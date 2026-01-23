Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vì sao MU thông báo chia tay Casemiro trước thời hạn hết hợp đồng tới 5 tháng?

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa Đông

MU đã chính thức xác nhận Casemiro sẽ rời CLB vào cuối mùa giải, dù tiền vệ người Brazil vẫn còn nhiều tháng hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

   

Quyết định hợp lý cho cả MU lẫn Casemiro

MU đã xác nhận Casemiro sẽ rời CLB khi hợp đồng của anh đáo hạn vào mùa hè này, sau khi có đề nghị trực tiếp từ chính tiền vệ người Brazil. Trên thực tế, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã đưa ra quyết định từ trước rằng sẽ không gia hạn hay kích hoạt hợp đồng mới với Casemiro và đã thông báo rõ ràng điều này tới cầu thủ 33 tuổi.

Vì sao MU thông báo chia tay Casemiro trước thời hạn hết hợp đồng tới 5 tháng? - 1

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Manchester Evening News (Anh), trong bối cảnh những đồn đoán về tương lai của Casemiro leo thang mạnh mẽ trong những tuần gần đây, anh đã đề nghị MU công khai kế hoạch nhằm “tạo sự minh bạch với bên ngoài”.

Cựu sao Real Madrid muốn tránh những suy đoán sai lệch, đặc biệt là khả năng MU sẽ đề nghị hợp đồng mới hoặc kích hoạt điều khoản gia hạn. Điều này trở nên nhạy cảm trong thời gian qua bởi trong hợp đồng hiện tại có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu Casemiro đá chính 35 trận ở mùa giải này. Tuy nhiên, để chạm mốc đó, anh sẽ phải đá chính toàn bộ số trận còn lại, điều khó có thể xảy ra.

Việc MU thông báo chia tay Casemiro sớm 5 tháng, trước khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 6, giúp tiền vệ người Brazil và ê kíp của anh có thời gian chuẩn bị cho mùa giải tới cũng như lên kế hoạch cho sự nghiệp ở mùa 2026/27, dù trọng tâm của Casemiro vẫn hoàn toàn dành cho MU. Minh chứng rõ ràng là màn trình diễn xuất sắc của anh trong chiến thắng 2-0 của MU trước Man City trong trận derby Manchester hôm 17/1.

MU làm mới tuyến giữa

Quyết định không gia hạn với Casemiro nằm trong kế hoạch đại tu đội hình của MU. Tiền vệ người Brazil được chiêu mộ từ Real Madrid vào mùa hè 2022 với mức phí ban đầu 60 triệu bảng, có thể tăng lên 70 triệu bảng nếu tính cả phụ phí. Anh cũng đang hưởng mức lương khoảng 300.000 bảng/tuần, có thể tăng lên gần 350.000 bảng/tuần nếu MU dự Champions League.

Casemiro đoạt "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong chiến thắng của MU trước&nbsp;Man City

Casemiro đoạt "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong chiến thắng của MU trước Man City

Việc giải phóng quỹ lương lớn này sẽ giúp “Quỷ đỏ” tạo dư địa tài chính để phục vụ kế hoạch tăng cường lực lượng trong mùa hè, trong đó tuyến giữa là khu vực được xác định cần làm mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Casemiro đã ghi 21 bàn sau 146 lần ra sân cho MU.

Chia sẻ về tương lai, cựu sao Real Madrid xúc động nói: “Tôi sẽ mang Manchester United theo mình suốt cả cuộc đời. Ngay từ ngày đầu tiên bước ra sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà giờ đây tôi cùng chia sẻ với các CĐV dành cho CLB đặc biệt này.

Giờ chưa phải lúc để nói lời chia tay; vẫn còn rất nhiều ký ức nữa sẽ được tạo ra trong bốn tháng tới. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều mục tiêu để cùng nhau chiến đấu. Sự tập trung của tôi, như mọi khi, sẽ vẫn là cống hiến tất cả để giúp CLB đạt được thành công”.

Quyết định thông báo sớm của MU được đưa ra trong bối cảnh INEOS, đồng sở hữu MU, đang lên kế hoạch làm mới tuyến giữa của “Quỷ đỏ” bằng hai bản hợp đồng đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Theo tờ Express (Anh), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace) đều nằm trong danh sách mục tiêu của “Quỷ đỏ”, khi đội bóng chủ sân Old Trafford hướng tới việc nâng cấp mạnh mẽ khu trung tuyến.

23/01/2026 01:33 AM (GMT+7)
