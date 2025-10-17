ĐT Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ: Dọa kiện lên CAS, sao La Liga khốn khổ

⚡ Bóng đá Malaysia chao đảo vì án phạt

Bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng sau khi FIFA chính thức tuyên án phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia vì giả mạo giấy tờ quốc tịch.

ĐT Malaysia bị phạt vì sử dụng 7 cầu thủ có giấy tờ không phù hợp

Theo phán quyết ban hành ngày 6/10/2025, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66,5 triệu đồng) và cấm thi đấu trong 12 tháng.

FIFA khẳng định các tài liệu điều tra cho thấy 7 cầu thủ này không có gốc gác người Malaysia, hoàn toàn trái với thông tin trong hồ sơ nhập tịch.

💢 Facundo Garces bị CLB Alaves “lạnh nhạt”

Ngay sau khi án phạt của LĐBĐ Thế giới (FIFA) được công bố, CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) đã ra quyết định tạm đình chỉ thi đấu với trung vệ Facundo Garces, người vừa gia nhập đội bóng đầu mùa giải năm nay. Garces sinh tại Argentina, là một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA nêu tên.

Ban đầu, Alaves chỉ đình chỉ tạm thời để “chờ làm rõ tình hình”. Tuy nhiên, khi nhận thấy khả năng FAM thắng kháng cáo rất thấp, CLB này đã xóa tên Garces khỏi danh sách cầu thủ trên trang chủ.

Facundo Garces khốn đốn vì quyết định đá cho ĐT Malaysia

Động thái đó khiến dư luận dậy sóng: nhiều người cho rằng Alaves đối xử quá phũ phàng với trung vệ 26 tuổi, thậm chí có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng để tránh rắc rối về lương và hình ảnh.

Hiện hợp đồng của Garces với Alaves còn hạn đến năm 2028. Nếu CLB chấp nhận giữ anh lại sau khi án treo kết thúc, Garces vẫn có thể thi đấu cho đội thêm hai năm nữa.

Trái lại, Imanol Machuca, một cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia, dù cũng bị cấm 12 tháng nhưng vẫn được CLB Velez Sarsfield (Argentina) giữ tên trong danh sách thi đấu.

⚖️ FAM “tuyên chiến” với FIFA: Dọa kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)

Theo kênh Astro Arena, nếu đơn kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ, liên đoàn này sẽ đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Quyết định này khiến giới chuyên môn lo ngại Malaysia có thể rơi vào vòng xoáy cấm thi đấu kéo dài, tương tự như trường hợp Timor Leste từng gặp phải.

Malaysia bị phạt vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ với ĐT Việt Nam

Trong buổi họp báo ngày 15/10, quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi khẳng định: “Chúng tôi đã đệ đơn kháng cáo với hy vọng nhận được kết quả tích cực. Đội ngũ pháp lý của FAM gồm nhiều chuyên gia quốc tế am hiểu luật bóng đá toàn cầu. Đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi và mọi bước đi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, không vội vàng hay bị áp lực chi phối”.

Theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, hành vi làm giả hoặc chỉnh sửa tài liệu chính thức là vi phạm nghiêm trọng. Do đó, nếu kháng cáo thất bại và FAM tiếp tục kiện lên CAS, Malaysia có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động bóng đá quốc tế dài hạn.