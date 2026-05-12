Alonso cân nhắc dẫn dắt Chelsea, diễn biến bất ngờ về ghế HLV Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Betis vs Elche
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Osasuna vs Atlético de Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Alonso cân nhắc dẫn dắt Chelsea, diễn biến bất ngờ về ghế HLV Liverpool

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Chelsea

Chelsea đang tăng tốc tìm HLV trưởng mới và Xabi Alonso nổi lên như ứng viên hàng đầu, trong bối cảnh Liverpool cũng theo dõi sát sao. Hai đại gia của bóng đá Anh đều muốn chiêu mộ cựu "thuyền trưởng" Real Madrid trong mùa hè.

   

Alonso sẵn sàng đàm phán với Chelsea

Chelsea được cho là đã tiến hành thảo luận với đại diện của Xabi Alonso, khi đội bóng thành London tìm kiếm một chiến lược gia dài hạn thay thế Liam Rosenior. Theo The Athletic, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra quan tâm đến khả năng dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge ngay trong mùa hè này.

HLV Alonso lọt vào tầm ngắm của Chelsea

HLV Alonso lọt vào tầm ngắm của Chelsea

Alonso vừa rời Real Madrid vào tháng 1 và hiện nằm trong danh sách rút gọn của Chelsea. Dù vậy, việc ông trở thành lựa chọn số một vẫn chưa được xác nhận, khi ban lãnh đạo “The Blues” chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Rosenior chỉ tại vị 106 ngày với tư cách người kế nhiệm Enzo Maresca, và phải trả giá sau chuỗi kết quả tệ hại khiến Chelsea nhiều khả năng lỡ suất dự Champions League. Tuy nhiên, tình hình này dường như không làm giảm sự quan tâm của Alonso tới công việc tại London.

Cuộc cạnh tranh gay gắt cho vị trí HLV trưởng

Alonso không phải là cái tên duy nhất trong danh sách của Chelsea. Sáu ứng viên đang được xem xét gồm Cesc Fabregas, Oliver Glasner, Filipe Luis, Andoni Iraola và Marco Silva.

Phía Chelsea muốn chốt sớm vụ này để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè

Phía Chelsea muốn chốt sớm vụ này để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè

Glasner đã chốt phương án rời Crystal Palace sau khi mùa giải kết thúc, trong khi Iraola cũng chuẩn bị chia tay Bournemouth bất chấp khả năng giúp đội bóng này tiến gần suất dự Champions League. Silva hiện hết hạn hợp đồng vào mùa hè, dù Fulham đã đưa ra đề nghị gia hạn ba năm.

Fabregas được cho là muốn tiếp tục gắn bó với Como sau khi giúp đội bóng Serie A giành vé dự Champions League.

Trong khi đó, Chelsea đặt mục tiêu bổ nhiệm HLV mới vào giữa tháng 6 để chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn, với kế hoạch tăng cường ít nhất một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trái.

Liverpool theo dõi sát diễn biến, niềm tin vào Arne Slot

Song song với đó, Liverpool cũng đang được nhắc đến trong các đồn đoán liên quan tới Alonso. Có thông tin cho rằng đội bóng vùng Merseyside đã liên hệ với đại diện của ông trong bối cảnh tương lai của Arne Slot tại Anfield bị đặt dấu hỏi, dù ban lãnh đạo vẫn khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào HLV người Hà Lan.

Chưa có dấu hiệu cụ thể là Alonso sẽ thay Slot tại Liverpool

Chưa có dấu hiệu cụ thể là Alonso sẽ thay Slot tại Liverpool

Slot đang chịu áp lực ngày càng lớn và đã nhận những tiếng la ó từ khán giả trong trận đấu gần đây với Chelsea. Tuy nhiên, Liverpool vẫn công khai ủng hộ chiến lược gia đương nhiệm.

Các mối liên hệ giữa Alonso và Liverpool xuất hiện từ khi Jurgen Klopp thông báo rời đội bóng. Dù vậy, chính Slot mới là người được lựa chọn kế nhiệm. Alonso từng từ chối lời mời từ đội bóng cũ trước khi đảm nhận vị trí tại Real Madrid vào mùa hè 2025.

Khi được hỏi về việc từ chối Liverpool, Alonso chia sẻ rằng ông khi đó tập trung tối đa cho Bayer Leverkusen và các mục tiêu cùng đội bóng. Ông nhấn mạnh mọi quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời khẳng định mối liên hệ với Liverpool vẫn luôn tồn tại.

Barca "thưởng nóng" cho Rashford sau Siêu kinh điển, chốt hợp đồng 3 năm?
Barca "thưởng nóng" cho Rashford sau Siêu kinh điển, chốt hợp đồng 3 năm?

Marcus Rashford ghi dấu ấn đậm nét khi góp công giúp Barcelona đánh bại Real Madrid để đăng quang La Liga, trong bối cảnh tương lai của tiền đạo người...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/05/2026 09:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN