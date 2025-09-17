MU công bố doanh thu kỷ lục 666,5 triệu bảng bất chấp phong độ sa sút

💰MU công bố doanh thu kỷ lục

Mùa trước, MU chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh, thứ hạng thấp nhất kể từ mùa giải 1973/74 mà họ phải xuống hạng. Tuy nhiên, nhờ bản hợp đồng tài trợ trước ngực áo kéo dài 5 năm với Snapdragon, doanh thu thương mại của “Quỷ đỏ” đã đạt kỷ lục 333,3 triệu bảng. Bên cạnh đó, doanh thu trong ngày thi đấu cũng tăng vọt lên 160,3 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2025.

MU công bố doanh thu kỷ lục trong báo cáo tài chính mới nhất của CLB

Giám đốc điều hành Omar Berrada của MU khẳng định: “Khi bước vào mùa giải 2025/26, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện CLB trên mọi phương diện. Trên sân cỏ, chúng tôi hài lòng với những bổ sung nhân sự cho cả đội nam lẫn đội nữ trong mùa hè, hướng tới xây dựng tương lai lâu dài. Ngoài sân cỏ, CLB đang thoát khỏi giai đoạn thay đổi cấu trúc và lãnh đạo, với một bộ máy gọn nhẹ hơn để đáp ứng các mục tiêu thể thao và thương mại”.

Dù không đề cập đến khởi đầu kém cỏi của MU trong mùa giải hiện tại, Berrada khẳng định đội bóng đang xây dựng “cho tương lai lâu dài”.

Về tài chính, khoản lỗ 33 triệu bảng của MU trong năm qua đã giảm 70,8% so với con số 113,2 triệu bảng ở mùa trước. Đội chủ sân Old Trafford cũng khẳng định họ vẫn tuân thủ quy định về Lợi nhuận và Bền vững của Premier League cũng như Luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA.

Trước đó vào tháng 1, Deloitte xếp MU đứng thứ 4 thế giới về doanh thu, với 651 triệu bảng ở mùa trước. Ba CLB dẫn đầu lần lượt là Real Madrid (883 triệu bảng), Man City (708 triệu bảng) và ĐKVĐ Champions League PSG (681 triệu bảng).

📈Tình hình tài chính khởi sắc

Chỉ 6 tháng trước, cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe từng cảnh báo MU có nguy cơ “cạn tiền” trước khi năm 2025 khép lại. Tuy nhiên, kế hoạch tái cấu trúc do tập đoàn Ineos triển khai, trong đó có hơn 300 nhân sự bị cắt giảm, đã giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

MU có màn trình diễn đáng thất vọng trên sân cỏ

MU khẳng định kết quả tài chính phản ánh hiệu quả từ những biện pháp thắt chặt chi tiêu, dù không tránh khỏi sự chỉ trích. Ngoài ra, doanh thu trong ngày thi đấu và doanh thu thương mại đều lập kỷ lục, trong đó phần lớn nhờ bản hợp đồng tài trợ áo đấu với Snapdragon.

“Quỷ đỏ” cũng nhấn mạnh EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ), đạt 182,5 triệu bảng, cao nhất trong các CLB châu Âu kể từ sau đại dịch Covid-19. Đây được coi là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các số liệu này tính đến hết tháng 6, chưa bao gồm tác động lớn từ kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi MU chi khoảng 200 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens.

Tiền lương cầu thủ giảm do MU không được dự Champions League, cùng với sự ra đi của một số ngôi sao nhận lương cao. Điều này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái diễn mùa này khi “Quỷ đỏ” không giành suất dự cúp châu Âu.

MU cũng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, bao gồm hoàn tất dự án nâng cấp tòa nhà đội một tại Carrington trị giá 50 triệu bảng đúng tiến độ, sau khi đã cải tạo cơ sở vật chất cho đội nữ. Song song đó, nửa đỏ thành Manchester tiếp tục lên kế hoạch xây mới sân Old Trafford như một phần trong dự án tái phát triển toàn diện khu vực xung quanh.

“Việc tạo ra doanh thu kỷ lục trong một năm đầy thử thách cho thấy sức sống bền bỉ vốn là đặc trưng của Manchester United. Khi các biện pháp cắt giảm chi phí phát huy hiệu quả, tiềm năng cải thiện tài chính là rất lớn, qua đó hỗ trợ ưu tiên hàng đầu là thành công trên sân cỏ”, Berrada nhấn mạnh.

Dù vậy, khoản nợ lịch sử của MU, di sản từ thương vụ thâu tóm bằng đòn bẩy tài chính của gia đình Glazer cách đây 20 năm, vẫn ở mức 650 triệu USD. Tuy nhiên, nhờ tỷ giá đồng bảng, con số quy đổi đã giảm từ 511 triệu bảng xuống 471,9 triệu bảng.

MU cũng phải chi 36,6 triệu bảng cho các “khoản mục đặc biệt”, bao gồm tái cấu trúc CLB và khoản đền bù cho HLV Erik Ten Hag cùng ban huấn luyện cũ.

Tổng chi phí vận hành ở mức 733,6 triệu bảng, giảm 34,9 triệu bảng so với năm trước. Tiền lương giảm 51,5 triệu bảng, xuống còn 313,2 triệu bảng, trong khi các chi phí vận hành khác tăng 21 triệu bảng lên 170,4 triệu bảng, phần lớn do MU chuyển sang mô hình thương mại điện tử mới.