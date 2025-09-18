Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU bị rò rỉ thông tin mật: Tỷ phú Ratcliffe nổi giận, quyết truy tìm "gián điệp"

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

Một số thông tin mật trong nội bộ MU đang bị rò rỉ và đó là điều chủ tịch Ratcliffe rất không hài lòng.

Nhiều sao Man United khó chịu với sơ đồ của Amorim

Cách đây không lâu, tờ Daily Mail của Anh tiết lộ nội bộ của Man United sớm có dấu hiệu lục đục. Một số cầu thủ cảm thấy không thoải mái với sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Ruben Amorim ngay từ lúc ông thầy này tiếp quản đội bóng hồi tháng 10 năm ngoái.

Báo chí Anh tiết lộ nhiều cầu thủ MU đang không hài lòng với chiến thuật của Amorim

Nguồn tin cho biết một số cầu thủ chưa bao giờ thích lối chơi này. Ngay cả Bruno Fernandes, đồng hương của Amorim cũng cảm thấy khó chịu bởi không được chơi vị trí sở trường. Thay vì được thi đấu sau tiền đạo cắm, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang được kéo xuống làm tiền vệ trung tâm.

Ngoài Bruno Fernandes, Amad Diallo, Diogo Dalot, Luke Shaw, Mason Mount, Kobbie Mainoo cũng đang phải thi đấu trái sở trường. Harry Maguire, Casemiro và một số cầu thủ khác cũng không được thoải mái khi phải ngồi ghế dự bị.

Một số ý kiến cho rằng chính điều đó khiến cho Man United thi đấu không tốt trong thời gian qua. Dưới thời Amorim, họ mới chỉ thắng được 8 trận tại Ngoại hạng Anh "giúp" ông thầy người Bồ Đào Nha trở thành HLV có tỉ lệ thắng thấp nhất tại Man United kể từ... chiến tranh thế giới thứ hai.

Ban lãnh đạo MU nổi giận vì "gián điệp"

Trước những thông tin kể trên, ban lãnh đạo Man United, đặc biệt là chủ tịch Jim Ratcliffe cực kỳ tức giận. Nguyên nhân là bởi đây là những thông tin mật, chỉ những nhân viên làm việc tại CLB mới có thể biết được. Có những câu chuyện cần được giữ kín để tránh xung đột giữa các bên.

Chủ tịch Ratcliffe đang rất bực với những thông tin nội bộ&nbsp;bị rò rỉ

Phóng viên Graeme Bailey tiết lộ thêm về câu chuyện này trong buổi phỏng vấn mới đây. "Chủ tịch Jim Ratcliffe cùng ban lãnh đạo đội bóng đang cực kỳ tức giận với những thông tin bị rò rỉ gần đây trên các mặt báo. Câu chuyện về việc các cầu thủ không thoải mái với chiến thuật của Amorim đáng lẽ phải là chuyện tuyệt mật.

Họ đã yêu cầu tất cả giữ kín để có thời gian giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, những tin tức bị rò rỉ đã phá hỏng mọi nỗ lực của họ".

Nguồn tin cũng cho biết ban lãnh đạo xác nhận đội bóng đang muốn xây dựng lại nên không ngại những kết quả không tốt. Tuy nhiên, những thông tin kiểu như thế này sẽ khiến ban lãnh đạo gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, Man United đang điều tra nội bộ để tìm ra "gián điệp" và sẽ xử lý triệt để vấn đề này.

18/09/2025 09:21 AM (GMT+7)
