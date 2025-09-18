"Tối hậu thư" cho HLV Amorim ở MU và 5 ứng viên sẵn sàng thay thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Sporting CP vs Kairat
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester City vs Napoli
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

"Tối hậu thư" cho HLV Amorim ở MU và 5 ứng viên sẵn sàng thay thế

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau thảm bại derby, HLV Ruben Amorim đối mặt "tối hậu thư" 3 trận để cứu ghế. Danh sách 5 HLV thay thế tiềm năng đã được lập ra.

   

📉 Khủng hoảng không lối thoát: Những con số biết nói

Áp lực đang đè nặng lên HLV Ruben Amorim sau khởi đầu mùa giải thảm hại của Manchester United. Thất bại 0-3 tâm phục khẩu phục trước Manchester City cuối tuần qua chỉ là đỉnh điểm của một chuỗi thành tích đáng báo động. Những con số thống kê đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về cuộc khủng hoảng.

Mùa giải 2025-26 "Quỷ đỏ" chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận, tụt xuống vị trí thứ 14. Nếu tính thành tích kể từ khi nắm quyền 10 tháng trước, Amorim chỉ có vỏn vẹn 8 chiến thắng sau 31 trận tại Premier League (tỷ lệ thắng chỉ 25.8%). Ở mùa giải 2024-25 “Quỷ đỏ” kết thúc ở vị trí thứ 15, thành tích tệ nhất của họ trong 51 năm.

Thành tích của "Quỷ đỏ" hiện tại mới chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận, tụt xuống vị trí thứ 14

Thành tích của "Quỷ đỏ" hiện tại mới chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận, tụt xuống vị trí thứ 14

"Tối hậu thư" 3 trận 

Dù ban lãnh đạo INEOS công khai ủng hộ, nhưng theo tờ Mirror, họ đã ra một "tối hậu thư" ngầm cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tương lai của ông sẽ được đánh giá lại sau 3 trận đấu tới, bao gồm các cuộc đối đầu với Chelsea (sân nhà), Brentford (sân khách) và Sunderland (sân nhà).

Đây là một giai đoạn bản lề, bởi ngay sau đó sẽ là chuyến làm khách đầy bão táp đến sân Anfield của đại kình địch Liverpool. Nếu không có sự cải thiện rõ rệt, một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cần nhớ rằng, ban lãnh đạo cũng từng đưa ra những lời đảm bảo tương tự cho Erik ten Hag ở mùa giải trước, ngay trước khi sa thải ông một cách đột ngột.

🗣️ Phát biểu thách thức của Amorim: "Không đổi, hãy thay người!"

Đối mặt với áp lực ngàn cân, HLV Amorim không hề tỏ ra nao núng. Thay vào đó, ông đã có một phát biểu đầy thách thức, cho thấy sự kiên định đến cùng với triết lý của mình."Tôi sẽ không thay đổi", Amorim tuyên bố. "Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, các vị phải thay người". Đây được xem là một lời tuyên bố thẳng thừng gửi đến ban lãnh đạo: hoặc tin tưởng ông tuyệt đối, hoặc sa thải ông.

HLV Amorim vẫn kiên định đến cùng với triết lý của mình trước sức ép từ BLĐ Man Utd

HLV Amorim vẫn kiên định đến cùng với triết lý của mình trước sức ép từ BLĐ Man Utd

📝 5 ứng cử viên trên "ghế nóng"

Trong bối cảnh tương lai của Amorim bất ổn, một danh sách gồm 5 ứng cử viên tiềm năng đã được lập ra, bao gồm: Oliver Glasner (HLV Crystal Palace), Gareth Southgate (cựu HLV tuyển Anh), Marco Silva (HLV Fulham), Andoni Iraola (HLV Bournemouth), Mauricio Pochettino (HLV trưởng ĐT Mỹ)

Với một HLV không chịu thỏa hiệp và một danh sách các ứng viên đã sẵn sàng, những ngày của Ruben Amorim tại Old Trafford dường như đang được đếm ngược.

5 ứng cử viên tiềm năng có thể ngồi vào ghế nóng thay thế HLV Amorim.

5 ứng cử viên tiềm năng có thể ngồi vào ghế nóng thay thế HLV Amorim.

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ
Dàn sao MU không còn tin Amorim, kịch bản "bay ghế" sau chuỗi đại chiến Big 6
Dàn sao MU không còn tin Amorim, kịch bản "bay ghế" sau chuỗi đại chiến Big 6

Số phận của HLV Ruben Amorim ở MU có thể được định đoạt ngay sau trận đấu cuối cùng trong chuỗi "đại chiến Big 6 Ngoại hạng Anh".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 12:31 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN