Carrick từng thắng Arteta & Pep: MU lạc quan đấu Arsenal, sau đó mới là khó khăn

U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Carrick từng thắng Arteta & Pep: MU lạc quan đấu Arsenal, sau đó mới là khó khăn

Sự kiện: Manchester United MU - Arsenal: Ân oán tương phùng Premier League 2025-26

Michael Carrick đã thắng Guardiola, Emery, cầm hòa Tuchel, và cuối tuần này sẽ cùng MU gặp Arsenal của Arteta (23h30, 25/1), đối thủ mà ông cũng đã từng đánh bại.

   

Bắt bài người khác thì giỏi

Đây là một thực tế “lạ”: Michael Carrick đã chiến thắng trước HLV của 3 đội đang dẫn đầu Premier League lúc này, và cầm hòa đương kim HLV trưởng ĐT Anh. Tất cả những kết quả đó đến chỉ trong 4 trận ông tạm quyền tại MU.

Emery và Carrick cuối năm 2021

Emery và Carrick cuối năm 2021

Ở lần tạm quyền trước diễn ra vào cuối năm 2021, Carrick đưa MU thắng Villarreal 2-0 ở vòng bảng Cúp C1 để phục thù trận chung kết Europa League trước đó nửa năm, cũng như đánh bại Unai Emery trong lần đầu hai HLV đụng độ nhau. Sau đó là trận hòa 1-1 tại Stamford Bridge trước Chelsea của Thomas Tuchel (và MU dẫn bàn trước), trước khi thắng 3-2 tại Old Trafford trước Arsenal của Mikel Arteta.

Trận derby Manchester cuối tuần qua là lần đầu Carrick gặp Pep Guardiola, như vậy trong cả 4 trận đầu tiên đấu những HLV tiếng tăm, Carrick đã bất bại. Đó là chưa kể Middlesbrough của Carrick từng bất ngờ thắng 1-0 trước Chelsea của Mauricio Pochettino ở bán kết lượt đi League Cup 2023/24 (dù thua đậm 1-6 ở lượt về).

Carrick khá giỏi về khả năng thích ứng và tìm ra đối sách khi đấu với những HLV đã có lối chơi định hình. Không chỉ Pep Guardiola vừa cùng Man City thua MU một cách tâm phục khẩu phục, khi còn ở Championship, Carrick toàn thắng trước Leicester City của Enzo Maresca trong mùa 2023/24, mùa mà Leicester vô địch và giúp Maresca được Chelsea mời về.

Carrick thắng được Guardiola trong lần đầu tiên đối đầu nhau

Carrick thắng được Guardiola trong lần đầu tiên đối đầu nhau

Cuối tuần này Arteta sẽ gặp lại Carrick nhưng với uy thế khác, Arsenal là đội đầu bảng và họ có thua vẫn sẽ tiếp tục giữ ngôi đầu. Carrick cũng có một đội hình MU khác hẳn, nhưng không chừng sẽ có bất ngờ xảy ra.

Làm gì khi bị người khác bắt bài?

Tuy nhiên thách thức cho MU và Carrick sẽ đến ở sau những trận đấu lớn. Carrick bắt bài đối thủ thì tốt, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi đối thủ trở thành bên bắt bài HLV này?

Có rất nhiều điều để khen về Carrick tại Boro, nhưng cũng đi kèm nhiều điều chê. Năm nào Boro cũng đến gần vé thăng hạng hoặc suất đá playoff, để rồi mất phong độ và hết cửa lên Premier League. Khoảng 6 tháng đầu tiên của Carrick tại Boro là những ngày tháng Boro đá tốt nhất, nhưng sau đó là sự sa sút dần đều.

Có cơ hội đoạt vé playoff nhưng Middlesbrough của Carrick không thắng cả 3 vòng cuối Championship mùa 2024/25, khiến ông bị sa thải

Có cơ hội đoạt vé playoff nhưng Middlesbrough của Carrick không thắng cả 3 vòng cuối Championship mùa 2024/25, khiến ông bị sa thải

Sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của Carrick chỉ mất nửa năm để bị đa số đội ở Championship nắm được, vấn đề nằm ở những gì xảy ra sau đó. Carrick thường xuyên thay người sai lầm, không chịu đổi sơ đồ, và cũng không có được ý tưởng gì mới từ các trợ lý của mình (trong đó có Jonathan Woodgate, giờ tiếp tục là trợ lý của Carrick ở MU).

Ví như mùa 2023/24, Middlesbrough là đội để mất điểm nhiều nhất Championship khi dẫn bàn trước, và xếp thứ 15 về số điểm giành được trong các màn lội ngược dòng. Mùa cuối của Carrick ở Boro (2024/25), gần như  trận nào họ bị thủng lưới trước là xác định thua hoặc may lắm là hòa.

Tất nhiên có những yếu tố ảnh hưởng tới thành tích của Boro thời Carrick, trong đó có việc họ phải bán một số ngôi sao quan trọng (đặc biệt là Morgan Rogers). Nhưng đội nào ở Championship cũng thế, Boro thuộc nhóm các CLB được đầu tư tốt nhất ở giải này nên không bao giờ thiếu cầu thủ chất lượng, nhưng không bao giờ có được cú bứt phá như Sunderland.

MU của Carrick đã thắng Arsenal của Arteta trong trận cuối ông tạm quyền nhiệm kỳ đầu

MU của Carrick đã thắng Arsenal của Arteta trong trận cuối ông tạm quyền nhiệm kỳ đầu

Carrick đã thay đổi gì kể từ khi rời Middlesbrough? Fan MU sẽ biết điều đó trong không lâu nữa, nhưng phải là sau trận gặp Arsenal (23h30, 25/1). Đấu những Fulham, West Ham hay Everton sẽ giàu tính thách thức hơn nhiều, ở Premier League các CLB đôi khi không cần đến 6 tháng để có dữ liệu nhằm bắt bài đấu pháp của nhau.

Carrick đúng là đã thắng trước nhiều HLV tên tuổi của bóng đá Anh, nhưng Carrick bắt bài được họ thì sẽ tới lúc các HLV khác ở Premier League “nắm thóp” được Carrick. Phản ứng sau đó sẽ quyết định Carrick có xứng tầm dẫn dắt ở Premier League hay không (chứ chưa nói tiếp quản MU), còn lúc này ông vẫn chỉ ở tầm của một HLV tạm quyền, và fan MU cũng đừng có quá hưng phấn vội.

Theo Q.D

