Ferdinand lo lắng cho Sesko, cảnh báo MU nguy cơ khó trở lại Cúp C1

😞 Nỗi thất vọng sau derby Manchester

Man Utd tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua 0-3 trước Man City ngay sau giai đoạn thi đấu quốc tế. Đây là cú ngã đau với thầy trò Ruben Amorim, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vừa mới có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trước tân binh Burnley.

MU lép vế hoàn toàn trong trận derby Manchester

HLV Amorim vẫn khẳng định sẽ kiên định với triết lý bóng đá đã được BLĐ hậu thuẫn mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, màn trình diễn bạc nhược trước kình địch cùng thành phố khiến nhiều huyền thoại của “Quỷ đỏ” phải lên tiếng, trong đó có Rio Ferdinand.

⚽ Rio Ferdinand chỉ ra nỗi lo với Sesko

Trên podcast Rio Ferdinand Presents, cựu trung vệ người Anh đặc biệt bày tỏ sự quan ngại về tân binh Benjamin Sesko.

Tân binh Benjamin Sesko mờ nhạt trên hàng công

“Người khiến tôi lo lắng là Sesko. Cậu ấy chẳng có cơ hội nào, không được trao thời cơ, chẳng có gì được tạo ra cho cậu ấy. Một tiền đạo mới đến CLB, được đá chính thì phải nghĩ đến việc tạo cơ hội cho cậu ấy dứt điểm. Đây là điều cần phải được giải quyết ngay lập tức”, Ferdinand thẳng thắn chia sẻ.

Huyền thoại MU cũng mô tả cảm giác “chán nản” khi chứng kiến đội bóng cũ thi đấu: “Cách chúng ta để đối thủ thoải mái ghi bàn, tạo cơ hội - quá yếu ớt, mềm yếu, không có chút sức sống nào. Hiệp một pressing ổn, có lúc giữ bóng, nhưng vào 1/3 cuối sân thì hoàn toàn không có sáng tạo. Thiếu Bruno Fernandes, tôi tự hỏi ai sẽ tạo ra khác biệt?”.

🛡️ Hàng thủ là điểm yếu lớn nhất

Không chỉ hàng công thiếu sáng tạo, Ferdinand còn nhấn mạnh vấn đề nghiêm trọng hơn đến từ hệ thống phòng ngự.

“Hàng thủ mới là điều đáng lo nhất. Tôi từng khen các hậu vệ mùa này, nhưng trong trận vừa rồi, nó chẳng khác nào dao nóng cắt bơ. Quá dễ dàng”, anh nói.

Ferdinand còn chỉ ra Luke Shaw đang ở “100% phong độ tệ nhất mùa này” và cho rằng sự xuất hiện của Harry Maguire cũng không thể giúp MU thoát khỏi thế trận lép vế.

🎯 Hy vọng dự cúp châu Âu mong manh

Hiện tại, Man Utd chỉ đứng thứ 14 trên BXH Premier League. Sau khi không được góp mặt ở đấu trường châu Âu mùa này vì cán đích thứ 15 mùa trước, “Quỷ đỏ” còn sớm bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby - đội bóng đang chật vật ở League Two.

Amorim và học trò đối diện viễn cảnh xa rời Champions League

Với tình hình hiện tại, Ferdinand thẳng thắn: “Nếu giờ bạn hỏi tôi MU sẽ kết thúc ở đâu, tôi sẽ nói có lẽ hạng 6 hoặc 7, và tôi sẽ thấy hài lòng với điều đó mùa này. Nhưng hiện tại, ngay cả điều đó cũng có vẻ là một mục tiêu xa vời”.

Thậm chí, theo Daily Mail Sport, siêu máy tính Opta còn đưa ra dự báo gây sốc: khả năng MU xuống hạng còn cao hơn khả năng cán đích trong top 4 vào tháng Năm tới.

Với giọng điệu chua chát của Ferdinand, cùng những con số “bi quan” từ Opta, rõ ràng hành trình của Man Utd mùa này hứa hẹn còn đầy giông bão, và mục tiêu trở lại Champions League đang ngày càng xa vời.