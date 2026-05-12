Alonso cân nhắc dẫn dắt Chelsea, diễn biến bất ngờ về ghế HLV Liverpool

Alonso sẵn sàng đàm phán với Chelsea

Chelsea được cho là đã tiến hành thảo luận với đại diện của Xabi Alonso, khi đội bóng thành London tìm kiếm một chiến lược gia dài hạn thay thế Liam Rosenior. Theo The Athletic, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra quan tâm đến khả năng dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge ngay trong mùa hè này.

HLV Alonso lọt vào tầm ngắm của Chelsea

Alonso vừa rời Real Madrid vào tháng 1 và hiện nằm trong danh sách rút gọn của Chelsea. Dù vậy, việc ông trở thành lựa chọn số một vẫn chưa được xác nhận, khi ban lãnh đạo “The Blues” chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Rosenior chỉ tại vị 106 ngày với tư cách người kế nhiệm Enzo Maresca, và phải trả giá sau chuỗi kết quả tệ hại khiến Chelsea nhiều khả năng lỡ suất dự Champions League. Tuy nhiên, tình hình này dường như không làm giảm sự quan tâm của Alonso tới công việc tại London.

Cuộc cạnh tranh gay gắt cho vị trí HLV trưởng

Alonso không phải là cái tên duy nhất trong danh sách của Chelsea. Sáu ứng viên đang được xem xét gồm Cesc Fabregas, Oliver Glasner, Filipe Luis, Andoni Iraola và Marco Silva.

Phía Chelsea muốn chốt sớm vụ này để chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè

Glasner đã chốt phương án rời Crystal Palace sau khi mùa giải kết thúc, trong khi Iraola cũng chuẩn bị chia tay Bournemouth bất chấp khả năng giúp đội bóng này tiến gần suất dự Champions League. Silva hiện hết hạn hợp đồng vào mùa hè, dù Fulham đã đưa ra đề nghị gia hạn ba năm.

Fabregas được cho là muốn tiếp tục gắn bó với Como sau khi giúp đội bóng Serie A giành vé dự Champions League.

Trong khi đó, Chelsea đặt mục tiêu bổ nhiệm HLV mới vào giữa tháng 6 để chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn, với kế hoạch tăng cường ít nhất một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trái.

Liverpool theo dõi sát diễn biến, niềm tin vào Arne Slot

Song song với đó, Liverpool cũng đang được nhắc đến trong các đồn đoán liên quan tới Alonso. Có thông tin cho rằng đội bóng vùng Merseyside đã liên hệ với đại diện của ông trong bối cảnh tương lai của Arne Slot tại Anfield bị đặt dấu hỏi, dù ban lãnh đạo vẫn khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào HLV người Hà Lan.

Chưa có dấu hiệu cụ thể là Alonso sẽ thay Slot tại Liverpool

Slot đang chịu áp lực ngày càng lớn và đã nhận những tiếng la ó từ khán giả trong trận đấu gần đây với Chelsea. Tuy nhiên, Liverpool vẫn công khai ủng hộ chiến lược gia đương nhiệm.

Các mối liên hệ giữa Alonso và Liverpool xuất hiện từ khi Jurgen Klopp thông báo rời đội bóng. Dù vậy, chính Slot mới là người được lựa chọn kế nhiệm. Alonso từng từ chối lời mời từ đội bóng cũ trước khi đảm nhận vị trí tại Real Madrid vào mùa hè 2025.

Khi được hỏi về việc từ chối Liverpool, Alonso chia sẻ rằng ông khi đó tập trung tối đa cho Bayer Leverkusen và các mục tiêu cùng đội bóng. Ông nhấn mạnh mọi quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời khẳng định mối liên hệ với Liverpool vẫn luôn tồn tại.