Salah trước bước ngoặt sự nghiệp: Có "ngược dòng" được như Casemiro ở MU?

"Đôi chân đã bỏ anh ấy mà đi"

“His legs have just gone” – “Đôi chân đã bỏ anh ấy mà đi”, đó là câu bình luận không muốn nghe nhất của bất kỳ cầu thủ nào tại Anh. Đó là câu nói mang “nghĩa bóng” thường được các BLV dùng để miêu tả về những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao phong độ. Câu nói ấy chẳng khác gì “dấu chấm hết” cho sự nghiệp của cầu thủ ấy.

Theo Carragher, Salah không còn như trước bởi "đôi chân đã bỏ anh ấy mà đi"

Cách đây 2 năm, Fabinho nhận câu nói ấy từ Jamie Carragher và không lâu sau, tiền vệ người Brazil rời Liverpool. Trước đó, Fabinho được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất thế giới. Mới đây, cựu trung vệ của Liverpool lại phải dùng câu nói ấy để nói về Mohamed Salah sau khi “The Kop” thua 1-4 trước PSV tại Champions League.

“Tôi không thích chỉ trích Salah hay Van Dijk bởi những gì họ đã làm cho CLB này là quá tuyệt vời. Thế nhưng, đôi chân đã bỏ họ đi rồi, đặc biệt là Salah”. Đối với một fan cuồng của Liverpool như Carragher, có lẽ ông đã phải ngẫm nghĩ rất nhiều mới nói ra câu đó.

Thật dễ dàng để nhìn ra Salah đang kém đi rất nhiều. Sau nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm đua tranh danh hiệu “Vua phá lưới” của Ngoại hạng Anh, năm nay tiền đạo người Ai Cập tự loại mình khi mới có 4 bàn sau 12 trận. 4 lần ra sân gần nhất, Salah đá đủ 90 phút nhưng không ghi được bàn nào.

Không những vậy, khả năng kiến tạo của Salah cũng đã mai một khi mới chỉ có 2 kiến tạo. Kỹ năng bứt tốc, qua người của tiền đạo người Ai Cập cũng giảm sút đáng kể sau khi cầu thủ này bước sang tuổi 33. Cuối tuần trước, Arne Slot đẩy Salah lên ghế dự bị với lý do “sức khỏe”.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông thầy người Hà Lan nên biến điều đó thành chính thức thay vì tạm thời. Rất ít người còn bảo vệ ý kiến Salah có thể lấy lại phong độ trong thời gian tới.

Bài học từ Casemiro của Man United

Nếu có ai đó hiểu tình cảnh của Salah hiện tại, một trong số đó chắc chắn là Casemiro. Hai người bằng tuổi nhau, đều vươn tới được thành công mà ít người hướng tới được. Phải tới năm 30 tuổi, Casemiro mới hiểu thế nào là “sóng gió cuộc đời”.

Casemiro rất hiểu tình cảnh của Salah vào lúc này

Từ vị thế của nhà vô địch châu Âu, tiền vệ người Brazil biến thành tâm điểm của sự chỉ trích. Bất kỳ sai lầm nào trên sân cũng đều đem mổ xẻ hay dè bỉu. Rất nhiều người nghĩ rằng Casemiro sẽ tháo chạy khỏi MU không chỉ một lần. Thế nhưng, tiền vệ 33 tuổi đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Amorim từng xếp Casemiro ở dưới cùng trong thứ tự ưu tiên ở hàng tiền vệ, kém cả Collyer, cầu thủ sinh năm 2004 đang thi đấu cho West Brom dưới dạng cho mượn. Còn hiện tại, tiền vệ người Brazil là nhân tố không thể thiếu trong hàng tiền vệ của Man United.

Amorim “nâng niu” Casemiro còn hơn cả Bruno Fernandes. Ông thầy người Bồ Đào Nha sẵn sàng để tiền vệ này nghỉ ngơi 30 phút cuối trận bởi Amorim muốn chắc chắn Casemiro có thể thi đấu trong trận tiếp theo. Để làm được điều đó, tiền vệ người Brazil đã thể hiện sự lỳ lợm, quyết tâm và nỗ lực đến cùng.

Theo như Amorim nói “Casemiro đã giành lại được vị trí của mình theo cách đẹp mắt nhất”. Ngoại hạng Anh là cuộc chơi của những kẻ có thực lực dưới những lời nói mỹ miều. Bởi vậy, bạn cần phải chứng minh được thực lực, dù là tân binh hay ông hoàng đi chăng nữa.

Salah có làm được không?

Trở lại câu chuyện của Mohamed Salah, câu hỏi được đặt ra là liệu tiền đạo người Ai Cập có làm được như ông bạn đồng niên ở Man United hay không? Chỉ có Salah mới trả lời được câu hỏi này nhưng hãy nhìn qua những thách thức và cơ hội mà số 11 của Liverpool sẽ phải trải qua.

Điều quan trọng nhất là Salah còn "lửa" để "bùng cháy" không?

Đầu tiên, công việc của Salah và Casemiro hoàn toàn khác nhau. Nếu như tiền vệ người Brazil chỉ cần làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn và phân phối bóng, Salah lại cần phải ghi bàn hoặc kiến tạo. Đó là nhiệm vụ khó hơn hẳn bởi phòng thủ luôn dễ hơn tấn công.

Thứ hai, Salah có còn tinh thần chiến đấu hay không? Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp Casemiro “ngược dòng” thành công là ý chí quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc. Liệu số 11 của Liverpool có còn đủ “lửa” để bùng cháy thêm một lần nữa?

Nếu không, đó cũng là điều dễ hiểu bởi Mohamed Salah đã đạt được tất cả những gì danh giá nhất của đời cầu thủ ở cấp độ CLB. Việc cầu thủ này cảm thấy mệt mỏi ở tuổi 33 cũng là điều dễ hiểu. Còn nếu Salah vẫn chưa bỏ cuộc, tiền đạo người Ai Cập cần bắt đầu màn “ngược dòng” của mình ngay từ bây giờ trước khi quá muộn.

Salah đang ở ngay giữa "khúc cua định mệnh". Nếu để trôi tiếp như hiện tại, tiền đạo người Ai Cập sẽ sớm tạm biệt Ngoại hạng Anh.