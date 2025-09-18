Cunha báo tin vui cho Amorim, có kịp cùng MU đấu Chelsea?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Sporting CP vs Kairat
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester City vs Napoli
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Cunha báo tin vui cho Amorim, có kịp cùng MU đấu Chelsea?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quá trình hồi phục của Matheus Cunha đã có bước tiến lớn. Liệu cầu thủ này có kịp bình phục đấu Chelsea?

   

Cunha gửi tin hiệu tích cực

Trong trận derby Manchester diễn ra cuối tuần trước, người hâm mộ "Quỷ đỏ" cực kỳ tiếc nuối vì Matheus Cunha không thể thi đấu. Tiền đạo người Brazil bất ngờ dính chấn thương ngay trước đợt tập trung ĐTQG tháng 9 và chưa thể hồi phục kịp.

Quá trình bình phục của Cunha đã có bước tiến lớn

Quá trình bình phục của Cunha đã có bước tiến lớn

Thiếu vắng một trong ba mũi nhọn trên hàng công, Ruben Amorim buộc phải đẩy Amad Diallo lên đá tiền đạo cánh phải trong khi Mbeumo được chuyển sang đá trái. Với đội hình có phần chắp vá, MU không thể chống lại sức mạnh của Man City. Họ không có nhiều đường bóng nguy hiểm bởi thiếu đi cầu nối mang tên Matheus Cunha.

Theo tin mới nhất từ Man United, tiền đạo người Brazil đã bắt đầu tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo. Đây là bước tiến lớn trong quá trình điều trị của cầu thủ này. Trước đó, nguồn tin thân cận với CLB cũng cho biết chấn thương của Cunha không đáng ngại như chẩn đoán ban đầu và cầu thủ này đang chạy đua với thời gian để sớm trở lại.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Cunha vẫn vắng mặt trong trận đấu với Chelsea vào cuối tuần này (23h30, 20/9). Cầu thủ này vẫn cần ít nhất 1 tuần nữa để hoàn toàn khỏe mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc Ruben Amorim vẫn chưa có được bộ ba tấn công tốt nhất. Đó sẽ là bài toán cần ông thầy người Bồ Đào Nha giải quyết sớm.

Ruben Neves từ chối MU

Theo Daily Briefing, Ruben Neves không có ý định gia hạn hợp đồng với Al Hilal. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ có quyền đàm phán với bất kỳ đội bóng nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Nguồn tin cho biết Amorim đang rất muốn có sự phục vụ của tiền vệ này để bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Wolves sớm đưa ra quyết định và tiết lộ với kênh Sport TV của Bồ Đào Nha. Ý định của Ruben Neves là trở lại Porto, đội bóng thời thơ ấu để giành danh hiệu cùng đội bóng này. 

"Như tôi từng chia sẻ, tôi sẽ trở lại Porto, không phải để dưỡng già, mà là để giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ và có thể cạnh tranh danh hiệu. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi mới chỉ 28 tuổi và cảm thấy rất sung sức. Tôi chưa từng được vô địch cùng Porto. Đại gia đình của tôi có hơn 60 người và tất cả đều là CĐV của đội bóng. Tôi từng nhiều lần chứng kiến Porto vô địch và tôi muốn trở thành một phần trong số đó". 

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ
"Tối hậu thư" cho HLV Amorim ở MU và 5 ứng viên sẵn sàng thay thế
"Tối hậu thư" cho HLV Amorim ở MU và 5 ứng viên sẵn sàng thay thế

Sau thảm bại derby, HLV Ruben Amorim đối mặt "tối hậu thư" 3 trận để cứu ghế. Danh sách 5 HLV thay thế tiềm năng đã được lập ra.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 16:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN