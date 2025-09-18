Cunha báo tin vui cho Amorim, có kịp cùng MU đấu Chelsea?

Cunha gửi tin hiệu tích cực

Trong trận derby Manchester diễn ra cuối tuần trước, người hâm mộ "Quỷ đỏ" cực kỳ tiếc nuối vì Matheus Cunha không thể thi đấu. Tiền đạo người Brazil bất ngờ dính chấn thương ngay trước đợt tập trung ĐTQG tháng 9 và chưa thể hồi phục kịp.

Quá trình bình phục của Cunha đã có bước tiến lớn

Thiếu vắng một trong ba mũi nhọn trên hàng công, Ruben Amorim buộc phải đẩy Amad Diallo lên đá tiền đạo cánh phải trong khi Mbeumo được chuyển sang đá trái. Với đội hình có phần chắp vá, MU không thể chống lại sức mạnh của Man City. Họ không có nhiều đường bóng nguy hiểm bởi thiếu đi cầu nối mang tên Matheus Cunha.

Theo tin mới nhất từ Man United, tiền đạo người Brazil đã bắt đầu tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo. Đây là bước tiến lớn trong quá trình điều trị của cầu thủ này. Trước đó, nguồn tin thân cận với CLB cũng cho biết chấn thương của Cunha không đáng ngại như chẩn đoán ban đầu và cầu thủ này đang chạy đua với thời gian để sớm trở lại.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Cunha vẫn vắng mặt trong trận đấu với Chelsea vào cuối tuần này (23h30, 20/9). Cầu thủ này vẫn cần ít nhất 1 tuần nữa để hoàn toàn khỏe mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc Ruben Amorim vẫn chưa có được bộ ba tấn công tốt nhất. Đó sẽ là bài toán cần ông thầy người Bồ Đào Nha giải quyết sớm.

Ruben Neves từ chối MU

Theo Daily Briefing, Ruben Neves không có ý định gia hạn hợp đồng với Al Hilal. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ có quyền đàm phán với bất kỳ đội bóng nào ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Nguồn tin cho biết Amorim đang rất muốn có sự phục vụ của tiền vệ này để bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Wolves sớm đưa ra quyết định và tiết lộ với kênh Sport TV của Bồ Đào Nha. Ý định của Ruben Neves là trở lại Porto, đội bóng thời thơ ấu để giành danh hiệu cùng đội bóng này.

"Như tôi từng chia sẻ, tôi sẽ trở lại Porto, không phải để dưỡng già, mà là để giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ và có thể cạnh tranh danh hiệu. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi mới chỉ 28 tuổi và cảm thấy rất sung sức. Tôi chưa từng được vô địch cùng Porto. Đại gia đình của tôi có hơn 60 người và tất cả đều là CĐV của đội bóng. Tôi từng nhiều lần chứng kiến Porto vô địch và tôi muốn trở thành một phần trong số đó".