Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Cầu thủ giàu nhất thế giới có thể mua đứt MU và bài toán khó của tỷ phú Ratcliffe

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cựu sao trẻ Chelsea có quyền thừa kế khối tài sản 15 tỷ bảng, có thể mua MU dễ dàng. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe lại đang đối mặt với vô vàn thách thức.

   

👑 Cầu thủ giàu nhất hành tinh và đam mê sân cỏ lạ lùng

Trong thế giới bóng đá, có một cầu thủ sở hữu khối tài sản vượt xa mọi siêu sao, đó là Faiq Bolkiah. Là cháu trai của Quốc vương Brunei, Bolkiah có thể thừa kế khối tài sản ước tính lên tới 15 tỷ bảng, một con số không thể đo đếm. Anh từng có thời gian ăn tập tại các học viện danh tiếng của Southampton và Chelsea, sau đó là 4 năm ở Leicester City.

Tuy nhiên, thay vì dùng tiền bạc để tận hưởng cuộc sống, cầu thủ 27 tuổi này lại chọn một con đường đầy chông gai để theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Anh hiện đang thi đấu tại Thái Lan cho CLB Ratchaburi. Điều trớ trêu và đáng ngưỡng mộ đó là với khối tài sản của mình, Bolkiah hoàn toàn có thể tự mình chi ra 5,2 tỷ bảng mà nhà Glazer đang yêu cầu để mua lại Man United một cách dễ dàng.

Faiq Bolkiah được mệnh danh là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới

Faiq Bolkiah được mệnh danh là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới

💰 "Mức giá trên trời" và những tin đồn từ Ả Rập

Câu chuyện của Bolkiah càng làm nổi bật lên bài toán tài chính phức tạp tại Old Trafford. Dù giá trị hiện tại của Man United chỉ ở mức khoảng 2 tỷ bảng, nhà Glazer được cho là đang đòi mức giá cao hơn gấp đôi, dựa trên tiềm năng phát triển trong tương lai như kế hoạch xây sân vận động mới.

Sự bế tắc này càng trở nên nóng hơn khi mới đây, tỷ phú người Ả Rập Xê Út Turki Al-Sheikh đã đăng đàn tuyên bố rằng một nhà đầu tư mới đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao để mua lại CLB. Dù sau đó ông đã đính chính mình không phải là nhà đầu tư, nhưng tin tức này cho thấy "Quỷ đỏ" vẫn là một thỏi nam châm thu hút các thế lực tài chính toàn cầu.

Nhà Glazer đã sở hữu Manchester United kể từ năm 2005

Nhà Glazer đã sở hữu Manchester United kể từ năm 2005

Bài toán của Sir Jim Ratcliffe: Tái thiết 3 năm và quyền lực hạn chế

Giữa bối cảnh đó, người hâm mộ lại càng nhìn vào tình thế khó khăn của đồng sở hữu mới, Sir Jim Ratcliffe. Dù đã chi ra 1,25 tỷ bảng để sở hữu 28,9% cổ phần, ông vẫn chỉ là một cổ đông thiểu số và phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trong một phát biểu gần đây, Sir Jim đã cho thấy lập trường cứng rắn và một tầm nhìn dài hạn. Ông khẳng định đã cho HLV Ruben Amorim một lộ trình ba năm để chứng tỏ giá trị, và sẽ từ chối nếu nhà Glazer yêu cầu ông sa thải vị chiến lược gia này sớm hơn.

Sir Jim Ratcliffe nắm giữ 28,9% cổ phần của Man Utd

Sir Jim Ratcliffe nắm giữ 28,9% cổ phần của Man Utd

Phát biểu này cho thấy hai điều: Tầm nhìn dài hạn của Ratcliffe muốn xây dựng một dự án bền vững, không "ăn xổi" như trước. Sự khẳng định quyền lực dù chỉ là cổ đông thiểu số, ông muốn toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn.

Đây là một ván cờ đầy rủi ro. Sir Jim Ratcliffe không có con đường dễ dàng như Faiq Bolkiah. Ông phải vừa vực dậy một đội bóng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, vừa phải đối phó với một cấu trúc thượng tầng phức tạp và một di sản nợ nần khổng lồ mà nhà Glazer để lại.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2025 15:14 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN