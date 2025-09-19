Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Casemiro tính đường "đào thoát" khỏi MU, tái hợp Ronaldo ở Al Nassr

Sự kiện: Manchester United Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo
Sau khởi đầu thảm họa của MU, Casemiro đang cân nhắc rời Old Trafford. Lời đề nghị từ Al Nassr và cơ hội tái hợp Ronaldo là lối thoát hấp dẫn.

   

📉 Khủng hoảng không phanh tại Old Trafford

Tiền vệ Casemiro đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp, và nguyên nhân chính đến từ cuộc khủng hoảng không có dấu hiệu dừng lại tại Manchester United. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của Premier League, đội quân của HLV Ruben Amorim đang ở trong một tình thế vô cùng mong manh.

Với chỉ 1 chiến thắng, 1 trận hòa và tới 2 thất bại, "Quỷ đỏ" đã bị nhấn chìm xuống nửa dưới bảng xếp hạng, thậm chí áp sát khu vực nguy hiểm. Chuỗi thành tích thảm họa này đã gióng lên hồi chuông báo động, và nó được cho là đang tác động mạnh mẽ đến tâm lý của một nhà vô địch như Casemiro.

"Quỷ đỏ" bị nhấn chìm xuống nửa dưới bảng xếp hạng

"Quỷ đỏ" bị nhấn chìm xuống nửa dưới bảng xếp hạng

🤝 Lời mời gọi từ Ả Rập: Tái hợp Cristiano Ronaldo

Giữa lúc tương lai tại Anh trở nên bất ổn, một lời đề nghị hấp dẫn đã xuất hiện từ Ả Rập Xê Út. CLB Al Nassr được cho là đang dẫn đầu cuộc đua và mơ về một cuộc tái hợp lịch sử giữa Casemiro và người đồng đội cũ vĩ đại, Cristiano Ronaldo.

Sức hút không chỉ đến từ một "lời đề nghị tài chính khó từ chối", mà còn từ viễn cảnh được chơi bóng cùng CR7 trong một dự án đầy tham vọng và ít áp lực hơn. Đây là một lối thoát đầy sức nặng, đặc biệt với một cầu thủ đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp đỉnh cao.

Lời mời gọi của CR7 có thể sẽ khiến Casemiro suy nghĩ lại về tương lai ở MU

Lời mời gọi của CR7 có thể sẽ khiến Casemiro suy nghĩ lại về tương lai ở MU

🤔 Thế khó của Casemiro: Lòng trung thành và tham vọng cuối sự nghiệp

Cá nhân tiền vệ người Brazil đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Một mặt, anh vẫn được xem là một biểu tượng và thủ lĩnh tinh thần của các CĐV tại Old Trafford. Mặt khác, ở tuổi 33 và hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, anh hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để có một bản hợp đồng lớn và một thử thách mới. Việc tiếp tục ở lại một đội bóng đang trong giai đoạn hỗn loạn có thể không phải là lựa chọn hấp dẫn cho một cầu thủ đã 5 lần vô địch Champions League.

Liệu MU sẽ cắt lỗ trước khi Casemiro hết hợp đồng vào hè 2026?

Liệu MU sẽ cắt lỗ trước khi Casemiro hết hợp đồng vào hè 2026?

⚖️ Bài toán của Man United: Giữ lại thủ lĩnh hay "cắt lỗ"?

Ban lãnh đạo Man United cũng ở trong một tình thế lưỡng lự. Họ công khai mong muốn giữ lại Casemiro vì đẳng cấp và sự ổn định mà anh mang lại. Tuy nhiên, về mặt kinh doanh, việc bán đi một cầu thủ 33 tuổi, đang hưởng lương rất cao để thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể là một nước đi hợp lý về mặt tài chính.

Trong khi CLB còn đang do dự, đồng hồ vẫn đang điểm. Với cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết và lời mời gọi hấp dẫn từ Al-Nassr, viễn cảnh Casemiro nói lời chia tay "Nhà hát của những Giấc mơ" vào mùa hè tới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Theo Minh Nhật

Nguồn: [Link nguồn]

19/09/2025 14:53 PM (GMT+7)
