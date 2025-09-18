"Tối hậu thư" cho HLV Amorim ở MU và 5 ứng viên sẵn sàng thay thế

📉 Khủng hoảng không lối thoát: Những con số biết nói

Áp lực đang đè nặng lên HLV Ruben Amorim sau khởi đầu mùa giải thảm hại của Manchester United. Thất bại 0-3 tâm phục khẩu phục trước Manchester City cuối tuần qua chỉ là đỉnh điểm của một chuỗi thành tích đáng báo động. Những con số thống kê đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về cuộc khủng hoảng.

Mùa giải 2025-26 "Quỷ đỏ" chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận, tụt xuống vị trí thứ 14. Nếu tính thành tích kể từ khi nắm quyền 10 tháng trước, Amorim chỉ có vỏn vẹn 8 chiến thắng sau 31 trận tại Premier League (tỷ lệ thắng chỉ 25.8%). Ở mùa giải 2024-25 “Quỷ đỏ” kết thúc ở vị trí thứ 15, thành tích tệ nhất của họ trong 51 năm.

Thành tích của "Quỷ đỏ" hiện tại mới chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận, tụt xuống vị trí thứ 14

⏳ "Tối hậu thư" 3 trận

Dù ban lãnh đạo INEOS công khai ủng hộ, nhưng theo tờ Mirror, họ đã ra một "tối hậu thư" ngầm cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tương lai của ông sẽ được đánh giá lại sau 3 trận đấu tới, bao gồm các cuộc đối đầu với Chelsea (sân nhà), Brentford (sân khách) và Sunderland (sân nhà).

Đây là một giai đoạn bản lề, bởi ngay sau đó sẽ là chuyến làm khách đầy bão táp đến sân Anfield của đại kình địch Liverpool. Nếu không có sự cải thiện rõ rệt, một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cần nhớ rằng, ban lãnh đạo cũng từng đưa ra những lời đảm bảo tương tự cho Erik ten Hag ở mùa giải trước, ngay trước khi sa thải ông một cách đột ngột.

🗣️ Phát biểu thách thức của Amorim: "Không đổi, hãy thay người!"

Đối mặt với áp lực ngàn cân, HLV Amorim không hề tỏ ra nao núng. Thay vào đó, ông đã có một phát biểu đầy thách thức, cho thấy sự kiên định đến cùng với triết lý của mình."Tôi sẽ không thay đổi", Amorim tuyên bố. "Khi tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, các vị phải thay người". Đây được xem là một lời tuyên bố thẳng thừng gửi đến ban lãnh đạo: hoặc tin tưởng ông tuyệt đối, hoặc sa thải ông.

HLV Amorim vẫn kiên định đến cùng với triết lý của mình trước sức ép từ BLĐ Man Utd

📝 5 ứng cử viên trên "ghế nóng"

Trong bối cảnh tương lai của Amorim bất ổn, một danh sách gồm 5 ứng cử viên tiềm năng đã được lập ra, bao gồm: Oliver Glasner (HLV Crystal Palace), Gareth Southgate (cựu HLV tuyển Anh), Marco Silva (HLV Fulham), Andoni Iraola (HLV Bournemouth), Mauricio Pochettino (HLV trưởng ĐT Mỹ)

Với một HLV không chịu thỏa hiệp và một danh sách các ứng viên đã sẵn sàng, những ngày của Ruben Amorim tại Old Trafford dường như đang được đếm ngược.

5 ứng cử viên tiềm năng có thể ngồi vào ghế nóng thay thế HLV Amorim.