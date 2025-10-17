Chấn động bóng đá Malaysia, sếp lớn bị đình chỉ sau án phạt từ FIFA

Sếp lớn LĐBĐ Malaysia bị đình chỉ

Thông tin này được Phó Chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram xác nhận trong buổi họp báo đặc biệt vào ngày 17/10. Được biết, Noor Azman được bổ nhiệm làm Tổng thư ký FAM từ tháng 9/2022, thay thế ông Mohd Saifuddin Abu Bakar.

“Liên quan đến vụ việc với FIFA, Tổng thư ký FAM bị đình chỉ công tác kể từ hôm nay (17/10). Việc đình chỉ nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc”, ông Sivasundaram cho biết.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau khi phát hiện một số tài liệu đăng ký bị làm giả, buộc cơ quan này phải yêu cầu FAM làm rõ tính hợp lệ của hồ sơ các cầu thủ.

Theo tài liệu chính thức có tiêu đề “Notification of the Grounds of the Decision” (Thông báo căn cứ của quyết định) đề ngày 6/10/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định rằng án phạt được ban hành dựa trên vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo hoặc chỉnh sửa tài liệu chính thức.

FIFA cũng đã công bố danh tính 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị liên đới, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel.

Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Khi nào có kết quả kháng cáo của Malaysia?

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, khẳng định đội tuyển chỉ đảm nhận vai trò chuyên môn và vận hành bóng đá, hoàn toàn không liên quan đến công tác hành chính. Trước đó vào ngày 7/10, FAM cho biết một nhân viên đã ‘tải nhầm tài liệu từ phía người môi giới’ thay vì sử dụng hồ sơ chính thức từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD).

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, Rob Friend

Friend nói: “Điều quan trọng là phải xác định rõ vai trò của chúng tôi trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Án phạt của FIFA liên quan đến vấn đề hồ sơ giấy tờ, và về phía đội tuyển quốc gia, chúng tôi không tham gia vào quy trình đó.

Rõ ràng mà nói, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xác định những cầu thủ đủ tiềm năng. Khi hồ sơ của họ được FIFA phê duyệt và quá trình đăng ký hoàn tất, họ mới đủ điều kiện để được triệu tập, chỉ đơn giản như vậy”.

Trong khi đó, luật sư Serge Vittoz, người đang dẫn đầu quá trình kháng cáo của FAM, cho biết Ủy ban Kháng cáo của FIFA dự kiến sẽ công bố phán quyết vào ngày 30/10.

“Quyết định có thể sẽ được thông báo tới các bên ngay trong ngày hoặc không lâu sau đó. Nếu các cầu thủ không đồng ý với kết quả, họ có quyền đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”, Vittoz cho biết.

Nếu thua kiện, Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua trong hai chiến thắng trước ĐT Việt Nam (4-0) vào ngày 10/6 và Nepal (2-0) vào ngày 25/3. Điều đó sẽ kéo theo xáo trộn lớn cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Hiện tại, “Hổ Mã Lai” đang dẫn đầu với 12 điểm, hơn ĐT Việt Nam 3 điểm.