tạo ở Premier League mùa này. Khác với Palmer, anh đã đá gần 3000 phút chỉ riêng ở mặt trận giải VĐQG, bên cạnh đó phong độ của anh ổn định rõ rệt từ khi HLV Vitor Pereira lên nắm quyền ở sân City Ground, trong khi Chelsea vẫn loay hoay với vị trí HLV trưởng.

Thuyết phục Tuchel

Trước thềm World Cup, các tiền vệ tấn công của ĐT Anh đa phần đang mất phong độ, từ Foden, Bellingham cho tới Palmer và thậm chí cả Morgan Rogers, người ở nửa đầu mùa vẫn còn đá khá “cháy” cho Aston Villa. Cuộc cạnh tranh cho suất đến Bắc Mỹ do đó trở nên khó lường khi Gibbs-White giờ cũng hy vọng HLV Thomas Tuchel sẽ đoái hoài tới anh.

Gibbs-White đá chưa nổi 100 phút cho ĐT Anh dưới thời Tuchel

Tuchel ít dùng Gibbs-White, ngôi sao 26 tuổi đã đá vỏn vẹn 13 phút trong chiến dịch vòng loại World Cup và cả các trận giao hữu anh cũng không bao giờ đá quá 30 phút. Tuchel có một hệ thống thi đấu trong đầu cho ĐT Anh và qua quá khứ của HLV này chứng minh, ông gần như không bao giờ thay đổi cách sắp xếp của mình.

Gibbs-White đã không được triệu tập lên tuyển hồi tháng 3 vừa qua, và đó dường như là một thông điệp của Tuchel dành cho cả những cầu thủ khác không được gọi. Nhưng với việc Palmer & Rogers càng đá càng xuống còn Foden chỉ toàn đá dự bị cho Man City, Gibbs-White đang là "số 10" nổi bật nhất trong các cầu thủ Anh và Tuchel sẽ phải nghiêm túc đánh giá lại ngôi sao này.