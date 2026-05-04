Kết quả bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Siêu phẩm phút 90+3, kịch bản khó tin (Ngoại hạng Anh)

Để chuẩn bị cho bán kết lượt về Europa League, Nottingham Forest quyết định cất gần hết trụ cột lên ghế dự bị trong chuyến hành quân tới sân Chelsea. Tuy nhiên khi trận đấu mới trôi qua 2 phút, đội khách bất ngờ có bàn thắng. Hàng thủ Chelsea bất lực nhìn Awoniyi bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Chelsea bị đội hình B của Nottingham Forest "hành hạ"

Chưa kịp định thần, "The Blues" lại hứng chịu cú sốc tiếp theo ở phút 15. Trọng tài cho Nottingham Forest hưởng phạt đền sau tình huống Gusto phạm lỗi vô duyên với Awoniyi, tạo điều kiện để Igor Jesus nhân đôi cách biệt.

Hiệp đấu thảm họa của Chelsea vẫn chưa dừng lại. Khoảng thời gian bù giờ, đội chủ nhà chịu tổn thất nặng nề khi sao trẻ Jesse Derry chấn thương nặng sau tình huống va chạm nguy hiểm. Ngay sau đó, Cole Palmer sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt cho Chelsea.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện viên Chelsea thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên không những không tìm được bàn rút ngắn cách biệt, đội chủ nhà còn nhận bàn thua thứ 3 ở phút 52 (Awoniyi lập công).

Cũng như hiệp 1, Chelsea tiếp tục gặp vận đen trong hiệp đấu này. Bên cạnh chấn thương của thủ môn Sanchez, họ còn được phen mừng hụt vì bàn thắng của Joao Pedro ở phút 72 không được công nhận (lỗi việt vị).

Phút 90+3, Joao Pedro cuối cùng cũng được ăn bàn sau pha dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Chelsea làm được ở trận đấu này.

Thua 1-3 chung cuộc, đội bóng thành London ngụp lặn ở vị trí thứ 9 Ngoại hạng Anh (48 điểm/35 trận), kém nhóm dự Champions League 10 điểm. Phía đối diện, Nottingham Forest giữ vững vị trí thứ 16 (42 điểm), hơn nhóm xuống hạng 6 điểm.

Chung cuộc: Chelsea 1-3 Nottingham Forest

Ghi bàn (kiến tạo):

Chelsea: Joao Pedro 90+3' (Cucurella)

Nottingham Forest: Awoniyi 2' (Bakwa), 52' (Gibbs-White) - Jesus 15' (pen)

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Lavia, Caicedo, Palmer, Fernandez, Derry, Pedro

Nottingham Forest: Sels, Abbott, Bakwa, Morato, Jair Cunha, McAtee, Yates, Dominguez, Netz, Jesus, Awoniyi

Thông số trận đấu

Chelsea Nottingham Sút khung thành 21(5) 6(4) Thời gian kiểm soát bóng 68% 32% Phạm lỗi 12 10 Thẻ vàng 3 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 10 1 Cứu thua 1 4

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore.com)