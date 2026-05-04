Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cremonese vs Lazio 04/05/26 - Trực tiếp
Logo Cremonese - CRE Cremonese
0
Logo Lazio - LAZ Lazio
0
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

(Vòng 35) 4 bàn thắng, 1 pha đá phạt đền hỏng ăn, 1 bàn thắng không được công nhận cùng hàng loạt tình huống va chạm nguy hiểm là điểm nhấn của trận đấu trên sân Stamford Bridge.

   

Để chuẩn bị cho bán kết lượt về Europa League, Nottingham Forest quyết định cất gần hết trụ cột lên ghế dự bị trong chuyến hành quân tới sân Chelsea. Tuy nhiên khi trận đấu mới trôi qua 2 phút, đội khách bất ngờ có bàn thắng. Hàng thủ Chelsea bất lực nhìn Awoniyi bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Chelsea bị đội hình B của Nottingham Forest "hành hạ"

Chelsea bị đội hình B của Nottingham Forest "hành hạ"

Chưa kịp định thần, "The Blues" lại hứng chịu cú sốc tiếp theo ở phút 15. Trọng tài cho Nottingham Forest hưởng phạt đền sau tình huống Gusto phạm lỗi vô duyên với Awoniyi, tạo điều kiện để Igor Jesus nhân đôi cách biệt.

Hiệp đấu thảm họa của Chelsea vẫn chưa dừng lại. Khoảng thời gian bù giờ, đội chủ nhà chịu tổn thất nặng nề khi sao trẻ Jesse Derry chấn thương nặng sau tình huống va chạm nguy hiểm. Ngay sau đó, Cole Palmer sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt cho Chelsea.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện viên Chelsea thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên không những không tìm được bàn rút ngắn cách biệt, đội chủ nhà còn nhận bàn thua thứ 3 ở phút 52 (Awoniyi lập công).

Cũng như hiệp 1, Chelsea tiếp tục gặp vận đen trong hiệp đấu này. Bên cạnh chấn thương của thủ môn Sanchez, họ còn được phen mừng hụt vì bàn thắng của Joao Pedro ở phút 72 không được công nhận (lỗi việt vị).

Phút 90+3, Joao Pedro cuối cùng cũng được ăn bàn sau pha dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Chelsea làm được ở trận đấu này.

Thua 1-3 chung cuộc, đội bóng thành London ngụp lặn ở vị trí thứ 9 Ngoại hạng Anh (48 điểm/35 trận), kém nhóm dự Champions League 10 điểm. Phía đối diện, Nottingham Forest giữ vững vị trí thứ 16 (42 điểm), hơn nhóm xuống hạng 6 điểm.

Chung cuộc: Chelsea 1-3 Nottingham Forest

Ghi bàn (kiến tạo):

Chelsea: Joao Pedro 90+3' (Cucurella)

Nottingham Forest: Awoniyi 2' (Bakwa), 52' (Gibbs-White) - Jesus 15' (pen)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Lavia, Caicedo, Palmer, Fernandez, Derry, Pedro

Nottingham Forest: Sels, Abbott, Bakwa, Morato, Jair Cunha, McAtee, Yates, Dominguez, Netz, Jesus, Awoniyi

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh) - 2 Chelsea Nottingham Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
21(5)
6(4)
Thời gian kiểm soát bóng
68%
32%
Phạm lỗi
12
10
Thẻ vàng
3
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
2
Phạt góc
10
1
Cứu thua
1
4

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore.com)

Chelsea Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh) - 5 Nottingham

Điểm

Sanchez 5.9

Thẻ vàng Gusto 6.7

Adarabioyo 6.3

Chalobah 6

Kiến tạo Cucurella 7.2

Lavia 6.5

Thẻ vàng Caicedo 7

Palmer 5.5

Fernandez 7.9

Derry 6.5

Ghi bàn Pedro 7.7

Điểm

7.5Sels

6.1Abbott

7.4Bakwa Kiến tạo

5.9Morato Thẻ vàng

6.5Jair Cunha

6.2McAtee

6.8Yates

7Dominguez

7.1Netz

7.1Jesus Ghi bàn (penalty)

8.4Awoniyi Ghi bànGhi bàn

Thay người

Thẻ vàngDelap 6.3

Colwill 6.3

Santos 6.5

Jorgensen 6.2

Thay người

6.8Williams

6.5Milenkovic

6.9Anderson

7.4Gibbs-White Kiến tạo

6.6Wood

-Hutchinson

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Video bóng đá Aston Villa - Tottenham: Bùng nổ hiệp 1, thoát khỏi nhóm xuống hạng (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Aston Villa - Tottenham: Bùng nổ hiệp 1, thoát khỏi nhóm xuống hạng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 35) Tottenham đã thoát khỏi nhóm xuống hạng của Ngoại hạng Anh sau chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Aston Villa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/05/2026 22:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN