Cầu thủ giàu nhất thế giới có thể mua đứt MU và bài toán khó của tỷ phú Ratcliffe

👑 Cầu thủ giàu nhất hành tinh và đam mê sân cỏ lạ lùng

Trong thế giới bóng đá, có một cầu thủ sở hữu khối tài sản vượt xa mọi siêu sao, đó là Faiq Bolkiah. Là cháu trai của Quốc vương Brunei, Bolkiah có thể thừa kế khối tài sản ước tính lên tới 15 tỷ bảng, một con số không thể đo đếm. Anh từng có thời gian ăn tập tại các học viện danh tiếng của Southampton và Chelsea, sau đó là 4 năm ở Leicester City.

Tuy nhiên, thay vì dùng tiền bạc để tận hưởng cuộc sống, cầu thủ 27 tuổi này lại chọn một con đường đầy chông gai để theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Anh hiện đang thi đấu tại Thái Lan cho CLB Ratchaburi. Điều trớ trêu và đáng ngưỡng mộ đó là với khối tài sản của mình, Bolkiah hoàn toàn có thể tự mình chi ra 5,2 tỷ bảng mà nhà Glazer đang yêu cầu để mua lại Man United một cách dễ dàng.

Faiq Bolkiah được mệnh danh là cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới

💰 "Mức giá trên trời" và những tin đồn từ Ả Rập

Câu chuyện của Bolkiah càng làm nổi bật lên bài toán tài chính phức tạp tại Old Trafford. Dù giá trị hiện tại của Man United chỉ ở mức khoảng 2 tỷ bảng, nhà Glazer được cho là đang đòi mức giá cao hơn gấp đôi, dựa trên tiềm năng phát triển trong tương lai như kế hoạch xây sân vận động mới.

Sự bế tắc này càng trở nên nóng hơn khi mới đây, tỷ phú người Ả Rập Xê Út Turki Al-Sheikh đã đăng đàn tuyên bố rằng một nhà đầu tư mới đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao để mua lại CLB. Dù sau đó ông đã đính chính mình không phải là nhà đầu tư, nhưng tin tức này cho thấy "Quỷ đỏ" vẫn là một thỏi nam châm thu hút các thế lực tài chính toàn cầu.

Nhà Glazer đã sở hữu Manchester United kể từ năm 2005

⏳ Bài toán của Sir Jim Ratcliffe: Tái thiết 3 năm và quyền lực hạn chế

Giữa bối cảnh đó, người hâm mộ lại càng nhìn vào tình thế khó khăn của đồng sở hữu mới, Sir Jim Ratcliffe. Dù đã chi ra 1,25 tỷ bảng để sở hữu 28,9% cổ phần, ông vẫn chỉ là một cổ đông thiểu số và phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trong một phát biểu gần đây, Sir Jim đã cho thấy lập trường cứng rắn và một tầm nhìn dài hạn. Ông khẳng định đã cho HLV Ruben Amorim một lộ trình ba năm để chứng tỏ giá trị, và sẽ từ chối nếu nhà Glazer yêu cầu ông sa thải vị chiến lược gia này sớm hơn.

Sir Jim Ratcliffe nắm giữ 28,9% cổ phần của Man Utd

Phát biểu này cho thấy hai điều: Tầm nhìn dài hạn của Ratcliffe muốn xây dựng một dự án bền vững, không "ăn xổi" như trước. Sự khẳng định quyền lực dù chỉ là cổ đông thiểu số, ông muốn toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn.

Đây là một ván cờ đầy rủi ro. Sir Jim Ratcliffe không có con đường dễ dàng như Faiq Bolkiah. Ông phải vừa vực dậy một đội bóng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, vừa phải đối phó với một cấu trúc thượng tầng phức tạp và một di sản nợ nần khổng lồ mà nhà Glazer để lại.